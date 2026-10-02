Votación de los decretos Maricarmen de vivienda, en directo: el Gobierno mantiene el Pleno pese a Junts y la acampada de Sol se traslada al Congreso

Apenas a unos metros del Congreso de los Diputados, la acampada en la Puerta del Sol sigue atenta el debate y votación de los decretos-ley de vivienda, que recogen algunas de las principales demandas tras el desahucio de Maricarmen.

La atención se traslada de la Puerta del Sol al Congreso de los Diputados, apenas a unos metros. Este viernes, la cámara debate y vota los dos decretos-ley en respuesta al desahucio de Maricarmen y enfocados a facilitar el acceso a la vivienda. El Gobierno confiaba en aprobar al menos el primero de ellos, el más abundante, pero no el segundo, que contiene los contratos de alquiler indefinidos. El Sindicato de Inquilinas los ve insuficientes y critica su letra pequeña, que da lugar a nuevos abusos, pero los considera un avance, por lo que pide su convalidación.

Junts era clave, una vez PP y Vox no dan su brazo a torcer, pero los de Carles Puigdemont, en un extremo de indecisión por las aristas de esta decisión para sus intereses, decidieron anoche pedir al Gobierno que retire los decretos y presente uno nuevo. En su respuesta, Sánchez no solo mantiene la apuesta sino que les desafía: “Ha llegado la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Su voto les retratará ante generaciones enteras”. Se presume una jornada muy intensa, de consecuencias impredecibles.