Costa Rica

Panamá busca replicar modelo del CACCO de Costa Rica tras visita de su ministro de Seguridad

Frank Ábrego recorrió el nuevo centro penitenciario junto con el ministro de Justicia costarricense, Gabriel Aguilar, mientras el Gobierno alista el anuncio de su fecha oficial de inauguración

El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, visitó el CACCO junto con el ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gabriel Aguilar Vargas. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz
El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, visitó el CACCO junto con el ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gabriel Aguilar Vargas. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz
Guardar

El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, visitó el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) en Costa Rica junto con el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, con el objetivo de conocer su funcionamiento y evaluar la posibilidad de replicar el modelo penitenciario en territorio panameño.

La visita se produce cuando el Gobierno costarricense se encuentra en la etapa final de preparación del nuevo centro de máxima contención, ubicado en San Rafael de Alajuela, cuya inauguración está prevista para octubre. La Presidencia de la República dará a conocer en los próximos días la fecha exacta de apertura.

PUBLICIDAD

El recorrido de Ábrego supone un nuevo capítulo en la cooperación regional en materia penitenciaria. Costa Rica desarrolló el CACCO tomando como una de sus referencias el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, instalación que fue visitada en mayo por los ministros costarricenses de Seguridad Pública y Justicia y Paz para estudiar su funcionamiento.

Ahora es Panamá el que observa el modelo costarricense.

Según la información difundida tras la visita, el ministro panameño mostró interés en las características del centro y en la posibilidad de replicar la experiencia en su país, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre un eventual proyecto concreto, su ubicación, capacidad o cronograma.

PUBLICIDAD

El CACCO fue concebido para albergar a personas privadas de libertad relacionadas con estructuras criminales y consideradas de alta peligrosidad. El modelo forma parte de una estrategia penitenciaria que el Ministerio de Justicia ha presentado bajo cuatro pilares: orden, control, disciplina y cero tolerancia con la corrupción.

Panamá mostró interés en conocer el funcionamiento del nuevo centro penitenciario costarricense y evaluar una posible adaptación del modelo en su territorio. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz
Panamá mostró interés en conocer el funcionamiento del nuevo centro penitenciario costarricense y evaluar una posible adaptación del modelo en su territorio. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz

Una cárcel inspirada en la experiencia salvadoreña

El proyecto ha estado vinculado desde su origen a la búsqueda de modelos de mayor contención para enfrentar el crecimiento del crimen organizado.

En mayo de este año, Gabriel Aguilar y el ministro costarricense de Seguridad Pública visitaron el CECOT en El Salvador para conocer los procedimientos aplicados en esa prisión y analizar cuáles podrían ser adaptados al sistema costarricense.

Durante aquella visita, Aguilar explicó que parte de los conocimientos adquiridos serían utilizados en el CACCO, que ya se encontraba en construcción en San Rafael de Alajuela.

El ministro de Justicia confirmó posteriormente que el nuevo establecimiento tendría una orientación específica hacia integrantes de grupos vinculados con delincuencia organizada. Entre las medidas anunciadas se encuentra el uso obligatorio de uniformes de color naranja para las personas recluidas en ese centro, así como restricciones para recibir prendas desde el exterior.

El Ministerio de Justicia también ha impulsado durante 2026 cambios en otros centros penitenciarios, entre ellos el retiro de 187 pantallas de televisión de celdas de siete cárceles, nuevas disposiciones de seguridad para personas con procesos de extradición y un fortalecimiento de los controles durante los días de visita.

Autoridades costarricenses visitaron en mayo el CECOT de El Salvador para conocer su funcionamiento y estudiar medidas aplicables al nuevo centro penitenciario nacional. REUTERS/Jose Cabezas
Autoridades costarricenses visitaron en mayo el CECOT de El Salvador para conocer su funcionamiento y estudiar medidas aplicables al nuevo centro penitenciario nacional. REUTERS/Jose Cabezas

La inauguración se ha retrasado frente al plazo anunciado inicialmente

La apertura del CACCO ha sufrido cambios respecto al cronograma anunciado inicialmente.

Durante la presentación del proyecto, el anterior Gobierno había señalado un plazo de 195 días para completar la construcción. Sin embargo, ese periodo venció sin que el establecimiento estuviera listo para entrar en operación.

Más recientemente, el 14 de septiembre, Aguilar anunció durante un Consejo de Gobierno realizado en Cartago que las obras quedarían listas en aproximadamente 15 días y que la cárcel comenzaría a funcionar durante octubre.

El Ejecutivo no ha anunciado todavía el día exacto en que ingresarán los primeros privados de libertad, pero indicó que Presidencia comunicará la fecha oficial de inauguración en los próximos días.

