Video: un preso se escurrió entre barrotes separados por 15 centímetros y escapó de una comisaría de Brasil sin que nadie lo detuviera

Las cámaras internas registraron que el hombre abandonó la Central de Plantão Policial en menos de un minuto, tras atravesar una abertura de 15 centímetros (video redes sociales)

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Un hombre identificado como Érick Celestino Gomes, detenido por violencia doméstica escapó de una celda policial en Florianópolis, Brasil, al escurrirse por un vano de apenas 15 centímetros entre los barrotes de hierro, y lo hizo en menos de un minuto. El insólito episodio ocurrió en la madrugada del sábado 26 de septiembre en la Central de Plantão Policial (CPP) del estado de Santa Catarina, y quedó registrado en su totalidad por las cámaras de vigilancia internas de la dependencia.

Las imágenes del circuito cerrado, difundidas a nivel local e internacional por Fox News, muestran cómo el detenido introdujo primero los brazos y la cabeza por la abertura y luego deslizó el torso, las caderas y las piernas hacia el exterior. El detalle más llamativo llegó instantes después: una vez libre de los barrotes, el hombre regresó al pasillo para recuperar sus zapatos, los tomó con calma y abandonó el edificio sin ser interceptado por ningún agente.

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El arrestado ingresó a la comisaría horas antes por un caso de violencia doméstica

El sujeto fue capturado en flagrante delito en un taller mecánico del barrio Pantanal, en la misma ciudad, durante las horas previas a la fuga. La detención estuvo vinculada a una denuncia por violencia doméstica y el traslado a la CPP se produjo de forma inmediata tras el arresto. Una vez en la dependencia, fue alojado en una celda cuya estructura presentaba una separación entre los barrotes lo suficientemente amplia como para que un adulto determinado pudiera atravesarla.

La estructura del calabozo no presentaba daños ni cortes, según la Policía Civil de Santa Catarina, y el interno aprovechó la abertura ya existente para atravesarla por completo (Captura de video)

La Policía Civil de Santa Catarina (PCSC) no precisó cuántos efectivos se encontraban de guardia en ese momento ni cuánto tiempo transcurrió hasta que se advirtió la ausencia del interno. Lo que sí quedó documentado por las cámaras es que el detenido no forzó ni cortó ninguna barra: aprovechó el espacio ya existente en la estructura. Según informó el canal de noticias brasileño SBT News, el hombre maniobró a través de la estrecha abertura y luego salió del edificio caminando, con los zapatos en la mano.

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La policía solicitó la prisión preventiva y lanzó operativos de búsqueda

Tras constatar la evasión, la PCSC activó medidas de seguridad interna en la unidad e inició diligencias para localizar al fugitivo. La autoridad policial solicitó ante la Justicia la prisión preventiva del evadido, según informó el organismo en un comunicado oficial. La medida cautelar busca garantizar que el hombre quede sujeto a la acción judicial en el momento en que sea detenido nuevamente.

Hasta la última actualización disponible, el sospechoso no había sido recapturado y su paradero permanecía desconocido. Las fuerzas de seguridad del estado siguen a cargo de la búsqueda activa. Medios locales como Metrópoles, señalaron que la policía de Santa Catarina confirmó el escape y emitió una orden de arresto mientras continúan los rastreos.

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La Policía Civil solicitó la prisión preventiva y activó operativos para localizar al evadido (Central de Plantão Policial (CPP)

La CPP de Florianópolis funciona como la unidad central de recepción de detenidos del estado, lo que convierte este incidente en un caso de alto impacto institucional para la fuerza policial catarinense. El hecho también abrió interrogantes sobre los protocolos de supervisión nocturna, dado que el detenido logró salir del edificio sin que ningún agente lo advirtiera en el momento.

La celda fue clausurada y la comisaría anunció reformas estructurales

Como medida inmediata, la PCSC clausuró el cubículo desde el que se produjo la evasión. En el comunicado oficial, el organismo señaló que el espacio “será sometido a modificaciones orientadas a garantizar mayor efectividad en los procedimientos policiales”. La declaración no especificó plazos ni el tipo de intervención prevista sobre la infraestructura.

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Las autoridades estatales no divulgaron la identidad del individuo ni avances de las pesquisas, mientras las fuerzas de seguridad continúan los rastrillajes (Captura de video)

El episodio puso en evidencia las deficiencias físicas de las instalaciones de detención: una separación de 15 centímetros entre los hierros resultó suficiente para que un adulto la atravesara en cuestión de segundos. El hecho también generó un debate más amplio sobre las condiciones estructurales de los espacios de detención provisoria en Brasil, donde muchas dependencias policiales operan con instalaciones antiguas o adaptadas sin estándares uniformes de seguridad.

La PCSC no informó si se abrieron sumarios administrativos contra los efectivos de guardia durante la madrugada del 26 de septiembre, ni si la investigación por violencia doméstica que motivó la detención original continúa en curso de forma independiente.

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