Retiran toneladas de sargazo de las playas de Tela en una jornada para proteger el turismo en Honduras previo al feriado morazánico

El Cuerpo de Bomberos se sumó a la jornada interinstitucional de limpieza en la costa de Tela. (Foto: Policía Nacional)

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Desde tempranas horas, diferentes equipos se desplazaron hasta las inmediaciones de la playa municipal de Tela y sectores cercanos para realizar labores de recolección del material marino acumulado en la costa.

La actividad contó con el acompañamiento de agentes de la Policía Nacional, quienes estuvieron a cargo de brindar seguridad y mantener el orden durante el desarrollo de la jornada.

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La iniciativa reunió a representantes de distintas instituciones y organizaciones relacionadas con la atención de emergencias, protección de espacios públicos y actividad turística, quienes trabajaron de manera conjunta para mejorar las condiciones de la zona costera.

Durante las labores, los participantes realizaron trabajos de limpieza y recolección del sargazo que se encontraba acumulado en diferentes puntos de la playa.

El objetivo principal fue contribuir a mantener en mejores condiciones este importante destino turístico del litoral atlántico hondureño, además de facilitar el acceso y disfrute de residentes y visitantes que acuden a las playas de Tela.

Representantes del sector turístico participaron en las labores para mejorar las condiciones de la playa. (Foto: Policía Nacional)

Los equipos participantes retiraron parte del material acumulado en la arena como una medida para mejorar el aspecto de la zona y reducir las posibles afectaciones generadas por la presencia de grandes cantidades de esta macroalga marina.

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La presencia de sargazo en las costas se ha convertido en una situación que periódicamente afecta diferentes playas del Caribe, debido a que estas algas pueden desplazarse desde el mar abierto hasta las zonas costeras y acumularse en grandes cantidades.

El sargazo es una macroalga marina de color pardo o marrón que puede llegar a las costas arrastrada por las corrientes marinas y las condiciones del océano.

Aunque su presencia forma parte de los procesos naturales de los ecosistemas marinos, la acumulación excesiva puede generar diferentes inconvenientes para las comunidades costeras y los visitantes.

Uno de los principales problemas ocurre cuando el sargazo permanece varios días sobre la costa y comienza a descomponerse. Durante ese proceso puede producir malos olores y liberar gases que generan molestias entre las personas que permanecen cerca de las áreas afectadas.

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(Equipos de diferentes instituciones retiraron sargazo acumulado en la zona costera de Tela. Foto: Policía Nacional)

Entre las molestias asociadas con la descomposición del material se encuentran dolores de cabeza y náuseas, especialmente en zonas donde existe una concentración considerable de sargazo acumulado.

Además, la presencia prolongada de estas algas puede modificar las condiciones de las zonas costeras, por lo que las jornadas de limpieza permiten retirar el material antes de que avance su proceso de descomposición.

En el caso de Tela, las labores también tienen importancia para el sector turístico, debido a que sus playas constituyen uno de los principales atractivos para visitantes nacionales y extranjeros.

La jornada contó con la participación de la Alcaldía Municipal de Tela, cuyos representantes se sumaron a las acciones de limpieza desarrolladas en la zona.

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También participaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes forman parte de las instituciones que colaboran en actividades relacionadas con la atención y prevención de emergencias en las zonas turísticas y costeras.

Agentes de la Policía Nacional brindaron seguridad durante la jornada de limpieza de sargazo en la playa municipal de Tela. (Foto: Policía Nacional)

A las labores se incorporó además personal del Sistema Nacional de Emergencias 911, junto con representantes del sector hotelero de Tela.

La participación del sector privado y turístico permitió ampliar los esfuerzos destinados a recuperar las condiciones de la playa y mantener un entorno adecuado para quienes visitan el municipio.

Entre las organizaciones participantes también estuvieron Acuario Tela Marine y la Cámara de Turismo, además de otras instituciones y organizaciones que se sumaron a la iniciativa.

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Durante toda la actividad, los agentes de la Policía Nacional brindaron seguridad y acompañamiento a los participantes, mientras se desarrollaban las labores de recolección y limpieza.

La coordinación entre las diferentes instituciones permitió desarrollar la jornada de manera conjunta y concentrar los esfuerzos en los puntos donde se había acumulado mayor cantidad de material.

Las autoridades y organizaciones participantes buscan que este tipo de acciones contribuyan a preservar las playas de Tela y mantener espacios públicos en condiciones adecuadas para las comunidades locales y los visitantes.

La jornada de limpieza se desarrolló en las inmediaciones de la playa municipal de Tela, Atlántida. (Foto: Policía Nacional)

La limpieza también representa una medida de apoyo al turismo en el litoral atlántico, particularmente en un municipio cuya economía mantiene una importante relación con la actividad turística y el atractivo de sus playas.

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Las labores realizadas forman parte de los esfuerzos para atender la acumulación de sargazo y evitar que el material permanezca durante periodos prolongados en la costa.

Con la participación de instituciones públicas, organismos de emergencia, empresarios y organizaciones turísticas, los equipos continuaron durante la jornada con el retiro del sargazo acumulado en la playa municipal y sectores aledaños.