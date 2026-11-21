Los enfrentamientos se originaron en el municipio de Guasave y se extendieron hasta otras zonas del estado. Crédito: Redes Sociales

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Estados Unidos emitió este 21 de noviembre una alerta de seguridad a través de su Consulado General en Hermosillo, luego de que operaciones militares desataran enfrentamientos armados, bloqueos carreteros e incendios de vehículos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, la noche anterior en el estado de Sinaloa.

El aviso se produjo tras la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, jefe del Cártel de Guasave, también conocido como el Cártel de los Beltrán Leyva, por quien Estados Unidos ofreció 5 millones de dólares a través del Programa de Recompensas contra Narcóticos del Departamento de Estado, a cambio de información que condujera a su arresto o condena.

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El Chapo Isidro, detenido por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional el 20 de noviembre. Crédito: Defensa

El mensaje, dirigido a ciudadanos estadounidenses en la región, advirtió que deben de estar alerta ante la posibilidad de que se presente más violencia en todo el estado. El consulado recordó que Sinaloa permanece bajo el Nivel 4: No viajar, la advertencia más alta del Departamento de Estado, y pidió a los estadounidenses confirmar sus vuelos antes de trasladarse, dado que el servicio aéreo y de autobuses podría verse afectado.

Las autoridades mexicanas, en cambio, han asegurado que la situación está bajo control. El Gobierno de Sinaloa reportó la tarde de este 21 de noviembre un avance del 90% en el retiro de vehículos incendiados en las carreteras del centro y norte de la entidad, atribuido al “trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad, del grupo interinstitucional y de las distintas autoridades”.

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El consulado detalló medidas de protección

La alerta instruyó a los ciudadanos estadounidenses a llamar al 911 en caso de emergencia, prestar atención a su entorno y evitar zonas de actividad policial. También recomendó minimizar los desplazamientos innecesarios, mantenerse informados a través de medios locales y seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas.

El texto señaló de forma específica la carretera federal México 15, entre Los Mochis y Culiacán, como un tramo de riesgo que debía evitarse, según advertencias que EEUU atribuyó a autoridades mexicanas. El documento añadió que los ciudadanos estadounidenses debían informar a sus familiares y amigos sobre su ubicación y estado de salud por teléfono, mensaje de texto o redes sociales.

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Alerta de seguridad emitida por EEUU tras la ola de violencia en Sinaloa. Crédito: Embajada de EEUU en México

El comunicado también instruyó a los ciudadanos estadounidenses a buscar refugio y evitar las multitudes.

El consulado proporcionó números de contacto para asistencia de emergencia: desde México, al (55) 2579 2000; desde Estados Unidos, al 011 52 55 2579 2000 o al 1-301-985-8843.

Para asuntos consulares, el Departamento de Estado habilitó las líneas 1-888-407-4747 y 1-202-501-4444.

Sobre la advertencia de viaje previamente impuesta a Sinaloa -Nivel 4: No viajar- el Departamento de Estado restringe además los desplazamientos de empleados del gobierno estadounidense. En Mazatlán, el acceso se limita al centro histórico, desde la avenida Gutiérrez Nájera hasta el mar, y al malecón hasta la ruta 503, siempre por vía aérea o marítima.

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En Los Mochis y Topolobampo, los empleados del gobierno estadounidense solo pueden transitar por rutas directas entre el aeropuerto o la terminal marítima y la ciudad o el puerto, también por vía aérea o marítima. Documentos previamente publicados precisan que el personal del gobierno de Estados Unidos no puede viajar a ninguna otra zona del estado.

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