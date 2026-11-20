Archivo. Aviones militares de Polonia. (Europa Press)

Guardar

Las autoridades de Polonia han activado una alerta tras detectar presuntas violaciones de su espacio aéreo por objetos aéreos no identificados. El aviso ha sido remitido al Centro de Seguridad Gubernamental, que ha coordinado la respuesta ante posibles riesgos para la población. El Gobierno polaco ha informado que, tras realizar los registros de los sistemas de radar, han confirmado que “no hay peligro”. Las autoridades buscan confirmar la naturaleza de los objetos detectados. La posibilidad ha desatado las alarmas en las calles de la región de Lublin.

El comunicado del Mando Operativo de las Fuerzas Armadas indicó en un primer momento que se adoptaron medidas porque podía ser una amenaza, y el Centro de Seguridad ha levantado la alerta, como ha confirmado en X. Por el momento, no se han difundido datos sobre el número de objetos detectados ni su origen. Las autoridades han solicitado a la población que siga las instrucciones emitidas por los organismos competentes y evite difundir información no verificada.

PUBLICIDAD

Polonia informa sobre la cancelación de la alerta de ataque aéreo. (Centro Gubernamental de Seguridad de Polonia)

Aunque parece que la amenaza ha resultado no ser de gravedad, las alarmas se han extendido por una buena parte del país. En la región de Lublin se enviaron advertencias a los destinatarios de los siguientes condados: Puławy, Opole, Lublin, Lublin, Kraśnik, Janów, Włodawa, Łęczna, Świdnica, Chełm, Chełm, Krasnystaw, Hrubieszów, Zamość, Zamość, Tomaszów, Biłgoraj. En la región de Podkarpacie, la alerta cubre los siguientes condados: Tarnobrzeg, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Nisko, Leżajsk, Kolbuszowa, Mielec, Dębica, Ropczyce-Sędziszów, Rzeszów, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Jarosław, Lubaczów, Jasło, Strzyżów, Brzozów, Przemyśl, Przemyśl, Sanok, Lesko, Krosno, Krosno, Bieszczady.

El Ministerio de Defensa ha avanzado que España incrementará con medio aéreos "su contribución a la seguridad y disuasión" en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, "en misiones de vigilancia y control", tras la reciente incursión de drones rusos en Polonia. (Fuente: Europa Press / OTAN / EBS / Moncloa / Defensa)

Noticia en ampliación.