La Presidencia de la República anunciará en los próximos días la fecha de inauguración del CACCO, cuya entrada en funcionamiento está prevista para octubre de 2026. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz
La Presidencia de la República anunciará en los próximos días la fecha de inauguración del CACCO, cuya entrada en funcionamiento está prevista para octubre de 2026. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz

La visita de Frank Ábrego convierte además al CACCO en un punto de interés para otro país centroamericano antes incluso de su apertura formal.

Ábrego es el ministro de Seguridad Pública de Panamá y anteriormente ya había mantenido contactos con autoridades costarricenses en temas de seguridad regional. En 2025, por ejemplo, participó en reuniones bilaterales en Costa Rica relacionadas con cooperación fronteriza y flujos migratorios.

Temas Relacionados

Costa RicaPanamáCACCOministro de seguridadFrank ÁbregoGabriel Aguilar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica: Matina acumuló 33 homicidios en 2026 y el 82% habría sido por ajustes de cuentas

La violencia homicida se desplazó desde Carrandí hacia los distritos de Matina y Batán, que concentraron los casos más recientes investigados por el OIJ

Costa Rica: Matina acumuló 33 homicidios en 2026 y el 82% habría sido por ajustes de cuentas

Qué necesita Costa Rica para mantener sus opciones de cuartos de final en Concacaf

La Tricolor llegará al Estadio Nacional de Managua sin puntos, tras sus derrotas ante Curazao y Haití, en una fecha que puede dejarla sin opciones de avanzar

Qué necesita Costa Rica para mantener sus opciones de cuartos de final en Concacaf

Defensoría cuestiona al ministro de Justicia de Costa Rica por trato a presos y traslados a alta contención

El órgano defensor sostuvo que las decisiones sobre máxima seguridad deben responder a criterios técnicos y legales, luego de que un video oficial mostrara al jerarca Gabriel Aguilar increpando a privados de libertad en una cárcel

Defensoría cuestiona al ministro de Justicia de Costa Rica por trato a presos y traslados a alta contención

Exposición de datos personales en Costa Rica podría facilitar estafas más sofisticadas

La Oficina del Consumidor Financiero advirtió que los delincuentes podrían aprovechar información real de las víctimas para crear llamadas, mensajes, correos e incluso videos con inteligencia artificial mucho más convincentes

Exposición de datos personales en Costa Rica podría facilitar estafas más sofisticadas

Costa Rica extradita a Florida a “Beto”, señalado por el mayor decomiso de metanfetamina sintética

La solicitud estadounidense, presentada en diciembre de 2025, fue avalada en agosto por un juzgado capitalino tras una pesquisa sobre 49 kilos de droga sintética decomisados en Costa Rica durante un operativo policial

Costa Rica extradita a Florida a “Beto”, señalado por el mayor decomiso de metanfetamina sintética

TECNO

Multas para los robotaxis que entorpezcan emergencias por más de 30 minutos: así son las nuevas medidas que los regularán

Multas para los robotaxis que entorpezcan emergencias por más de 30 minutos: así son las nuevas medidas que los regularán

Bitcoin: este es su valor en el mercado este viernes

Criptomonedas: el costo de ethereum para este viernes

Investigan en la empresa china Moonshot AI por qué uno de sus modelos daba indicaciones para planear ataques terroristas y asesinatos

El plan de Microsoft para convertir a Copilot en un sistema operativo que integre Office

ENTRETENIMIENTO

De la terapia parental a los tribunales, los conflictos que marcaron a Halle Berry y su exesposo Olivier Martinez

De la terapia parental a los tribunales, los conflictos que marcaron a Halle Berry y su exesposo Olivier Martinez

Un juez concede una orden temporal contra Halle Berry por presunto maltrato a su hijo; así respondió la actriz

Premios Grammy mantienen la nueva categoría de Pop Asiático a pesar de las críticas: "Confiamos en que es la decisión correcta"

La actriz Halle Berry fue acusada de ahorcar a su hijo de 12 años y su exmarido exigió la custodia completa

Guitarricadelafuente gana el premio a actor revelación en este prestigioso festival y ya se posiciona como candidato al Oscar

MUNDO

Ofensiva de Putin contra los puentes de Kiev: Rusia quiere generar caos y aislar a la capital de Ucrania

Ofensiva de Putin contra los puentes de Kiev: Rusia quiere generar caos y aislar a la capital de Ucrania

Protestas estudiantiles y choques con la Policía en Francia: hay 400 escuelas secundarias sin clases

Un alto funcionario de Emiratos Árabes Unidos definió el ataque de Flydubai como un “acto terrorista”

Taiwán recibió sus primeros aviones F-16V de Estados Unidos para fortalecer su defensa contra el régimen de China

“¡Suelta el cuchillo!”: el impactante video del momento en que una policía británica usó una pistola eléctrica contra un anciano de 92 años en silla de ruedas