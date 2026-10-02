Panamá

En Panamá los indígenas de la comarca Ngäbe Buglé miran hacia el cultivo del cacao

Se capacitan en fertilización, selección de material genético y vínculo con la calidad que debe presentar el grano para mejorar su rendimiento

Entre las prácticas abordadas se incluyeron el manejo de injertos, la poda y el marcado del terreno, lo que permitió a las y los productores aplicar lo aprendido mediante ejercicios prácticos. (Cortesía)
Entre las prácticas abordadas se incluyeron el manejo de injertos, la poda y el marcado del terreno, lo que permitió a las y los productores aplicar lo aprendido mediante ejercicios prácticos. (Cortesía)
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“Yo no sé leer ni escribir, pero a través de la práctica aprendí mucho. Por ejemplo, a injertar el cacao y darle mantenimiento”, relató Otilia Muñoz, del corregimiento de Cañaveral.

Agregó que “a través de nuestros dibujos de la finca dijimos qué podíamos mejorar. Cuando me pregunten en mi comunidad qué aprendí, ya puedo explicar sobre el cacao”.

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Por su parte, Noreida Villagra, del corregimiento de Río Chiriquí, destacó el valor de la experiencia práctica.

“Vengo del corregimiento más lejano de Kusapín y me llevo mucho conocimiento sobre cómo injertar y podar. Estamos acostumbrados a tener nuestra parcela tradicional y con estas prácticas podemos mejorar nuestras fincas”, dijo.

Desde Bahía Azul, Urrutia Jesee señaló la importancia de conocer nuevas formas de aprovechar el espacio productivo.

El grupo también conoció de primera mano el trabajo que viene realizando la Asociación de Productores Agroturístico Artesanal La Cascada. (Cortesía)
El grupo también conoció de primera mano el trabajo que viene realizando la Asociación de Productores Agroturístico Artesanal La Cascada. (Cortesía)

Muñoz, Villagra y Urrutia formaron parte de un grupo de moradores de los corregimientos de Río Chiriquí, Cañaveral, Bahía Azul y Tobobe, del distrito de Kusapín, comarca indígena Ngäbe-Buglé, en Panamá, que participó en una jornada de capacitación del proyecto Kusapín se Adapta, liderado por el CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza).

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El Ministerio de Desarrollo Agropecuario capacitó a productores de cacao para fortalecer el manejo de sus sistemas agroforestales mediante actividades teóricas, prácticas y visitas a parcelas demostrativas.

La jornada estuvo a cargo de la Regional de Bocas del Toro y del equipo técnico del proyecto Cacao KoLFACI, con la participación de agricultores de Bahía Azul, Cañaveral, Río Chiriquí y Tobobe.

Las sesiones abordaron la fertilización, la selección de material genético y su vínculo con la calidad del grano. También se trabajó sobre compatibilidad clonal, poda, marcado de terrenos y manejo de injertos en viveros.

Se indicó que los participantes aplicaron los conocimientos durante ejercicios en campo. La capacitación incluyó el establecimiento de parcelas con clones mejorados de cacao y la presentación de los objetivos alcanzados en la primera fase de KoLFACI.

El proyecto busca promover soluciones basadas en la naturaleza y ampliar las alternativas productivas del cacao. REUTERS/Johannes Christo
El proyecto busca promover soluciones basadas en la naturaleza y ampliar las alternativas productivas del cacao. REUTERS/Johannes Christo

El proyecto también expuso las proyecciones para su segunda fase, que contempla la construcción de un vivero comunitario destinado a respaldar la producción local.

Adolfo Smith, técnico del proyecto Cacao KoLFACI en Panamá, valoró la disposición de los productores para incorporar nuevas herramientas en sus fincas.

Ver su compromiso por adoptar nuevas técnicas y mejorar sus fincas agroforestales nos demuestra que, cuando unimos esfuerzos entre instituciones y comunidades, impulsamos el crecimiento de las familias cacaoteras”, afirmó.

Las actividades incluyeron recorridos por parcelas demostrativas con clones mejorados ubicadas en Norteño y Quebrada Pinzón.

Esos terrenos forman parte de KoLFACI, que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Agropecuario con apoyo del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.

Agricultores intercambiaron experiencias con otros cacaoteros de la región y evaluaron prácticas que podrían adaptar a sus propios terrenos. REUTERS/Johannes Christo
Agricultores intercambiaron experiencias con otros cacaoteros de la región y evaluaron prácticas que podrían adaptar a sus propios terrenos. REUTERS/Johannes Christo

Las visitas, de acuerdo a los organizadores, permitieron que los agricultores intercambiaran experiencias con otros cacaoteros de la región y evaluaran prácticas que podrían adaptar a sus propios terrenos.

El grupo también conoció de primera mano el trabajo que viene realizando la Asociación de Productores Agroturístico Artesanal La Cascada, una organización comunitaria vinculada a la producción de cacao y que es dirigida por un joven ngäbe.

Los organizadores reiteraron que la actividad respondió a una solicitud del proyecto Kusapín se Adapta, ejecutado por el CATIE y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La iniciativa cuenta con el respaldo de las autoridades gubernamentales.

El proyecto busca promover soluciones basadas en la naturaleza y ampliar las alternativas productivas a través de Buenas Prácticas Agrícolas en sistemas agroforestales.

Entre las prácticas abordadas se incluyeron el manejo de injertos, la poda y el marcado del terreno, lo que permitió a las y los productores aplicar lo aprendido mediante ejercicios prácticos. Asimismo, quienes participaron se compenetraron con las ventajas que ofrece el cultivo del cacao, que adelante la Asociación de Productores Agroturístico Artesanal La Cascada.

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