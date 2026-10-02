Nayib Bukele es postulado al Premio Sájarov 2026 por sus políticas de seguridad en El Salvador

Una bancada de la Eurocámara propuso al mandatario tras la reducción de los índices delictivos y el combate a las pandillas, en una lista de candidatos que incluye defensores internacionales de libertades.

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El grupo parlamentario de ultraderecha Europa de las Naciones Soberanas (ESN) postuló al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como candidato al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia de 2026 por sus políticas de seguridad pública, según destacó en una nota de la agencia alemana de noticias (Deutsche Presse).

La presentación formal del candidato, realizada ante las comisiones del Parlamento Europeo, fundamenta la iniciativa en la drástica reducción de los índices delictivos e intensidad de la violencia en la nación centroamericana.

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El argumento central expuesto por el eurodiputado alemán René Aust sostiene que la estrategia de orden público aplicada en El Salvador situó como prioridad el derecho fundamental de la ciudadanía a no ser víctima de asesinatos ni secuestros por parte de bandas criminales.

De acuerdo con la postura planteada por la bancada de ESN, la erradicación del accionar de las pandillas y los resultados tangibles en el combate a la delincuencia constituyen el indicador principal para medir la efectividad de una gestión de gobierno.

Al mismo tiempo, los impulsores de la candidatura reivindicaron el principio de soberanía nacional, al sostener que la configuración y ejecución de las políticas de orden interno corresponden a decisiones soberanas de cada Estado.

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Las políticas de seguridad en El Salvador impulsan la nominación de Nayib Bukele al Premio Sájarov (Foto cortesía Gabinete de Seguridad )

Junto con Nayib Bukele, la Eurocámara oficializó la nómina de seis candidaturas impulsadas por las distintas fuerzas políticas que integran el bloque comunitario.

El Tribunal Penal Internacional ( TPI ) recibió el respaldo del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas ( S&D )

El grupo liberal Renew Europe formalizó la nominación del movimiento judío-árabe Standing Together

El médico Hussam Abu Safiya , director del hospital Kamal Adwan. El profesional sanitario permanece bajo custodia de fuerzas militares israelíes sin cargos formales desde diciembre de 2024 , luego de negarse a abandonar sus responsabilidades médicas en la zona de combate.

La agrupación Patriotas por Europa presentó a las gemelas iraníes Taraneh Rahimi y Romina Rahimi

El abogado y líder opositor de Tanzania, Tundu Lissu

Una infografía sobre el Premio Sájarov 2026 presenta seis ejemplos ilustrativos de activismo y defensa de los derechos humanos en distintas regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las comisiones de la Eurocámara votarán la terna final en octubre

Creado en 1988 por el Parlamento Europeo, el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia rinde homenaje al físico y disidente soviético Andréi Sájarov, reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 1975.

La distinción consiste en la entrega de un certificado y un estímulo económico de 50,000 euros, otorgados anualmente a personas u organizaciones destacadas en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En 2025, el reconocimiento fue concedido al periodista bielorruso Andrzej Poczobut y a la comunicadora georgiana Mzia Amaglobeli.

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El procedimiento para determinar la candidatura ganadora continuará durante los próximos meses según el calendario institucional del Parlamento Europeo.

La presentación de los seis postulados se produjo durante una sesión conjunta entre las comisiones de Asuntos Exteriores y de Desarrollo, a la que se sumó la Subcomisión de Derechos Humanos del cuerpo legislativo comunitario.

El 19 de octubre de 2026, los eurodiputados pertenecientes a dichas comisiones mantendrán una votación interna con el objetivo de seleccionar a las tres figuras que integrarán la terna final de aspirantes al reconocimiento.

Una vez definida la terna, la decisión definitiva quedará en manos de la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara, que anunciará el nombre del galardonado o la entidad premiada el 22 de octubre de 2026. De acuerdo con la planificación oficial del organismo europeo, la ceremonia formal de entrega del galardón se llevará a cabo el 16 de diciembre de 2026 durante la sesión plenaria en Estrasburgo, Francia.

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