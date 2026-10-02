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La actriz Halle Berry es acusada de haber ahogado a su hijo de 12 años y su marido la demanda para exigir la custodia completa

La icónica intérprete de ‘Catwoman’ habría maltratado físicamente al hijo que tiene junto al actor Olivier Martinez

Halle Berry en la pasada edición de los Oscar. REUTERS/Mario Anzuoni
Halle Berry en la pasada edición de los Oscar. REUTERS/Mario Anzuoni
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El actor Olivier Martinez acusó a su ex esposa, Halle Berry, de haber agredido físicamente a su hijo en común, de 12 años, y presentó una petición de orden de restricción temporal en su contra. En el mismo expediente, Martinez solicitó la custodia exclusiva del menor, lo que modificaría el régimen de tenencia compartida que ambos mantienen desde su divorcio. Según consta en la petición judicial, el intérprete francés afirma que el 26 de septiembre la actriz “abusó físicamente” de su hijo Maceo al saltar sobre él y colocarle las manos en el cuello hasta ahogarlo. El documento forma parte de un proceso legal que Martinez impulsó ante la Justicia de Los Ángeles. Martinez solicitó en su petición que se le otorgue la custodia completa del niño, en reemplazo del esquema actual de tenencia compartida entre ambos padres. El actor sostiene que el episodio del 26 de septiembre no fue un hecho aislado.

En el expediente, Martinez señaló que hubo “otras instancias de abuso durante los últimos años”, que incluyen ataques físicos adicionales contra el menor, además de maltrato verbal y emocional dirigido hacia él mismo por parte de Berry. El actor también incluyó en su denuncia una frase que, según afirma, Berry le dijo a su hijo durante una discusión por temas de manutención: que él era “una perra blanca tratando de robarle a una mujer negra”. Martinez agregó que la actriz luego le preguntó al niño cómo se sentía al respecto “como hombre negro”.

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De acuerdo con la petición, tras el incidente Berry le envió un mensaje de texto a Martinez para disculparse. El actor escribió que no desea “cortar de manera permanente” el vínculo entre Berry y su hijo, pero consideró que no deberían verse hasta que ella asuma “responsabilidad suficiente” por sus acciones. Martinez pidió además que se ordene a Berry no estar bajo los efectos del alcohol u otras sustancias durante las visitas con el menor. En el escrito indicó que su hijo podría estar “traumatizado” por lo ocurrido y que no quiere pasar tiempo en la casa de su madre.

Halle Berry junto a Olivier Martinez 13 Jun 2013 (Grosby)
Halle Berry junto a Olivier Martinez 13 Jun 2013 (Grosby)

La respuesta de la defensa de Berry

La abogada de la actriz, Marina Beck, rechazó de manera categórica las acusaciones. En un comunicado, calificó la presentación judicial de “enteramente infundada y deliberadamente engañosa”. Beck sostuvo que existe “abundante evidencia, incluidas numerosas resoluciones judiciales”, de que Martinez violó en reiteradas ocasiones órdenes de la Justicia e interfirió en intervenciones terapéuticas y educativas necesarias para el menor, conducta por la cual, según la abogada, el actor ya fue sancionado legalmente.

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La defensa de Berry calificó la denuncia como parte de un patrón conocido. Beck afirmó que la presentación “no resulta del todo inesperada” por parte de alguien con “un historial bien documentado de comportamiento errático, posesivo y violento”. El comunicado agregó que Berry se encuentra “profundamente entristecida” por la situación, pero que no permitirá que esto la disuada de “luchar por los mejores intereses de Maceo” ni de brindarle el apoyo que necesita. Los representantes de Berry no respondieron a los pedidos de comentario adicionales sobre el caso.

Berry y Martinez se casaron y luego iniciaron el trámite de divorcio en 2015, tras dos años de matrimonio. Desde entonces, ambos mantuvieron un acuerdo de custodia compartida sobre Maceo. La actriz tiene además una hija de 18 años, fruto de una relación anterior, que no forma parte de la disputa legal actual entre Berry y Martinez. El proceso judicial por la custodia de Maceo continúa abierto tras la presentación de la petición de restricción. Por el momento, no se informó una fecha para una audiencia que resuelva el pedido de Martinez ni la respuesta formal que Berry presentará ante el tribunal.

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