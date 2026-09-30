América Latina

Daniel Noboa ordenó adelantar el décimo tercer sueldo del sector público 13 días antes de las elecciones locales

El Gobierno aplicó un anticipo similar antes de la consulta popular de 2025

Foto de archivo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. EFE/José Jácome
Foto de archivo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. EFE/José Jácome
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Los servidores públicos de Ecuador que reciben de manera acumulada el décimo tercer sueldo tendrán disponible ese dinero desde el 16 de noviembre de 2026, por decisión del presidente Daniel Noboa. El desembolso ocurrirá 38 días antes del límite establecido para esta remuneración y a menos de dos semanas de las elecciones subnacionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Los comicios están previstos para el domingo 29 de noviembre, por lo que entre el pago anunciado por el Ejecutivo y la jornada electoral habrá 13 días.

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La medida comprende a los trabajadores del sector público que optaron por acumular el beneficio. Para las empresas privadas no existe una disposición obligatoria equivalente: Noboa las invitó a anticipar también el pago a sus empleados.

El mandatario justificó la decisión por el impacto que estos recursos tienen sobre la economía de las familias. El Gobierno espera además que la disponibilidad anticipada de dinero contribuya a incrementar el consumo y la actividad económica durante la última parte del año.

FOTO DE ARCHIVO- Un delegado electoral revisa las papeletas en la delegación Pichincha del Consejo Nacional Electoral, mientras realiza una auditoría estándar de votos, luego de que las autoridades electorales dijeran que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ganó la contienda, en Quito, Ecuador, el 14 de abril de 2025. REUTERS/Karen Toro
FOTO DE ARCHIVO- Un delegado electoral revisa las papeletas en la delegación Pichincha del Consejo Nacional Electoral, mientras realiza una auditoría estándar de votos, luego de que las autoridades electorales dijeran que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ganó la contienda, en Quito, Ecuador, el 14 de abril de 2025. REUTERS/Karen Toro

El décimo tercer sueldo forma parte de las remuneraciones adicionales reconocidas por la legislación ecuatoriana. Su valor equivale a la doceava parte de las remuneraciones computables recibidas por el trabajador durante el correspondiente período de cálculo.

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Los trabajadores pueden recibir ese valor distribuido mensualmente junto con su salario o solicitar su acumulación. En este último caso, la normativa fija el 24 de diciembre como fecha máxima para efectuar el pago. La decisión presidencial mueve ese desembolso al 16 de noviembre para los empleados públicos alcanzados por la medida.

El anticipo se producirá mientras Ecuador atraviesa la etapa final de un nuevo proceso electoral. Más de 13,8 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para escoger autoridades de los gobiernos locales y representantes del CPCCS.

En la elección se definirán prefectos y viceprefectos provinciales, alcaldes, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. También se escogerán los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, una institución que interviene en los procedimientos de selección de varias autoridades de control.

Fotografía de archivo en la que se captó una vista general de la sede nacional del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, en Quito (Ecuador). EFE/Elías Benarroch
Fotografía de archivo en la que se captó una vista general de la sede nacional del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, en Quito (Ecuador). EFE/Elías Benarroch

La proximidad entre ambas fechas constituye el segundo antecedente consecutivo de un adelanto del décimo tercer sueldo dispuesto por el Gobierno de Noboa en un período cercano a una votación nacional.

En noviembre de 2025, el Ejecutivo ordenó que esa remuneración fuera entregada anticipadamente a los servidores públicos el viernes 14. El domingo 16 de noviembre, dos días después, los ecuatorianos acudieron a las urnas para participar en el referéndum y consulta popular promovidos por el propio Gobierno. Aquella votación incluyó cuatro preguntas sometidas a consideración de los electores. El adelanto salarial fue presentado entonces por el Ejecutivo como una decisión económica destinada a inyectar recursos a los hogares y favorecer el movimiento comercial.

Semanas después, el Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que entre el 24 y el 28 de noviembre de ese año las ventas llegaron a USD 5.552,4 millones, un 15,1% por encima del período comparable de 2024. La autoridad tributaria mencionó el adelanto del décimo tercer sueldo entre los elementos que favorecieron el desempeño comercial registrado alrededor del Black Friday.

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Para el adelanto anunciado en 2026 todavía no se ha hecho público el monto total que necesitará el Estado para cumplir anticipadamente con la obligación ni la fuente de liquidez que utilizará el Ministerio de Economía y Finanzas para realizar el desembolso.

Tampoco se ha anunciado una obligación para que los empleadores privados modifiquen sus fechas de pago. La petición presidencial dirigida a ese sector tiene carácter voluntario.

La decisión deja, sin embargo, dos fechas consecutivas en las que el Gobierno ha adelantado esta remuneración antes de una jornada electoral. En 2025, la distancia fue de dos días entre el pago a los servidores públicos y el referéndum y consulta popular. En 2026 serán 13 días entre el desembolso y las elecciones de autoridades locales.

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