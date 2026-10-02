América Latina

Donald Trump habló sobre las elecciones en Brasil: “Las estoy siguiendo muy de cerca”

Washington suspendió sus servicios consulares en el país sudamericano en la víspera comicial y asegura que trabaja para abordar las “preocupaciones”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Jonathan Ernst
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Jonathan Ernst
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que está siguiendo, “muy de cerca” las “importantes” las elecciones presidenciales de Brasil, cuya primera vuelta se celebra este fin de semana, en medio de las tensiones entre Washington y el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Las estoy siguiendo muy de cerca. Es un país muy importante. La gente de Brasil es fantástica. Son unas elecciones muy importantes”, respondió a la prensa desde la Casa Blanca antes de partir en helicóptero hacia Texas y Oklahoma.

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Este domingo se celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, en las que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, busca la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

La Administración de Trump ha impuesto aranceles a productos brasileños y ha abierto investigaciones por supuestas prácticas comerciales desleales, en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Brasilia.

El Gobierno de Lula ha denunciado que las medidas estadounidenses suponen una injerencia en el proceso electoral.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha respaldado abiertamente a candidatos conservadores en Latinoamérica durante procesos electorales, como Abelardo de la Espriella en Colombia o Nasry Asfura en Honduras.

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asiste a una ceremonia en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 1 de octubre de 2026. REUTERS/Adriano Machado
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asiste a una ceremonia en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 1 de octubre de 2026. REUTERS/Adriano Machado

EEUU suspende sus servicios consulares en Brasil

Las autoridades de Estados Unidos han anunciado la suspensión de los servicios consulares en su Embajada y consulados en Brasil a causa de “motivos de seguridad” no especificados, según un breve comunicado por su legación en el país sudamericano.

“Los servicios consulares en la Embajada y los Consulados de Estados Unidos en Brasil se suspenderán a partir del viernes 2 de octubre debido a preocupaciones de seguridad”, ha señalado en su comunicado.

Así, ha recalcado que “los ciudadanos estadounidenses que requieran asistencia de emergencia durante este periodo no deben acudir a la Embajada, a los Consulados ni a otras instalaciones diplomáticas de Estados Unidos”.

Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense ha asegurado en declaraciones concedidas a Europa Press que el país norteamericano “trabaja de cerca con los homólogos brasileños para abordar estas preocupaciones de seguridad”, igualmente sin más concreción.

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), interviene durante un acto de campaña en Alliance Jiu Jitsu, en São Paulo, Brasil, el 29 de septiembre de 2026. REUTERS/Brian Snyder
El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), interviene durante un acto de campaña en Alliance Jiu Jitsu, en São Paulo, Brasil, el 29 de septiembre de 2026. REUTERS/Brian Snyder

En este sentido, ha destacado que la Administración de Donald Trump “no tiene mayor prioridad que la seguridad y la protección de los estadounidenses”, antes de reseñar que las Embajadas y Consulados “emiten de forma proactiva” alertas y avisos para “notificar a los ciudadanos estadounidenses de amenazas, acontecimientos y cambios a nivel local”.

La decisión de Estados Unidos ha llegado apenas dos días antes de unas elecciones en las que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, aspira a la reelección frente al ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Lula parte, según varias encuestas ligeramente por delante de Bolsonaro en esta primera vuelta del domingo, con el 39% de los votos frente al 34% de su rival. Las elecciones serán las primeras desde las de 2022, que derivaron en la condena a prisión contra Jair Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado después de su derrota en las urnas.

(Con información de EFE y Europa Press)

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