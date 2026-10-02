América Latina

La Justicia chilena condenó a uno de los autores materiales del secuestro y crimen de Ronald Ojeda

Maickel Villegas Rodríguez prestó labores de vigilancia y grabó un video del plagio para enviarlo a sus jefes

Maickel Villegas Venezuela portada
El Ministerio Público pide 20 años de cárcel para Villegas y la lectura de sentencia fue fijada para el próximo 15 de octubre.
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El Segundo Tribunal Oral de Santiago condenó este jueves al ciudadano venezolano Maickel Villegas Rodríguez, como uno de los autores materiales del secuestro y crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda el 21 de febrero de 2024, y cuyo cuerpo fue encontrado 10 días después en el campamento “Santa Marta” de la comuna santiaguina de Maipú, dentro de una maleta y enterrado bajo una losa de cemento de 1,4 metros.

Se trata del segundo miembro de la célula “Los Piratas de Aragua” condenado por el caso, puesto que el primero fue el adolescente de iniciales A.C. -quien tenía 17 años al momento del crimen-, sentenciado a cinco años de reclusión en régimen mixto (dos años en régimen cerrado y tres en semicerrado) en octubre de 2024, tras un procedimiento abreviado.

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Según antecedentes de la carpeta investigativa, Villegas estuvo a cargo de prestar cobertura al grupo que llevó a cabo la operación y además grabó un video de Ojeda en calzoncillos y esposado, saliendo del edificio donde residía en la comuna santiaguina de Independencia.

La madrugada de ese 21 de febrero, Villegas y A.C. se apostaron en un Chevrolet Sail blanco en las afueras del edificio de la víctima en la comuna de Independencia para vigilar el lugar.

Ronald Ojeda
Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 y su cuerpo fue hallado 10 días después dentro de una maleta y enterrado bajo una losa de cemento de 1,4 metros.

Pasadas las 03:00 horas, vestidos como detectives de la PDI y en un vehículo Nissan Versa gris con una baliza en el techo, llegaron los otros cinco involucrados: Walter Rodríguez Pérez; Alfredo José Henríquez Pineda, alias “Gordo Ale” o “Gordo Conce”; Jhonny José López Mendoza, apodado “Mudo”, y José Carlos Valverde Araujo.

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Uno de ellos mostró un orden de detención falsa al conserje de esa noche, y luego el grupo se dirigió hasta el piso 14 para voltear la puerta de Ojeda con un ariete.

Lo sujetos intimidaron a Ojeda, quien dormía junto a su esposa y su hijo menor de edad, “mediante la exhibición de armas de fuego y esposaron sus manos por la espalda, sustrayéndole además dos teléfonos celulares de propiedad de la víctima, trasladándolo luego, contra su voluntad, al exterior del departamento, transitando por el pasillo hacia el ascensor, manteniéndolo uno de ellos, todo el tiempo tomado del cuello y esposado, bajando con la víctima así retenida hasta el primer piso del edificio”.

Afuera, Villegas y el adolescente grabaron un video para enviarlo a los jefes y dar cuenta de que la primera parte de la operación ya estaba cumplida.

En la huida, el Nissan Versa quedó en panne y fue Villegas quien acudió a apoyarlos, junto a otro auto, un Hyundai I10. Los raptores se distribuyeron en ambos vehículos, y el Sail de Villegas con tres de los falsos policías se dirigió hasta una primera casa de seguridad en San Bernardo, donde sujetos chilenos salieron con sábanas para cubrirlos e ingresarlos al lugar.

El gran error de Villegas fue que tras el plagio pasó a cargar combustible, pagó con una tarjeta e incluso dio los datos de su DNI, a fin de no perderse el descuento, gracias a lo cual fue posible identificarlo.

Así las cosas, la lectura de sentencia fue fijada por el tribunal para el próximo 15 de octubre.

Partió el primer juicio contra uno de los autores del secuestro y crimen de Ronald Ojeda en Santiago de Chile
La Fiscalía no logró acreditar el móvil político del crimen.

Fiscalía pide 20 años

Cabe recordar que el Ministerio Público sostiene la tesis de que el crimen de Ojeda fue orquestado desde Venezuela por motivos políticos. De hecho, uno de los detenidos -testigo reservado-, aseguró que la orden de secuestrar y asesinar al exmilitar venezolano vino directamente desde Diosdado Cabello.

“Se me dijo que Diosdado Cabello, quien es político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él”, declaró el sujeto, según reveló CHV Noticias

Y aunque el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, no logró acreditar el móvil político a lo largo del juicio oral, de todas maneras aseguró estar “conforme” con el fallo.

“Lo que más nos conforma en este caso es que la familia tuvo la posibilidad de tener justicia ya con el primer imputado que hemos traído a juicio oral, y espero que estén muy conformes también con el resultado del juicio, que es lo que finalmente nos tiene que importar, que la familia tenga la justicia que quiere y que necesita”, sostuvo.

El persecutor agregó que espera probar su tesis cuando sea el juicio “donde están los líderes máximos de esta organización criminal, que son ellos los que finalmente hacen las negociaciones”.

Ello, pues Villegas “prestaba cobertura a la estructura criminal y está en los eslabones operativos más inferiores de la estructura criminal. Por lo tanto, ni siquiera él probablemente supiese qué es lo que pasaba más arriba”.

Barros adelantó que pedirán 20 años de cárcel para Villegas y que el 20 de octubre partirá el segundo juicio oral contra otros 18 imputados, “donde están justamente los eslabones que son los operativos, que son los que ejecutan materialmente el hecho, y aquellos que participan también en la ocultación de su cuerpo en la toma Santa Marta”.

“Y luego de eso nos queda la causa abierta todavía, donde está ‘Carlos Bobby’, que es el líder para Sudamérica, ‘El Turko’, que era el líder para Chile, y los otros sujetos que hemos ido extraditando desde los distintos países en que los hemos detenido”, remató el fiscal que ha llevado a cabo la investigación desde el primer día.

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