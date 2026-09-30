Chile: autoridades de Magallanes dicen que protestas argentinas por el comercio con Malvinas son “una patudez”

El primer barco que saldrá desde Punta Arenas hacia Puerto Argentino en las Malvinas (en la foto) está programado para noviembre.

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Autoridades chilenas de la Región de Magallanes abordaron las quejas argentinas por la apertura de una ruta de comercio marítima entre la ciudad de Punta Arenas (2.970 kms al sur de Santiago) y las islas Malvinas, calificándolas como “una patudez”, y defendieron su derecho a “comerciar con cualquier parte del mundo”.

Cabe recordar que a principios de este mes, Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, confirmó la firma de un contrato entre la Corporación de Desarrollo de Islas Malvinas y la naviera chilena Easter Island con el objetivo de establecer un puente marítimo entre esa ciudad y Puerto Argentino, asunto que no cayó nada bien en la Argentina.

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La idea es disputarle el abastecimiento de la isla a Uruguay, ruta que contempla unos 2.000 kilómetros por mar y se reduce a la mitad desde Punta Arenas, disminuyendo considerablemente los costos.

Por estos días una delegación de unos 40 empresarios ingleses se encuentra en dicha ciudad para discutir de negocios con proveedores chilenos, mientras que el primer viaje con alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos ya está programado para noviembre.

Para peor, este lunes, el Gobierno de Javier Milei acusó a la empresa Thales UK Limited de operar vuelos no autorizados entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, y anunció multas y denuncias penales en su contra.

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En tanto, el Gobierno chileno ha dejado claro que reconoce el “legítimo derecho de Argentina a la soberanía en las Islas Malvinas”, tal como recalcó este lunes durante su interpelación ante el Congreso el canciller, Francisco Pérez Mackenna, quien también calificó al Reino Unido como un “país amigo” y defendió los nuevos lazos comerciales por tratarse de un “acuerdo entre privados”.

Sus dichos fueron retrucados rápidamente por el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, quien optó por ponerle paños fríos a la polémica y recordó el compromiso asumido por el presidente José Antonio Kast con Javier Milei de respaldar la demanda argentina, tras su última reunión en Santiago.

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“O sea, tenemos acuerdos vigentes con Chile y obviamente que esperamos que Chile respete esos tratados, como nosotros también los respetamos (...). Palabra de Presidente mata palabra de ministro. Ya está, se acabó ahí”, afirmó Quirno.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvo que "el comercio que hoy tienen las islas viene de un país miembro del Mercosur (Uruguay). Chile es asociado al Mercosur. Por lo tanto, no puedo entender, ni menos aceptar que se discrimine a nuestra ciudad respecto de Montevideo".

“Una patudez”

Así las cosas, autoridades de Magallanes rechazaron los reclamos argentinos y el primero en comentar fue el senador independiente por la Región de Magallanes, Karim Bianchi , quien calificó como “una patudez y una intromisión lo que está haciendo Argentina respecto al comercio entre la región de Magallanes y las Islas Malvinas o Falklands, que no puede ser permitido”, según consigna una nota de BioBíoChile.

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De acuerdo al parlamentario, “hay que separar dos cosas: Chile tiene una posición histórica respecto a las Malvinas y esa definición la ha mantenido; pero una controversia de soberanía entre Argentina y Reino Unido no puede transformarse en un bloqueo económico para Magallanes”, argumentó.

Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvo en entrevista con EmolTV que “lo que estamos haciendo es retomar un vínculo marítimo, porque existe el aéreo, de un comercio que hoy se lo lleva íntegramente Montevideo. Lo que buscamos finalmente es que este comercio, que es muy importante, ahora quede en manos de nuestras pymes locales”.

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Según el edil, “no estamos bajo ningún punto de vista violentando ningún tratado internacional ni la Convención del Mar firmado por ambos países (...) Hoy las compras que requieren las islas, las provee directamente Montevideo a 100 kilómetros de Buenos Aires. Lo que estamos haciendo es, finalmente -Uruguay está en el Mercosur también, para contextualizar-, que este comercio vuelva a nuestra ciudad como siempre se hizo”.

“El comercio que hoy tienen las islas viene de un país miembro del Mercosur. Chile es asociado al Mercosur. Por lo tanto, no puedo entender, ni menos aceptar que se discrimine a nuestra ciudad respecto de Montevideo. No estamos haciendo nada fuera del marco legal. Chile es un país soberano, y también reivindico el derecho de nuestra ciudad a comerciar con cualquier parte del mundo. El libre comercio no puede tener letra chica según convenga o no convenga. Aquí lo que estamos haciendo es comercio con comercio entre pymes locales y nada más”, remató Radonich.

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