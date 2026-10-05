América Latina

Bolivia: una mujer fue liberada tras permanecer tres días secuestrada en Santa Cruz

Vania Rojo Ferrufino fue secuestrada el 1 de octubre por hombres encapuchados en la localidad de Montero, al norte de Santa Cruz. Hay dos personas aprehendidas

A la izquierda, un cartel de búsqueda con la foto de una mujer con gorra; a la derecha, un vehículo blanco estacionado en una calle de noche
Un cartel de búsqueda de Vania Rojo Ferrufino y una escena nocturna con un automóvil ilustran el caso de la mujer liberada tras su secuestro en Bolivia.
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La veterinaria Vania Rojo Ferrufino fue localizada con vida y se reunió con su familia después de permanecer tres días presuntamente secuestrada en el departamento boliviano de Santa Cruz, informó este domingo la Policía.

Rojo había sido reportada como desaparecida la noche del jueves 1 de octubre, después de que tres hombres armados la interceptaran cuando regresaba a su domicilio ubicado en el barrio 24 de Noviembre, en el municipio de Montero, 60 kilómetros al norte de Santa Cruz de la Sierra.

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En el momento del secuestro, la mujer se encontraba junto a su esposo de nacionalidad francesa y sus dos hijos menores de edad. Los atacantes efectuaron disparos para amedrentar a la familia y se llevaron a la mujer en un vehículo.

Según información extraoficial, Rojo fue localizada el domingo en una plaza del municipio de General Saavedra, también en el norte de Santa Cruz, después de haber permanecido presuntamente retenida en una localidad de Puerto Villarroel, en el vecino departamento de Cochabamba.

Un automóvil blanco permanece estacionado en una calle de tierra iluminada por farolas nocturnas junto a varias personas reunidas
Varias personas y agentes se congregan junto a un vehículo en la zona donde una mujer fue secuestrada en un municipio al norte de Santa Cruz de la Sierra.

Si bien las autoridades no dieron detalles sobre las circunstancias de su liberación, el comandante departamental de la Policía, Edson Fernández, confirmó la noche del domingo que la mujer se encontraba a salvo y junto a sus familiares.

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Durante el cautiverio, los secuestradores habrían contactado a la familia para exigir el pago de 500.000 dólares a cambio de su liberación. Sin embargo, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, informó que no se pagó el rescate.

“La familia no ha pagado ningún rescate, la liberación es fruto del trabajo de inteligencia y del operativo policial desplegado desde el primer momento”, informó Oviedo, citado por medios locales, y vinculó a la organización criminal con el Trópico de Cochabamba, una región productiva en la que también se cultiva hoja de coca y donde se refugia el expresidente Evo Morales ante su posible captura.

El ministro Oviedo señaló que el operativo permitió la aprehensión de dos miembros de la organización criminal. Según su informe, la denuncia fue presentada la misma noche del secuestro, tras recibir la primera llamada extorsiva, y a partir de entonces se desplegaron unidades de investigación y operativos para localizar al a víctima.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, ofrece una conferencia de prensa. (AP Foto/Juan Karita)
El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, ofrece una conferencia de prensa. (AP Foto/Juan Karita)

El personal del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) estableció que la línea telefónica desde la que se contactó a la familia estaba vinculada a una cuenta de banca móvil a nombre de Luis F.V., un dato que permitió rastrear a los secuestradores.

La triangulación telefónica y la revisión de cámaras de seguridad aportaron elementos que condujeron a la aprehensión de dos de los presuntos responsables quienes fueron encontrados en poder de un arma de fuego, llaves de vehículos de alta gama y bienes inmuebles, además de grandes sumas de dinero. Según el reporte oficial, ambas personas intentaron sobornar a los policías que los habían encontrado con el pago de diez mil dólares.

La investigación continúa para identificar y capturar a los autores materiales y cómplices del secuestro.

El caso se produce en medio de la creciente preocupación en Bolivia por delitos vinculados al crimen organizado, aunque las autoridades todavía no han establecido oficialmente las circunstancias ni las posibles motivaciones detrás del rapto de Rojo.

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