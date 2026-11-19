Sánchez y Feijóo. (Eduardo Parra / Europa Press)

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El debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo entra este jueves en la recta final de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. El presidente y candidato del PSOE busca reactivar a su electorado, mientras que el líder del PP pretende situar el foco en la gestión del Gobierno y los acuerdos parlamentarios de la legislatura.

La cita, organizada por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión en Madrid, se divide en cinco bloques temáticos y recupera el duelo directo entre ambos después del cara a cara del 10 de julio de 2023. Feijóo ha abierto el encuentro y Sánchez tendrá el último turno de palabra.

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La tensión ha subido durante el bloque sobre política social y servicios públicos, cuando el candidato del PP ha llevado el intercambio a los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda. Feijóo ha reprochado a Sánchez que no mencionara el tren en su primera intervención y ha cuestionado su actuación posterior a esas tragedias.

#CaraACaraRTVE | Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo), candidato del PP: “Estamos hablando de servicios públicos, el señor Sánchez ha hablado lo que ha querido en su primer turno y ni una palabra sobre trenes, el servicio público ferroviario"#29Nrtve pic.twitter.com/QE4PxYr53N — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 19, 2026

Feijóo exige explicaciones por la seguridad en la red ferroviaria

“Ciento quince muertos en un solo año, en el mismo corredor”, ha afirmado el líder popular antes de acusar al presidente de no haber asistido al funeral de Estado. “¿Sabe lo que hizo usted dos días después del funeral de Estado al que usted no acudió? Irse a un mitin del PSOE y ponerse a bailar”, ha dicho.

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Feijóo ha elevado el tono con una pregunta dirigida al presidente: “Si se hubiese muerto un familiar directo suyo en esos accidentes, ¿también se podría bailar a las 48 horas?”. El líder del PP ha pedido a Sánchez que aprovechara el debate para disculparse con las víctimas y sus familias.

Debate cara y cara: Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez

El candidato popular también ha formulado varias preguntas sobre la red ferroviaria y las medidas de seguridad. Le ha cuestionado por qué, según ha dicho, el corredor de Andalucía seguía con un sistema de seguridad de hace 30 años; qué actuaciones adoptó el Ejecutivo después del accidente de Adamuz; y por qué no atendió los avisos de los maquinistas y los fallos de seguridad que ha cifrado en 170 en el corredor Madrid-Sevilla.

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“Los servicios públicos no se proclaman, señor Sánchez, se gestionan”, ha afirmado Feijóo. Además, ha asociado la gestión del Ministerio de Transportes con corrupción, machismo e incompetencia, con referencias a investigaciones que afectan a antiguos cargos y al uso de dinero público.

Sánchez pide perdón y defiende reforzar la inversión ferroviaria

Sánchez ha respondido que está dispuesto a pedir disculpas a los familiares de las víctimas. “Si yo tengo que pedir disculpas y perdón a las familias de las víctimas del accidente de Adamuz y de Urda, por supuesto que se lo pido, porque es un dolor que me llevaré conmigo toda mi vida”, ha señalado.

Feijóo ha interrumpido entonces para repetir: “¿Y se puede seguir bailando a las 48 horas?”. El presidente ha reclamado poder concluir su intervención y ha sostenido que un Gobierno debe acompañar a las víctimas y explicar “la verdad” sobre lo ocurrido.

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Debate cara y cara: Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez

El candidato socialista ha rechazado las críticas del líder del PP y ha recordado la gestión de otras crisis, como el accidente de metro de Valencia, el Yak-42 y las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de COVID-19. “Lecciones, las justas”, ha respondido.

Sánchez ha defendido que la respuesta a los accidentes pasa por reforzar los servicios públicos y ha acusado a Feijóo de haber recortado la inversión en infraestructuras durante su etapa como presidente de la Xunta de Galicia. Según ha indicado, ese gasto pasó de 596 millones de euros en 2009 a 337 millones en 2022.

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La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Navarra y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que el cara a cara que se celebra este jueves entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a "contraponer dos modelos"

El presidente también ha atribuido al Gobierno de Mariano Rajoy una reducción del 65 % en la inversión en infraestructuras y ha defendido la actuación de su Ejecutivo en la red ferroviaria. Sánchez ha asegurado que el Gobierno aumentó los recursos destinados a mantenimiento e inversión y ha anunciado un blindaje de 19.000 millones de euros para seguridad y mantenimiento de la alta velocidad durante los próximos seis años.

Tras el cruce por los accidentes ferroviarios, el candidato socialista ha devuelto el debate a las pensiones y ha preguntado a Feijóo si un eventual Gobierno del PP junto a Vox contempla privatizar el sistema público o enfrentar a los mayores con las generaciones más jóvenes.

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