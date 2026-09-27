El cardenal uruguayo Daniel Sturla destacó al papa León XIV como una persona “serena” que “escucha mucho”

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, y el papa León XIV, en el Vaticano (Los obispos uruguayos con el papa León XIV (@DanielSturla)

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“Santo padre, lo saluda todo Uruguay a través de mi y lo esperamos, porque recuerde que Francisco no pudo ir”. Esas palabras eligió el cardenal uruguayo Daniel Sturla minutos después de que Robert Prevost fue elegido como papa. En una siguiente visita al Vaticano, el arzobispo de Montevideo le reiteró la invitación y, en enero de este año, León XIV le dijo cuatro palabras que sonaron a confirmación: “Nos vemos en Uruguay”.

La anécdota fue contada por Sturla en una entrevista publicada este jueves en el semanario uruguayo Búsqueda.

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El siguiente encuentro entre Sturla y León XIV no fue en Uruguay porque la semana pasada, a dos meses de su llegada, todos los obispos de Uruguay fueron a visitarlo a Roma. La próxima probablemente sea en Uruguay, el primer destino elegido por el pontífice para empezar su gira latinoamericana el 6 de noviembre.

El papa León XIV con el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla (@DanielSturla)

A casi un año y medio de haber participado del cónclave y tras varios encuentros con él, Sturla ya tiene una imagen analizada de León XIV y una comparación para realizar respecto a su antecesor, el argentino Francisco.

Sturla cree que el actual papa representa “una serena continuidad con lo mejor de Francisco, pero al mismo tiempo un rumbo distinto”. “Por su cultura, por su formación y por su carácter personal, le da mayor serenidad a la marcha de la Iglesia”, expresó en la entrevista con el medio uruguayo.

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León XIV recogió, según Sturla, algunos aspectos positivos de Francisco, como la idea de “poner a los pobres en primer lugar”, la evangelización y la sinodalidad.

El cardenal Daniel Sturla junto al Papa Francisco durante un encuentro en Roma, en 2017 (Servizio Fotografico / L'Osservatore Romano / ICM)

“Estas tres cosas son muy importantes y León XIV las lleva adelante con un carácter mucho más sereno que Francisco, porque me parece que él es una persona que escucha mucho más y que habla menos, con una experiencia de vida muy fuerte que, me atrevo a decir, Francisco tal vez no tenía”, comparó Sturla en la entrevista con Búsqueda.

Con esto, el cardenal uruguayo se refería que Prevost tuvo una larga experiencia misionera y episcopal en Perú, que fue superior general de los agustinos y luego prefecto del Dicasterio para los Obispos. Además, sumó como otro aspecto positivo que habla en inglés, español, italiano y francés.

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“Todo le da otra perspectiva. No es un papa de ‘hagan lío’, es un papa de serenidad”, volvió a comparar, en referencia a una de las frases más recordadas del papado del argentino.

El cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, junto al Papa Francisco (@DanielSturla)

El arzobispo de Montevideo valoró que León XIV ha expresado sus posiciones sobre la política internacional “con elegancia” y “firmeza” a la vez.

En la reunión que mantuvieron el viernes 18, los obispos le entregaron unas 800 cartas con preocupaciones, críticas y felicitaciones de los uruguayos. Había, según detalló el cardenal, cartas de familias que reclaman por fallos de la Justicia y de personas que están en busca de los desaparecidos de la última dictadura. También había textos con críticas a situaciones de abuso sexual.

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Al papa le llamó la atención el número de suicidios que hay en Uruguay y, en particular, en la población joven. Este fue un tema de la conversación. “Le impactó mucho lo del suicidio y él tenía el dato, no es que nosotros le hayamos dicho”, detalló Sturla.

Los obispos uruguayos con el papa León XIV (@DanielSturla)

El despenalización del aborto y la regulación de la eutanasia –dos leyes vigentes en Uruguay– también formaron parte de la conversación. Sturla cree que en sus oratorias el papa hablará de la “cultura de la vida”.

El paso a paso de la agenda y una visita inesperada

La Iglesia Católica avanza en la elaboración de un protocolo de seguridad junto al Ministerio del Interior, que está casi listo. Esta semana, autoridades eclesiásticas convocaron a una conferencia de prensa para dar algunos detalles más del recorrido.

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El viernes 6 de noviembre, el papa partirá en avión desde Roma a las 07.00 (hora uruguaya) y llegará al aeropuerto internacional de Carrasco a ocho horas y media después. Allí, sobre las 16.30, se le dará la bienvenida oficial.

Una hora después, se realizará la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia de Montevideo, la que da acceso al casco histórico de la capital uruguaya. Allí habrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. Luego, León XIV se reunirá con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)

El pontífice recorrerá los 450 metros que separan la Plaza Independencia de la Plaza Matriz, en donde se encuentra la Catedral Metropolitana. En esa iglesia, a las 19.05, celebra las vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas.

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El sábado 7 será un día intenso para la agenda del pontífice. Por la mañana, se trasladará en avión hasta Paysandú, un departamento limítrofe con Argentina ubicado a 375 kilómetros de Montevideo. A las 10.00 celebrará la Santa Misa en el Parque París Londres.

De regreso a Montevideo, recorrerá obras de la Iglesia Católica en Casavalle, un barrio de la periferia de Montevideo que sufre importantes problemas de seguridad. El papa estará en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

El signo que identificará el Viaje Apostólico del papa León XIV a Uruguay (@iglesiauy)

El itinerario establece que permanecerá allí una hora porque luego tiene que ir hasta la Universidad Católica del Uruguay. En esta casa de estudios, a las 18.00, está previsto que se encuentre con el mundo de la educación. Una hora más tarde, León XIV se trasladará hasta el Estadio Centenario para participar de una vigilia de oración. El aforo del principal escenario deportivo del país es de 60.000 personas.

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El domingo 8, el pontífice cerrará su visita por Uruguay. León XIV celebrará una misa a las 10.30 en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica, donde está el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay.

Avanzada del Vaticano ultimando detalles logísticos para que, en noviembre, el Estadio Centenario reciba al Papa León XIV (@iglesiauy)

En este momento es que se dará esta visita inesperada. El papa recorrerá en auto los 100 kilómetros que separan Montevideo de Florida. “El papa pasa por ruta 5 y se detendría unos minutos en Juanicó, en la parroquia Santa Teresita”, detalló Sturla. La idea de los organizadores es que permanezca allí durante unos minutos.

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Las entradas para todos los eventos del papa serán gratuitas y personales. A principios de octubre se habilitará el canje.