Universal supera los USD 5.000 millones en taquilla mundial y se convierte en el primer estudio en alcanzar esa cifra en 2026

Tres producciones distribuidas por la compañía rebasaron la barrera de los USD 1.000 millones de recaudación mundial durante 2026: La Odisea, La película de Super Mario Galaxy y Michael. (Universal Pictures)

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Universal Pictures superó los USD 5.000 millones de recaudación global en 2026, según informó NBCUniversal el 25 de septiembre. El grupo cinematográfico acumuló USD 5.006 millones hasta esa fecha, con USD 1.788 millones en Estados Unidos y Canadá y USD 3.218 millones en los mercados internacionales. La cifra convirtió a Universal en el primer estudio que alcanzó ese umbral durante el año.

El resultado reúne ingresos de películas lanzadas por Universal Pictures, Illumination, DreamWorks Animation y Focus Features, además de títulos cuya distribución internacional estuvo en manos del grupo. De acuerdo con NBCUniversal, la compañía lideró la taquilla mundial durante 11 fines de semana y colocó cinco producciones o distribuciones entre las 10 películas de mayor recaudación global de 2026.

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La marca representa la tercera vez que Universal supera los USD 5.000 millones en un año calendario. La compañía había cruzado antes esa barrera en 2015 y 2017. Durante 2026, el estudio también fue el primero en superar los USD 4.000 millones a nivel mundial y los USD 3.000 millones fuera de Estados Unidos y Canadá.

¿Cuánto recaudó Universal en la taquilla mundial de 2026?

El balance comunicado por NBCUniversal indica que Universal llegó a USD 5.006 millones de ingresos mundiales al 25 de septiembre. La operación doméstica, que agrupa Estados Unidos y Canadá, aportó USD 1.788 millones. Los territorios internacionales representaron USD 3.218 millones, equivalentes a cerca del 64% de la recaudación acumulada por el estudio.

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La cifra difundida por la empresa incluye recaudación de distintos sellos y acuerdos de distribución. Universal Pictures es la principal división de estrenos comerciales del grupo, mientras que Illumination y DreamWorks Animation concentran buena parte de sus producciones animadas. Focus Features participa con películas de menor escala de distribución.

El resultado global no corresponde en forma exclusiva a películas producidas por Universal Pictures. NBCUniversal incorporó en su balance títulos desarrollados junto con otras compañías y producciones cuya distribución internacional correspondió a Universal. Esa estructura explica que el informe incluya estrenos relacionados con Lionsgate y Nintendo.

El mercado internacional fue el principal componente de la recaudación acumulada. Los USD 3.218 millones obtenidos fuera de Estados Unidos y Canadá superaron por USD 1.430 millones los ingresos domésticos. El dato refleja la incidencia de los estrenos globales coordinados y de la distribución territorial del estudio en su resultado de 2026.

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La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, acumuló USD 1.677 millones a nivel global y se posicionó como la película más taquillera en la historia de Universal Pictures. (Universal Pictures)

¿Qué películas impulsaron los USD 5.000 millones de Universal?

NBCUniversal atribuyó el resultado a cinco títulos que se ubicaron entre las 10 películas con mayor recaudación mundial de 2026. La lista incluye La Odisea, Michael, La película de Super Mario Galaxy, Minions & Monsters y Obsesión. Universal y Focus Features participaron en la distribución o el lanzamiento de esas producciones.

La compañía situó a La Odisea en el segundo lugar de la clasificación anual global, a Michael en el cuarto, a La película de Super Mario Galaxy en el quinto, a Minions & Monsters en el octavo y a Obsesión en el noveno. Las posiciones corresponden al balance corporativo emitido el 25 de septiembre.

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De acuerdo con el grupo, tres de las cinco películas que superaron los USD 1.000 millones globales durante 2026 fueron distribuidas por Universal. Esos títulos fueron La Odisea, La película de Super Mario Galaxy y Michael. En el caso de esta última producción, Universal tuvo a su cargo la distribución internacional.

