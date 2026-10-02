Colombia

María Fernanda Cabal respondió mensaje de Álvaro Uribe tras su salida del Centro Democrático: “Las diferencias ya fueron discutidas muchas veces”

La exsenadora y exprecandidata presidencial sostuvo que no mantiene una confrontación personal con el exmandatario, fundador y líder político del partido, pero reiteró su intención de impulsar un proyecto político propio, "sin jefes"

Daniel Quintero recordó cuando le dijo a María Fernanda Cabal que desde el uribismo le iban a dar la espalda - crédito @MariaFdaCanal/X
María Fernanda Cabal estaría dispuesta a matizar sus desencuentros con el expresidente Álvaro Uribe - crédito @MariaFdaCanal/X
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El mensaje publicado en la red social X por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el que expresó su “respeto” por la trayectoria de la exsenadora María Fernanda Cabal, fue bien recibido por la política vallecaucana: que respondió a la publicación con palabras de elogio hacia el exmandatario, aunque insistió en sus críticas al Centro Democrático.

Cabal, en entrevista con Caracol Radio, reaccionó en la mañana del viernes 2 de octubre a la publicación del exmandatario, más allá de que sostuvo sus reparos en cuanto al rumbo ideológico de la colectividad. “Por la doctora María Fernanda Cabal siempre respeto”, expresó el exjefe de Estado, lo que generó una reacción positiva en la vallecaucana.

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Álvaro Uribe se refirió a la salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático
Con este mensaje en la red social X, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a la salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático (- crédito @alvarouribevel/X)

Sus palabras me son gratas. Las diferencias ya fueron discutidas al aire muchas veces”, sostuvo la exsenadora, con lo que pretendió limar asperezas con el exmandatario, ya tomada la determinación de renunciar a la colectividad. Así pues, reconoció que recibió de manera favorable el pronunciamiento del expresidente de la República.

Y es que según Cabal, su ruptura con el partido no estuvo marcada por una confrontación personal con su fundador, sino por desacuerdos que, según ella, no hallaron espacio dentro de la organización. “Lo que no se permitió en el debate interno, no se dio en el debate interno, generó tensiones en lo público”, afirmó la excongresista.

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Para Cabal, que había pedido una escisión del Centro Democrático para desarrollar un movimiento propio, pero que nunca obtuvo una respuesta formal, fue justamente “ese silencio y esa ausencia de acuse de recibo también es una forma de comunicar que siento que no fue la correcta”. Con ello, lamentó la forma en que se dio su desvinculación.

La excongresista revalidó su respeto hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez y descartó enfrentamientos personales con el líder de partido - crédito @MariaFdaCabal/X

En cuanto al exmandatario, insistió que las discrepancias ya fueron suficientemente debatidas y por ello buscó enfocarse en desarrollar una nueva etapa política con su sello, de cara a las elecciones regionales y al escenario presidencial de 2030: en el que adelantó que espera ser candidata al primer cargo de la nación, sin tener como ha dicho “jefes”.

Más adelante, en sus interacciones en su cuenta de X, Cabal replicó el mensaje del exmandatario y le dedicó un sentido mensaje. “Gracias, Presidente. Todo mi respeto. Seguiré defendiendo las convicciones que nos unieron. El camino sigue”, destacó la exsenadora del Centro Democrático, que habría empezado a limar sus asperezas con el líder.

María Fernanda Cabal y su respuesta a Álvaro Uribe
En respuesta al mensaje del expresidente Álvaro Uribe, la exsenadora del Centro Democrático agradeció las palabras del exmandatario y defendió su intención de abrir un nuevo camino - crédito @MariaFdaCabal/X

Cabal cuestionó el giro político del Centro Democrático

En su declaración, la exsenadora vinculó su salida a una disputa sobre la identidad electoral y doctrinal del Centro Democrático. Recordó que participó en la creación de la colectividad y en la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, durante una trayectoria en la que, según señaló, defendió las mismas ideas durante 15 años.

Estoy inmensamente feliz de no tener jefes, de crear mi propio destino, sembrando desde las ideas que vengo defendiendo hace 15 años”, declaró la política al citado medio, en el que reiteró que se marchó de la representación “sin rencillas, sin enemistades” y con gratitud hacia los que fueron sus compañeros de partido durante casi 13 años.

En sus críticas, se dirigió a lo que consideró un desplazamiento de la colectividad hacia el centro político, una orientación que juzgó distante de sus bases. A su juicio, Uribe Vélez gobernó con políticas de derecha, pese a que también adoptó medidas de carácter asistencial y con mayor peso estatal; por lo que no entiende este viraje.

Ilustración en acuarela de Álvaro Uribe en un acantilado bajo nubes oscuras y María Fernanda Cabal caminando en otro, con un abismo que los separa.
La derrota sufrida en la consulta interna para escoger la candidata presidencial del Centro Democrático empezó a resquebrajar la relación de María Fernanda Cabal con Álvaro Uribe y precipitó su salida de la colectividad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para la excongresista, la distancia entre su postura, que es si se quiere radical, y la de sectores del partido, más de centro, corresponde una “confusión ideológica” y a prejuicios sobre la derecha. Con ello, sostuvo que esa corriente debe asociarse con la defensa de la institucionalidad, el liberalismo clásico y los cimientos de la República.

El proyecto de María Fernanda Cabal con miras al 2030

Así afirmó que su decisión no implica cerrar la puerta a acuerdos con otros sectores políticos. Cabal busca impulsar candidaturas en las regionales, conceder avales y participar en el “ajedrez presidencial” de 2030, luego de dos intentos fallidos de ser la candidata del Centro Democrático, tras perder ante Óscar Iván Zuluaga y Paloma Valencia.

Al explicar su postura frente a eventuales pactos con el Centro Democrático, Salvación Nacional, Creemos o Defensores de la Patria, evitó anticipar exclusiones. “Yo no voy a cerrarme jamás a hacer alianzas mientras el candidato sea bueno”, puntualizó Cabal, que agregó cómo Colombia pasó de tener 36 partidos políticos a solo 20.

María Fernanda Cabal explicó los procedimientos estéticos que se ha practicado - crédito @mariafernandacabal/ Instagram
María Fernanda Cabal impulsará su propio partido para los próximos retos electorales, entre ellos los comicios presidenciales de 2030 - crédito @mariafernandacabal/ Instagram

Una fragmentación que, en su opinión, obliga a construir coaliciones para competir en los comicios. También dijo que las alianzas futuras podrían ser “curiosas” ante la dispersión de las fuerzas políticas y destacó que el nuevo movimiento deberá evaluar aspirantes uno por uno y confirmó que varias personas ya se han acercado con interés electoral.

Cuando uno no cabe, uno se tiene que ir, pero no azotando la puerta”, resumió Cabal sobre su partida del Centro Democrático, al punto de expresar su preocupación por Cali y el Valle del Cauca, regiones sobre las que afirmó que requieren liderazgos frente a la criminalidad; en síntesis, mano dura para evitar que el crimen se expanda.

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