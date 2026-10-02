Pedro Sánchez se da dos días para decidir: escuchará a las calles este fin de semana sin descartar un adelanto electoral

Pedro Sánchez en el Congreso. (Reuters/Violeta Santos Moura)

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El presidente del Gobierno tiene el dedo encima del botón de las elecciones. A primera hora de la mañana, aliados del Ejecutivo deslizaban a las puertas del hemiciclo que si ambos decretos de vivienda no salían adelante lo más probable era un adelanto electoral. Tras cuatro horas de debate, se han votado las medidas y, como era de esperar, ninguna ha salido adelante. Junts tenía que decantar la balanza y ha optado por tumbar los decretos junto a PP y Vox porque, según dicen desde el partido, no contenía sus propuestas.

El fin de semana será largo y tenso para Pedro Sánchez. Durante este viernes, los manifestantes se han concentrado en los alrededores del Congreso y se espera que las protestas continúen. Este sábado, bajo el liderazgo del Sindicato de Inquilinas, está convocada una gran manifestación a las 12 de la mañana. Según fuentes de Moncloa, los próximos días serán clave. “Hay que analizar la mejor manera de solventar la situación”, explican, y añaden que “hay que escuchar a las calles”. Sin embargo, en el Gobierno consideran que ellos no son los principales destinatarios de las protestas. Estas mismas fuentes señalan que PP, Vox y Junts son quienes verdaderamente tienen que estar atentos a las manifestaciones. Además, sostienen que “hay votantes progresistas del PP” que están en contra de su decisión de votar en contra de los decretos y que esto tendrá “un efecto en las urnas”.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide a los diputados que dejen de lado el "cálculo político" y el "argumentario de su partido" para centrarse en los problemas reales de la ciudadanía, como el acceso a la vivienda, el alza de los alquileres y el drama de los desahucios.

¿El mejor momento para unas elecciones?

Durante la mañana, dos preguntas recorrían por todo el Congreso. La primera, evidente, sí estaba confirmado que habría elecciones en caso de rechazarse los dos decretos de vivienda. La segunda, sí era el mejor momento de convocarlas para el Gobierno. El propio Ejecutivo está convencido de que el resultado final hará más daño a PP, Vox y Junts por haberse puesto en contra. Al preguntar a fuentes populares, defienden que no les preocupa que la vivienda sea uno de los principales temas electorales, pero sí que apuntan a que más adelante el Gobierno podría tener más obstáculos (mencionan los casos judiciales de Zapatero o Begoña Gómez o la resolución sobre la amnistía).

Desde el Gobierno también reconocen que el desahucio de Maricarmen a sus 87 años ha sido el “punto de inflexión” que ha situado a la vivienda “en el foco”. A raíz de las imágenes de la mujer siendo desalojada en una camilla, la manifestación pasó de la puerta de su piso a la acampada en la Puerta del Sol y en otras ciudades de España. Por tanto, la principal duda que puede afectar a cualquier decisión que tome Pedro Sánchez es qué ocurrirá en las protestas de este fin de semana. El objetivo principal de los cánticos y carteles puede ser los partidos que han rechazado los decretos, PP, Vox y Junts, o los que han gobernado durante los últimos años. Las calles pueden tener un efecto muy importante.

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Cientos de manifestantes que estaban acampados en la Puerta del Sol se han trasladado frente al Congreso de los Diputados para reclamar la aprobación de los dos reales decretos de vivienda aprobados el martes por el Gobierno.

Sumar tiene que acelerar su proyecto si quiere llegar a tiempo. Todavía se desconoce quién será la cara visible del próximo grupo que reunirá a los partidos de izquierda del PSOE. Ni siquiera está completamente decidido quiénes lo formarán, con la duda de si existe opción a que se reintegre Podemos. Gabriel Rufián, portavoz de ERC y una de las figuras a las que se ha apuntado como opción a liderar una coalición de izquierdas, tiene una visión pesimista de un adelanto electoral. Sostiene que el PSOE debe tener la “cabeza fría” y no anunciar unos comicios en un momento en el que no existe un apoyo claro a su izquierda.