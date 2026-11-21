Navas aseguró que, pocos días después de la llegada de Daza a la dirección, fue objeto de restricciones en sus funciones y se les habría prohibido a integrantes de la Red Relata comunicarse con ella (Biblioteca Nacional de Colombia/Montaje)

Guardar

La salida de Julia Cristina Daza Noguera de la dirección de la Biblioteca Nacional de Colombia estuvo precedida por cuestionamientos sobre su nombramiento y ahora se suma una denuncia sobre su trato a trabajadores de la institución.

Catalina Navas, coordinadora de la Red de Escritura Creativa Relata, relató presuntos episodios de maltrato, restricciones en sus funciones, pérdida de autonomía y dificultades operativas que, según afirmó, se presentaron durante esa administración.

PUBLICIDAD

A través de un hilo publicado en su cuenta de X, Navas contó su experiencia laboral en la entidad y aseguró que los problemas comenzaron pocos días después de la llegada de Daza al cargo. En su pronunciamiento, describió situaciones que, según su versión, afectaron tanto su trabajo como el funcionamiento de distintos procesos de la Biblioteca Nacional.

La denuncia se conoció después de que el Ministerio de las Culturas declarara insubsistente el nombramiento de Daza, el 20 de noviembre de 2026, tras una decisión judicial que suspendió provisionalmente los efectos de su designación por cuestionamientos relacionados con los requisitos de experiencia profesional exigidos para ocupar el cargo.

PUBLICIDAD

La denuncia por presunto maltrato laboral

La salida de Julia Daza se formalizó el 20 de noviembre de 2026, mediante la Resolución 0689, después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente su nombramiento por cuestionamientos sobre el cumplimiento del requisito de experiencia profesional relacionada (@BibliotecaNalCo/X)

La coordinadora explicó que lleva dos años trabajando en la Biblioteca Nacional y que está al frente de Relata, una iniciativa dedicada a promover la escritura creativa y las tertulias literarias en distintas regiones del país. De acuerdo con su descripción, la red reúne 101 talleres, 51 tertulias y más de 2.800 lectores y escritores.

Navas afirmó que, pocos días después de que Daza asumiera la dirección, tuvo un episodio de confrontación con ella y comenzaron las restricciones sobre sus responsabilidades laborales y la comunicación con los integrantes de la red.

“A los pocos días de su llegada, Julia Daza , exdirectora declarada hoy insubsistente, me gritó, prohibió a las personas de la Red hablar conmigo y les informó que yo ya no estaba autorizada para tomar decisiones o supervisar procesos”, escribió.

PUBLICIDAD

La funcionaria señaló que esas disposiciones no le fueron comunicadas directamente ni quedaron consignadas por escrito, por lo que continuó desempeñando las funciones establecidas en su contrato, aunque aseguró que hacerlo se volvió cada vez más difícil.

La coordinadora afirmó que perdió autonomía para tomar decisiones y supervisar procesos, pues, según su denuncia, todas las actividades debían contar con la aprobación de la entonces directora (@navascatalina_/X)

Según su relato, bajo la dirección de Daza las decisiones relacionadas con el trabajo de Relata debían pasar por la aprobación de la directora, incluso aquellas vinculadas con tareas operativas y cotidianas.

“Como estas disposiciones no me fueron dadas directamente ni por escrito, seguí cumpliendo las funciones de mi contrato, ahora con dificultad, porque desde la llegada de Daza todo debía ser aprobado por ella, desde una pieza gráfica hasta el uso de un auditorio”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Navas cuestionó que la dirección centralizara la revisión de diferentes actividades y procedimientos, al considerar que el volumen de trabajo de la Biblioteca Nacional hacía inviable que todos los eventos, publicaciones, piezas gráficas y comunicados dependieran de una única aprobación.

En ese sentido, aseguró que la situación afectó la capacidad de gestión de los responsables de diferentes procesos y obstaculizó el desarrollo de las actividades de la institución.

Navas afirmó que hubo renuncias y deterioro de los procesos

La funcionaria sostuvo que la centralización de las decisiones entorpeció las actividades de la Biblioteca Nacional y deterioró los procesos de trabajo, al limitar la capacidad de gestión de los responsables de distintas áreas (Bogotá Travel)

En su denuncia, la coordinadora de Relata también señaló presuntos episodios reiterados de gritos, amenazas y maltratos que, según dijo, incidieron en el ambiente laboral y en la salida de trabajadores de la entidad.

PUBLICIDAD

“El tamaño de una entidad como la Biblioteca Nacional no permite que todos los eventos, piezas y comunicados y publicaciones puedan ser revisados por la dirección. Las actividades se entorpercieron y los procesos se deterioraron, no solamente porque los líderes de proceso habían perdido autonomía y capacidad de gestión, sino porque los gritos, amenazas y maltratos se hicieron tan frecuentes, que en menos de dos meses renunció una gran cantidad de contratistas y funcionarios que se habían destacado por hacer un trabajo impecable (sic)”, manifestó.

La funcionaria también hizo referencia a las condiciones en las que, según su publicación, quedaron algunos elementos patrimoniales de la institución. Al respecto, escribió: “Ahora habrá que recoger el reguero que en mes y medio hizo Daza, tal vez guardar el primer impreso colombiano y el manuscrito de la Vorágine que ahora están expuestos tostándose al sol”.

PUBLICIDAD

La coordinadora de Relata señaló que, tras la salida de Daza, cesaron los gritos y las humillaciones que venía denunciando, y exigió al Ministerio de las Culturas nombrar a una persona con experiencia para asumir la dirección de la institución (@navascatalina_/X)

Tras conocerse la salida de Daza, Navas afirmó que en la institución cesaron las situaciones que venía denunciando y reclamó al Ministerio de las Culturas que designe a una persona con experiencia para asumir la dirección. “En la Biblioteca pararon hoy los gritos, las humillaciones públicas y los manejos irresponsables. También exigimos que el Ministerio de las Culturas nombre a una funcionaria con la experiencia necesaria para su cargo”, expresó en su hilo de X.

Finalmente, la coordinadora también agradeció a quienes acompañaron los cuestionamientos y realizaron veeduría sobre la designación de Daza, entre ellos la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien participó en las acciones que llevaron a cuestionar el nombramiento ante la justicia.

PUBLICIDAD

“Gracias infinitas a los veedores ciudadanos que no pararon ni un día de hacer control”, escribió Navas al finalizar su pronunciamiento.