América Latina

El gobierno de Bolivia advierte que el fiscal Luis Montaño podría ir preso por “usurpación de funciones”

El vocero del Gobierno señaló que la presentación de Montaño como fiscal interino es “ilegal e ilegítima” y que deberá responder ante la Justicia. Hoy se reúne la Asamblea para tratar el caso

Hombre con gafas y traje oscuro habla en un podio con dos micrófonos. Detrás, se ven la Wiphala y la bandera tricolor de Bolivia
El vocero presidencial de Bolivia, José Luis Gálvez, en una conferencia de prensa.
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La detención del fiscal Roger Mariaca está generando incertidumbre jurídica sobre el mando en la Fiscalía General de Bolivia. Mariaca, elegido en 2024 por un mandato de seis años, fue aprehendido la noche del miércoles en el aeropuerto de Santa Cruz por indicios de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

Al día siguiente, cerca de las 06:00 de la mañana, el fiscal superior Luis Montaño convocó a los medios locales y se presentó como el titular interino de la Fiscalía ante la ausencia de Mariaca. Alegó que es el fiscal más antiguo y citó algunas normas y artículos. Casi en paralelo, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que reconocía la titularidad de Montaño.

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Esta presentación tomó por sorpresa al Gobierno. Cerca de las 8:30 de la mañana, el vocero presidencial José Luis Gálvez, manifestó con prudencia que había que “esperar a que se pronuncien las autoridades del caso” y pidió paciencia. Ocho horas más tarde, a las 16:27, ya había fijado una posición: calificó la presentación de Montaño como ilegal y advirtió con detenerlo.

Luis Montaño, fiscal superior de Bolivia se presentó como nuevo fiscal general tras la aprehensión de Roger Mariaca
Luis Montaño, fiscal superior de Bolivia se presentó como nuevo fiscal general tras la aprehensión de Roger Mariaca

“Quiero denunciar al señor Luis Montaño Morales que, de manera ilegal e ilegítima, está haciendo usurpación de funciones autodeclarándose como fiscal general”, afirmó Gálvez en conferencia de prensa y lo acusó de intentar destituir fiscales y de cerrar el sistema para no recibir denuncias.

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“Pido al pueblo boliviano que se manifieste en contra de estas autoridades”, exclamó y dijo que “está persona está siendo buscada y será detenida porque también tendrá que rendir cuentas ante la Justicia”.

La ley establece que ante la ausencia temporal del fiscal general asume el de mayor antigüedad. Sin embargo, dos abogados constitucionalistas explicaron a Infobae que la suplencia actual responde a un hecho extraordinario y corresponde que la Asamblea Legislativa designe a su sucesor.

En ese sentido, el presidente del Senado, Diego Ávila, convocó a una sesión a la Asamblea Legislativa este viernes para debatir sobre la continuidad de Mariaca en el cargo y su eventual sucesión.

Imagen de archivo de una sesión en la Asamblea Legislativa Plurinacional. REUTERS/Claudia Morales
Imagen de archivo de una sesión en la Asamblea Legislativa Plurinacional. REUTERS/Claudia Morales

La sesión de esta tarde se puede convertir en escenario de medición de fuerzas entre el Gobierno y el fiscal Mariaca, quien en las últimas semanas dirigió investigaciones relacionadas al asesor presidencial Fernando Cerimedo que podían afectar al presidente Rodrigo Paz y su entorno.

“Esto es blanco y negro, aquí ya no hay gris”, afirmó el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, citado por el portal Visión360. El Gobierno acusa a Mariaca de liderar una “organización criminal destinada a proteger, incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”.

Las bancadas están evaluando su postura. La senadora de oposición de oposición Tomasa Yarhui afirmó que “si hubiera un vacío de poder en la Fiscalía”, la Asamblea Legislativa tiene que hacer elegir lo antes posible a un nuevo titular y “devolverle la crediblidad” al Ministerio Público para que no esté sometido “a ningún gobierno”.

La detención de Mariaca y de otros tres fiscales, se produjo dos días después de que el Departamento de Estado de Donald Trump revocara sus visas por presuntos vínculos con actividades ilícitas. Luego de las aprehensiones que la defensa de los fiscales califica como ilegal, tanto el Departamento de Estado como el Escudo de las Américas expresaron su respaldo al Gobierno de Paz.

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