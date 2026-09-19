Por qué León XIV eligió Uruguay para comenzar su gira por América Latina: la coincidencia religiosa que fue clave

Obispos de Uruguay se reunieron con León XIV en el Vaticano, a casi dos meses de su llegada a Uruguay (@iglesiauy)

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A menos de dos meses de su llegada a Uruguay, los obispos uruguayos viajaron al Vaticano para reunirse con el papa León XIV. El pontífice les preguntó por el país que el próximo 6 de noviembre pisará por primera vez y les contó por qué lo eligió para comenzar su gira por la región.

El papa llegará a América Latina el 6 de noviembre. Ese día encabezará un acto en Montevideo y se reunirá con el presidente Yamandú Orsi. Al día siguiente viajará en avión hasta Paysandú y por la tarde regresará a la capital del país para recorrer obras sociales de la Iglesia Católica y encabezar una misa en el Estadio Centenario. El domingo 8, antes de viajar a Argentina, celebrará en Florida la misa de la Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay.

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El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, el obispo Arturo Fajardo, y el papa León XIV, en el Vaticano (Los obispos uruguayos con el papa León XIV (@DanielSturla)

En Florida, una ciudad ubicada a 100 kilómetros de Montevideo, se encuentra el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

Este último punto fue clave para que León XIV decida iniciar su gira por América Latina en Uruguay. Así lo contaron asesores de él a los obispos con los que se reunió este viernes, en la mañana de Roma.

El día de la Virgen de los Treinta y Tres es el 8 de noviembre, pero la misa en Florida se celebra el segundo domingo del mes. Este año se da la particularidad de que las fechas coinciden: el 8 de noviembre de 2026 es el segundo domingo del mes.

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Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay (Iglesia Católica de Uruguay)

La coincidencia, entonces, fue clave para León XIV.

“Comentaron sus asesores que él mismo eligió comenzar por Uruguay la visita, también teniendo en cuenta que era la fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres. Eso nos alegra mucho a nosotros como país”, dijo el presidente de la Confederación Episcopal del Uruguay, Milton Tróccoli, en declaraciones al noticiero Telemundo de Canal 12.

Los detalles de la conversación

La reunión entre León XIV y los obispos se extendió durante una hora.

Los obispos uruguayos con el papa León XIV (@DanielSturla)

Tróccoli, quien también es obispo de Punta del Este, Maldonado y Minas, fue quien rompió el hielo. De pie, a su lado, expuso el “entusiasmo” que genera la llegada del líder de la Iglesia Católica al país. Luego fue el turno del papa.

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“Nos preguntó cómo estaba el país, cómo era la situación social, cómo estaba el tema de la visita, si se lo estaba esperando, qué reacciones hubo”, detalló Tróccoli.

Fue un intercambio amistoso el que mantuvieron.

León XIV nunca estuvo en Uruguay. Sí hubo uruguayos que lo conocieron bajo su nombre de Robert Prevost. Como líder máximo de los agustinos estuvo en Argentina y hasta allí fueron los integrantes de ese orden religioso que vivían del otro lado del charco.

La delegación del Vaticano en la ciudad de Florida; recorren el santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay (@iglesiauy)

“Él tiene esa curiosidad y ese entusiasmo por venir y conocer nuestro país. Lo conoce, sin dudas, por referencias. Estamos catalogados a nivel de América Latina como el país más laico. Pero esto para él es una instancia muy interesante”, aseguró Tróccoli en la entrevista televisiva.

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León XIV insistió en varios momentos de la conversación con que la iglesia tiene que “tender puentes”, agregó el obispo. El pontífice se mostró sereno, prestó atención a los comentarios y realizó preguntas y afirmaciones que Tróccoli consideró “finas”.

Los regalos

Los obispos uruguayos llevaron como regalo dos libros con imágenes de distintas iglesias de Uruguay. También llevaron una recopilación de cartas y dibujos que fueron preparadas por fieles (y también no creyentes).

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, y el papa León XIV, en el Vaticano (Los obispos uruguayos con el papa León XIV (@DanielSturla)

Fueron en total 900 mensajes que se le entregaron al pontífice, informó la Iglesia de Montevideo. “La voz de Uruguay llegó al papa”, celebró la institución en la red social X.

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En los textos entregados se enviaron “las preocupaciones de un país”. En las cartas habían conceptos que se reiteraban: la familia y la transmisión de la fe; la soledad de los adultos mayores, la salud mental y el suicidio; el trabajo y la realidad de los migrantes; las adicciones, el narcotráfico y la violencia; y las heridas y desafíos de la propia iglesia.

La iglesia de Montevideo señaló que también se habló de esperanza.

El Papa León XIV y Yamandú Orsi se volverán a encontrar en Uruguay (EFE)

“Entre preocupaciones y dificultades, las cartas muestran familias que vuelven a empezar, comunidades que acompañan, jóvenes que descubren la fe y personas que eligen permanecer al lado de quienes sufren. León XIV llegará en noviembre conociendo un poco más nuestras heridas, nuestras fortalezas y nuestras esperanzas”, señaló la institución.

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Los detalles de la agenda

León XIV llegará a Uruguay sobre la hora 16 del viernes 6 de noviembre y que, al caer la tarde, participará de un acto cívico en la Plaza Independencia, la principal de la capital uruguaya y que da el acceso al casco histórico de Montevideo, la Ciudad Vieja.

Para llegar hasta la Plaza Independencia, el papa recorrerá la rambla hasta conectar con 18 de Julio, la principal avenida de la ciudad. Desde allí se trasladará hasta la Catedral Metropolitana, que está sobre la Plaza Matriz, que queda a unos 450 metros.

La delegación vaticana arriba al estadio Centenario de Montevideo (@iglesiauy)

Además, León XIV mantendrá una reunión privada con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Al día siguiente volará a Paysandú, un departamento 375 kilómetros al norte de Montevideo.

El lugar en el que se celebrará la misa allí no está definido. Hay dos opciones sobre la mesa: el parque París Londres y otro terreno ubicado en las afueras de la ciudad.

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El papa continuará su agenda ese mismo sábado en Montevideo, primero recorriendo obras sociales en el barrio Casavalle, visitando la Universidad Católica del Uruguay, y luego en una celebración masiva que encabezará en el Estadio Centenario.

La delegación del Vaticano de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio Casavalle de Montevideo (@iglesiauy)

Al día siguiente León XIV viajará a Florida, una ciudad ubicada a 100 kilómetros de la capital. Allí nuevamente celebrará una misa en el día de la Virgen de los Treinta y Tres, que es la patrona del Uruguay. La misa estaba prevista para el hipódromo de la ciudad, aunque medios locales informaron que esto está descartado por cuestiones de seguridad.

Tróccoli dijo que el Vaticano prefiere que sea frente a la Catedral, en la Plaza Asamblea.

Luego de almorzar, volará hacia Argentina.