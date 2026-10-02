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Renata Zarazúa no puede ante la potencia de Aryna Sabalenka y se despide del Abierto de China 2026

La bielorrusa necesitó apenas una hora y tres minutos para superar a la mexicana y avanzar a la tercera ronda del torneo

(REUTERS/Maxim Shemetov)
(REUTERS/Maxim Shemetov)
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La mexicana Renata Zarazúa, número 94 del mundo, quedó eliminada este viernes 2 de octubre del Abierto de China 2026 después de caer ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda favorita del torneo, por 6-1 y 6-3.

Sabalenka impuso desde el comienzo la potencia de su juego y terminó el partido sin conceder oportunidades de quiebre a Zarazúa. El encuentro tuvo una duración de una hora y tres minutos sobre la pista dura de la Diamond de Pekín, ante unas gradas llenas durante las celebraciones por el Día Nacional de China.

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La bielorrusa tomó ventaja rápidamente con un 3-0, aunque necesitó tres oportunidades para conseguir el primer rompimiento. Zarazúa respondió con un largo juego de servicio en el que tuvo que salvar otra posibilidad de quiebre para mantenerse con vida en el set.

La mexicana intentó cambiar el ritmo de los intercambios con golpes liftados y algunas dejadas. Uno de sus mejores momentos llegó en el quinto juego, cuando resolvió un intercambio con un globo sobre Sabalenka y posteriormente sorprendió con un revés liftado.

Sin embargo, la segunda favorita del torneo mantuvo el control y volvió a quebrar para cerrar el primer set en blanco con una derecha paralela después de recuperar una pelota a contrapié.

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Sabalenka impone su saque en el segundo set

(REUTERS/Maxim Shemetov)
(REUTERS/Maxim Shemetov)

Zarazúa comenzó la segunda manga manteniendo su servicio, pero nuevamente tuvo dificultades para encontrar respuestas ante el saque de Sabalenka.

La bielorrusa conectó varios servicios directos y consiguió otro quiebre en el tercer juego, aprovechando además algunos restos que dejaron sin respuesta a la mexicana.

Sabalenka apenas cedió dos puntos con su servicio durante el segundo set y terminó el partido con 11 aces, siete de ellos en esa manga.

Zarazúa consiguió mantenerse en el partido con sus siguientes turnos de saque, pero con 5-3 la bielorrusa tuvo dos oportunidades para cerrar el encuentro al resto. Aprovechó la segunda con una derecha y selló su pase a la tercera ronda.

Ahora, Sabalenka espera rival para la siguiente fase, que saldrá del partido entre la checa Nikola Bartunkova, número 34 del mundo y vigésima sexta cabeza de serie, y la polaca Magdalena Frech, número 48.

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