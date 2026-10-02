Cuba

La escasez de medicamentos convierte el temor a enfermarse en una preocupación cotidiana para los cubanos

Una ciudadana relata que las recetas no aseguran el inicio de los tratamientos, tras horas de filas y recorridos por farmacias donde los productos requeridos suelen faltar a los pacientes

Una mujer recorre un camino de tierra en un entorno rural en Cuba y accede a una propiedad. Posteriormente, la persona examina diversos medicamentos, blísteres con pastillas y frascos almacenados en un cajón de madera.

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Una ciudadana cubana describe la falta de medicamentos como una preocupación cotidiana que agrava el temor a enfermarse en Cuba, donde, según su testimonio, las recetas médicas no siempre se traducen en tratamientos disponibles para los pacientes.

El relato expone una situación en la que la búsqueda de fármacos ocupa horas de espera, obliga a recorrer distintos puntos de venta y, con frecuencia, termina sin resultados. Para esta cubana, el acceso a medicamentos dejó de ser una instancia posterior a la consulta médica y se convirtió en parte central de la enfermedad.

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Filas sin garantía de medicamentos disponibles

La ciudadana sostiene que muchos cubanos hacen largas filas para intentar comprar los medicamentos que necesitan. Al llegar a los establecimientos, afirma, suelen encontrarse con que los productos no están disponibles.

Esa incertidumbre afecta desde quienes necesitan aliviar dolencias comunes hasta los pacientes que reciben indicaciones médicas ante cuadros de mayor complejidad. “El problema real de este mal no ocurre cuando nos duele la cabeza”, plantea la mujer, al explicar que la situación adquiere otra dimensión cuando una persona enferma y no consigue el tratamiento prescripto.

En su relato, la escasez aparece ligada a una experiencia repetida: acudir a un médico, obtener una receta y volver a casa sin los fármacos indicados. La dificultad no termina en el consultorio, sino que se traslada a la búsqueda posterior en farmacias, redes informales y contactos personales.

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Una joven con un dije de la bandera de Cuba sostiene billetes ante una mano que muestra un blíster de pastillas en un mostrador.
Una joven en Cuba intenta pagar un medicamento con billetes de pesos frente al mostrador de una farmacia con estantes vacíos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado negro, fuera del alcance de muchos

Ante la falta de productos en los canales habituales, la entrevistada afirma que numerosos ciudadanos recurren al mercado negro de medicamentos. Describe esa vía como una de las pocas alternativas para conseguir suplementos y tratamientos que no encuentran en los establecimientos oficiales.

Sin embargo, el acceso por esa vía depende del dinero disponible. Según su testimonio, los precios excluyen a parte de la población y colocan a las familias ante una elección entre atender una necesidad de salud y afrontar un gasto que puede superar sus posibilidades.

Cuando tu salud y tu bolsillo sufren por igual, ya no solo tienes la preocupación de mejorarte, sino la de encontrar alivio o la de poder pagarlo”, expresó.

La falta de medicamentos, de acuerdo con su descripción, no se limita a la incomodidad de postergar un tratamiento. También abre una brecha entre quienes pueden adquirir productos por vías informales y quienes deben esperar una reposición incierta o buscar otras opciones.

Medicina verde y remesas de fármacos desde el exterior

Una joven con un pañuelo de la bandera cubana se inclina sobre una olla con plantas en ebullición junto a un armario de pared vacío.
Una joven con una cinta de la bandera de Cuba inhala el vapor de plantas hervidas como alternativa ante la escasez de medicamentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mujer asegura que, en los últimos años, algunas familias encontraron respuestas en la denominada medicina verde o en medicamentos enviados desde el extranjero por familiares, amigos o conocidos.

En ese escenario, el vecino que recibe un envío del exterior puede transformarse en una referencia para quien necesita un remedio. La ayuda comunitaria y las redes personales adquieren relevancia frente a la ausencia de productos en farmacias, según el relato.

El testimonio vincula la escasez con un temor que excede el diagnóstico médico. Para la mujer, enfermarse implica enfrentar dos problemas a la vez: la dolencia y la posibilidad de acceder al tratamiento.

En Cuba el temor a enfermarse no es solo el temor a la enfermedad, también es temor a la solución”, afirma. Esa frase resume una preocupación que, según su descripción, acompaña a los pacientes incluso antes de saber qué medicación necesitarán.

La mujer menciona las epidemias que, a su juicio, se repiten cada año como uno de los momentos en que la falta de medicamentos se vuelve más visible. En esas circunstancias, sostiene, recibir una receta no garantiza que el paciente pueda iniciar el tratamiento indicado.

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