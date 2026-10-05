América Latina

Donald Trump cuestionó la lentitud del recuento estadounidense en comparación a la primera vuelta presidencial en Brasil

El mandatario estadounidense se quejó de la demora del sistema en su país tras publicarse los resultados de las presidenciales del gigante sudamericano el mismo día

Donald Trump cuestionó el sistema electoral estadounidense tras la primera vuelta presidencial en Brasil.
Donald Trump cuestionó el sistema electoral estadounidense tras la primera vuelta presidencial en Brasil.
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Donald Trump cuestionó el sistema electoral de Estados Unidos tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial en Brasil, donde Flávio Bolsonaro quedó por delante de Luiz Inácio Lula da Silva, aunque sin los votos suficientes para evitar una segunda vuelta el 25 de octubre.

El presidente de los Estados Unidos comparó el recuento brasileño con el de su país en una publicación en Truth Social. Trump sostuvo que 125 millones de brasileños votaron y que el resultado se conoció el mismo día, mientras que en ciudades y estados de Estados Unidos los cómputos “a menudo tardarán semanas en amañar, quiero decir, calcular”.

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La crítica de Donald Trump se produjo después de que Flávio Bolsonaro obtuviera el 47,31% de los votos y Lula da Silva el 44,83%, con el 98,36% del escrutinio completado, según el Tribunal Superior Electoral (TSE). La diferencia obligó a ambos candidatos a disputar una segunda vuelta presidencial.

Trump escribió: “¡¡¡El sistema electoral en Estados Unidos está CORROMPIDO!!!”. En el mismo mensaje, mencionó a Detroit, Filadelfia y California al cuestionar la demora de los resultados electorales en Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro se impuso sin alcanzar la mayoría

El senador y candidato del Partido Liberal (PL) reunió más de 55,5 millones de votos, cerca de tres millones más que Lula y unos dos millones por encima de los que obtuvo su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, durante la primera vuelta de 2022.

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Lula da silva - bolsonaro - elecciones brasil
Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,31% de los sufragios frente al 44,83% de Lula da Silva y ambos disputarán la segunda vuelta.

Bolsonaro perdió impulso cuando empezó el recuento en el noreste de Brasil, una región identificada como bastión político de la izquierda. Detrás de los dos aspirantes que avanzaron al balotaje quedaron Augusto Cury, con el 2,90%; Renan Santos, con el 2,26%; Ronaldo Caiado, con el 2,20%; y Romeu Zema, con el 0,28%.

Tras conocerse los resultados, el senador afirmó: “Brasil quiere un cambio. Esa es la lectura. Estoy muy feliz con los resultados en todas las regiones”.

El candidato del PL, de 45 años, agregó: “Estoy muy feliz por el voto de confianza. Son 56 millones de brasileños. No podría estar más realizado ya que lo que constato es que Brasil quiere un cambio”.

Lula, presidente y candidato del Partido de los Trabajadores (PT), reconoció que el desenlace de la primera vuelta fue “inesperado”. Durante un acto en un hotel del centro de San Pablo, dijo: “Estaba convencido de que iba a ganar las elecciones en primera vuelta”.

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