España

Votación de los decretos Maricarmen de vivienda, en directo: el Gobierno mantiene el Pleno pese a Junts y la acampada de Sol se traslada al Congreso

Viernes impredecible y de alta intensidad en la Cámara Baja pero también en el exterior, donde manifestantes presionarán para la convalidación de las medidas

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Apenas a unos metros del Congreso de los Diputados, la acampada en la Puerta del Sol sigue atenta el debate y votación de los decretos-ley de vivienda, que recogen algunas de las principales demandas tras el desahucio de Maricarmen.

La atención se traslada de la Puerta del Sol al Congreso de los Diputados, apenas a unos metros. Este viernes, la cámara debate y vota los dos decretos-ley en respuesta al desahucio de Maricarmen y enfocados a facilitar el acceso a la vivienda. El Gobierno confiaba en aprobar al menos el primero de ellos, el más abundante, pero no el segundo, que contiene los contratos de alquiler indefinidos. El Sindicato de Inquilinas los ve insuficientes y critica su letra pequeña, que da lugar a nuevos abusos, pero los considera un avance, por lo que pide su convalidación.

Junts era clave, una vez PP y Vox no dan su brazo a torcer, pero los de Carles Puigdemont, en un extremo de indecisión por las aristas de esta decisión para sus intereses, decidieron anoche pedir al Gobierno que retire los decretos y presente uno nuevo. En su respuesta, Sánchez no solo mantiene la apuesta sino que les desafía: “Ha llegado la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Su voto les retratará ante generaciones enteras”. Se presume una jornada muy intensa, de consecuencias impredecibles.

En pocas líneas:

04:59 hsHoy

Los acampados marchan al Congreso

Convocatoria del Sindicato de Inquilinas para este viernes.
Convocatoria del Sindicato de Inquilinas para este viernes.

Los acampados en Sol, junto a todos aquellos que quieran sumarse, marcharán al Congreso para pedir a sus puertas la convalidación de los decretos, mientras en su interior se debate y se vota. La Carrera de San Jerónimo será una caldera cuando accedan los diputados, a los que la cámara ha pedido que lleguen pronto, en previsión de los problemas que habrá de acceso. La sesión arranca a las 11:00.

04:56 hsHoy

Expertos desmienten el argumento de Junts de que un inquilino pueda comprar una casa antes de que la herede el hijo del propietario: “El decreto no toca las herencias”

“El inquilino solo tiene preferencia para comprar cuando el propietario decide venderla”, explican desde Lexway Abogados, despacho especializado en derecho inmobiliario

Acampada en Sol para reclamar soluciones ante la crisis de vivienda. (Europa Press)
Acampada en Sol para reclamar soluciones ante la crisis de vivienda. (Europa Press)

El futuro de los dos reales decretos de vivienda aprobados de urgencia por el Consejo de Ministros tras el estallido social provocado por el desahucio de Maricarmen se decide la mañana de este viernes. El Gobierno de Pedro Sánchez necesita que ambos textos sean convalidados por mayoría simple en el Congreso de los Diputados y, aunque cuenta ya con varios apoyos, la última palabra la tiene Junts, que según adelantó el jueves por la noche, no está dispuesto.

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04:17 hsHoy

15 votos telemáticos

En una votación que se presume ajustada, es importante que no se equivoque ningún diputado, con la reforma laboral como precedente. En este sentido, el voto telemático es algo más complejo que el presencial. Este viernes serán 15 los que emitan su voto en remoto, un verdadero dolor de cabeza para los responsables de cada grupo por la responsabilidad que conlleva.

04:14 hsHoy

Pedro Sánchez: “Ha llegado la hora de la verdad”

El presidente del Gobierno no solo no retira los decretos, como ha pedido Junts, sino que pretende que la votación sirva para marcar de qué lado está cada partido: “O con la mayoría social o con los especuladores”. Esta fue su respuesta a los independentistas, también a PP y Vox, en un comentario esta madrugada en la red social X:

04:13 hsHoy

La vivienda en España pende de una mansión en Waterloo: Junts dinamita los decretos y Sánchez reta la derecha a “retratarse ante generaciones enteras”

El Gobierno mantiene el Pleno este viernes: “Ha llegado la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores”

Miriam Nogueras. (Europa Press)
Miriam Nogueras. (Europa Press)

El contrato de alquiler de casi cinco millones de personas se ha decidido desde una mansión en Waterloo. Los decretos de vivienda que se votan este viernes en el Congreso de los Diputados no saldrán adelante. Junts ha acordado rechazarlos al considerar que son un “parche” incapaz de resolver las causas de fondo y que puede reducir el mercado y elevar los precios. Podemos, PNV y Coalición Canaria habían anunciado que facilitarían al menos uno de los textos, en el que se incluía el veto a la compra de inmuebles por fondos buitre y prorrogaba hasta 2030 la prohibición de desahucios a personas vulnerables. Sánchez ahora está obligado a reaccionar para evitar un mayor estallido social, pero tiene pocas posibilidades. Una de ellas, el adelanto electoral.

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