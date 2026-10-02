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Guitarricadelafuente gana el premio a actor revelación en este prestigioso festival y ya se posiciona como candidato al Oscar

El actor ha entrado de lleno en la lucha por los premios, mientras que la película sigue siendo de lo más visto en cartelera

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.
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Álvaro Lafuente Calvo, más conocido como Guitarricadelafuente, ha sido galardonado con el premio Discovery en el SCAD Savannah Film Festival por su debut actoral en el largometraje La Bola Negra. El reconocimiento llega en medio de un creciente respaldo de la crítica hacia la película, cuyas chances de obtener una nominación al Oscar aumentaron en los últimos días. El músico español, de 29 años, recibirá el premio tras una proyección de la cinta programada para el 24 de octubre. El festival se desarrollará del 24 al 31 de octubre en el campus del Savannah College of Art and Design (SCAD).

Guitarricadelafuente se suma a una lista de personalidades que serán distinguidas en esta edición del festival. Entre ellas figuran Helen Mirren, que recibirá el Legend of Entertainment Award, y Julianne Moore, galardonada con el Icon Award. También será reconocido Patrice Vermette con el Variety Creative Impact in Production Design Award. El Discovery Award que recibirá Guitarricadelafuente está destinado a celebrar su primera incursión como actor en un largometraje.

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Las posibilidades de que Guitarricadelafuente obtenga una nominación al Oscar a mejor actor de reparto subieron a 57%, de acuerdo con datos de Awards Expert citados por Variety. El avance se produjo en los días previos al anuncio del Discovery Award y refuerza las expectativas en torno a su interpretación en La Bola Negra, un filme que ya acumula menciones como una de las apuestas de la temporada de premios. La película está dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis. En ella, Guitarricadelafuente interpreta a Sebastián, un soldado durante la Guerra Civil española que se enamora de un prisionero herido al que custodia en un hospital, interpretado por Miguel Bernardeau.

Guitarricadelafuente en 'La bola negra', de Los Javis
Guitarricadelafuente en 'La bola negra', de Los Javis

Una carrera llena de premios

El filme reúne tres historias sobre hombres homosexuales que abarcan casi un siglo de historia española. Una de ellas sigue a Carlos, interpretado por Milo Quife, un joven que es rechazado en 1932 por un club social exclusivo de Granada por su orientación sexual. La tercera historia tiene como protagonista a Alberto, un historiador queer interpretado por Carlos González, quien en 2017 descubre secretos familiares tras la muerte de su abuelo. El elenco se completa con Lola Dueñas, Penélope Cruz, Glenn Close y Julio Torres

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La Bola Negra llega al festival de Savannah con un recorrido previo en certámenes internacionales. La cinta ganó el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Toronto y también el Premio del Público en el Festival de San Sebastián. Además, Calvo y Ambrossi obtuvieron el premio a mejor dirección en el Festival de Cannes por este trabajo. Esa trayectoria previa en festivales de peso había alimentado ya las expectativas de cara a la temporada de premios de Hollywood, un contexto en el que ahora se inscribe el crecimiento en las proyecciones de Oscar para Guitarricadelafuente.

Guitarricadelafuente se dio a conocer en 2018 con El Conticinio, un tema que grabó con un micrófono de PlayStation. Esa misma grabación fue elegida en 2025 para un comercial de Apple dirigido por Spike Jonze y protagonizado por Pedro Pascal. Entre sus primeros éxitos se cuentan Guantanamera y Nana Triste, este último junto a Natalia Lacunza, que acumularon 59 millones y 70 millones de reproducciones respectivamente. Su álbum debut, La Cantera, salió en 2022. En 2025 publicó Spanish Leather, con una portada fotografiada por Wolfgang Tillmans. Para La Bola Negra compuso además el tema original La Nieve, que ya se encuentra disponible en plataformas de streaming.

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