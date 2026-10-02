Panamá busca replicar modelo del CACCO de Costa Rica tras visita de su ministro de Seguridad

El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, visitó el CACCO junto con el ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gabriel Aguilar Vargas. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz

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El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, visitó el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) en Costa Rica junto con el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, con el objetivo de conocer su funcionamiento y evaluar la posibilidad de replicar el modelo penitenciario en territorio panameño.

La visita se produce cuando el Gobierno costarricense se encuentra en la etapa final de preparación del nuevo centro de máxima contención, ubicado en San Rafael de Alajuela, cuya inauguración está prevista para octubre. La Presidencia de la República dará a conocer en los próximos días la fecha exacta de apertura.

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El recorrido de Ábrego supone un nuevo capítulo en la cooperación regional en materia penitenciaria. Costa Rica desarrolló el CACCO tomando como una de sus referencias el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, instalación que fue visitada en mayo por los ministros costarricenses de Seguridad Pública y Justicia y Paz para estudiar su funcionamiento.

Ahora es Panamá el que observa el modelo costarricense.

Según la información difundida tras la visita, el ministro panameño mostró interés en las características del centro y en la posibilidad de replicar la experiencia en su país, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre un eventual proyecto concreto, su ubicación, capacidad o cronograma.

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El CACCO fue concebido para albergar a personas privadas de libertad relacionadas con estructuras criminales y consideradas de alta peligrosidad. El modelo forma parte de una estrategia penitenciaria que el Ministerio de Justicia ha presentado bajo cuatro pilares: orden, control, disciplina y cero tolerancia con la corrupción.

Panamá mostró interés en conocer el funcionamiento del nuevo centro penitenciario costarricense y evaluar una posible adaptación del modelo en su territorio. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz

Una cárcel inspirada en la experiencia salvadoreña

El proyecto ha estado vinculado desde su origen a la búsqueda de modelos de mayor contención para enfrentar el crecimiento del crimen organizado.

En mayo de este año, Gabriel Aguilar y el ministro costarricense de Seguridad Pública visitaron el CECOT en El Salvador para conocer los procedimientos aplicados en esa prisión y analizar cuáles podrían ser adaptados al sistema costarricense.

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Durante aquella visita, Aguilar explicó que parte de los conocimientos adquiridos serían utilizados en el CACCO, que ya se encontraba en construcción en San Rafael de Alajuela.

El ministro de Justicia confirmó posteriormente que el nuevo establecimiento tendría una orientación específica hacia integrantes de grupos vinculados con delincuencia organizada. Entre las medidas anunciadas se encuentra el uso obligatorio de uniformes de color naranja para las personas recluidas en ese centro, así como restricciones para recibir prendas desde el exterior.

El Ministerio de Justicia también ha impulsado durante 2026 cambios en otros centros penitenciarios, entre ellos el retiro de 187 pantallas de televisión de celdas de siete cárceles, nuevas disposiciones de seguridad para personas con procesos de extradición y un fortalecimiento de los controles durante los días de visita.

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Autoridades costarricenses visitaron en mayo el CECOT de El Salvador para conocer su funcionamiento y estudiar medidas aplicables al nuevo centro penitenciario nacional. REUTERS/Jose Cabezas

La inauguración se ha retrasado frente al plazo anunciado inicialmente

La apertura del CACCO ha sufrido cambios respecto al cronograma anunciado inicialmente.

Durante la presentación del proyecto, el anterior Gobierno había señalado un plazo de 195 días para completar la construcción. Sin embargo, ese periodo venció sin que el establecimiento estuviera listo para entrar en operación.

Más recientemente, el 14 de septiembre, Aguilar anunció durante un Consejo de Gobierno realizado en Cartago que las obras quedarían listas en aproximadamente 15 días y que la cárcel comenzaría a funcionar durante octubre.

El Ejecutivo no ha anunciado todavía el día exacto en que ingresarán los primeros privados de libertad, pero indicó que Presidencia comunicará la fecha oficial de inauguración en los próximos días.

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La Presidencia de la República anunciará en los próximos días la fecha de inauguración del CACCO, cuya entrada en funcionamiento está prevista para octubre de 2026. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz

La visita de Frank Ábrego convierte además al CACCO en un punto de interés para otro país centroamericano antes incluso de su apertura formal.

Ábrego es el ministro de Seguridad Pública de Panamá y anteriormente ya había mantenido contactos con autoridades costarricenses en temas de seguridad regional. En 2025, por ejemplo, participó en reuniones bilaterales en Costa Rica relacionadas con cooperación fronteriza y flujos migratorios.