La presencia de esas películas muestra el alcance del calendario anual de la compañía, que combina animación, cine de acción real, producciones asociadas y lanzamientos de sellos especializados. NBCUniversal no publicó en ese comunicado el desglose completo de ingresos por cada una de las películas incluidas en el acumulado de USD 5.006 millones.

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¿Cuánto recaudó La Odisea y cuál fue su aporte a Universal?

La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, se convirtió en la película de mayor recaudación en la historia de Universal Pictures, según NBCUniversal. El 12 de septiembre, la compañía informó que el largometraje había alcanzado USD 1.677 millones a nivel global y que avanzaba hacia los USD 1.685 millones al cierre de ese fin de semana.

El comunicado corporativo difundido el 25 de septiembre no actualizó el monto exacto de La Odisea, aunque la incluyó entre los estrenos que impulsaron el cruce de los USD 5.000 millones. La empresa confirmó, además, que la película ocupaba el segundo puesto de la taquilla mundial acumulada en 2026.

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La información oficial no detalla qué parte de la recaudación de La Odisea corresponde a Estados Unidos y Canadá ni cuánto provino de los mercados internacionales. Tampoco incluye cifras de asistencia, número de salas o territorios. El reporte se limita a confirmar su récord histórico dentro de Universal Pictures y su participación en la recaudación anual del grupo.

El estreno reforzó el peso de las producciones de gran escala dentro del calendario de Universal Pictures. La compañía había trabajado antes con Nolan en Oppenheimer, película que se ubicó entre sus principales lanzamientos recientes y recibió reconocimiento en la temporada de premios.

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El filme Obsesión fijó el récord de recaudación histórica para el sello Focus Features tras ingresar al top diez global del año. (Captura de video)

¿Qué aportaron La película de Super Mario Galaxy, Michael, Minions & Monsters y Obsesión?

La película de Super Mario Galaxy superó los USD 1.000 millones de recaudación mundial, de acuerdo con NBCUniversal. El film fue producido por Illumination junto con Nintendo y distribuido por Universal. Su desempeño formó parte del aporte de las producciones animadas al resultado acumulado por el estudio en 2026.

Michael también cruzó los USD 1.000 millones a nivel global, según la compañía. NBCUniversal confirmó que Universal International estuvo a cargo de la distribución fuera de Estados Unidos y Canadá. El comunicado no publicó el desglose de ingresos internacionales ni la recaudación de la película en cada mercado.

Obsesión fue uno de los aportes de Focus Features al balance anual. El sello la presentó como la película de mayor recaudación de su historia. La empresa no detalló en su comunicado el total exacto de ingresos mundiales del título, aunque confirmó que se ubicaba entre las 10 películas de mayor recaudación global de 2026.

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Minions & Monsters también figuró en la clasificación de NBCUniversal, en el octavo puesto de la taquilla mundial acumulada del año. El estudio no difundió en su informe del 25 de septiembre una cifra individual de recaudación para esa producción.

Focus Features forma parte de NBCUniversal y opera como sello dedicado a películas con estrategias de estreno diferenciadas de las grandes franquicias de Universal Pictures e Illumination. La presencia de Obsesión entre los títulos más taquilleros del año incorporó a esa división en el resultado global del conglomerado.

¿Qué películas estrenará Universal antes de terminar 2026?

Universal mantiene siete lanzamientos previstos entre septiembre y diciembre, según el calendario incluido en su comunicado corporativo. DreamWorks Animation estrenó Forgotten Island el 25 de septiembre, la misma fecha en que NBCUniversal informó que el grupo había superado los USD 5.000 millones globales.

El cronograma oficial contempla el estreno de Other Mommy el 9 de octubre y de Sense & Sensibility el 16 de octubre. Luego seguirá Elsinore, con estreno limitado a partir del 20 de noviembre. La lista se completa con Focker-In-Law, Violent Night 2 y Werwulf en las últimas semanas de 2026.

Según el calendario difundido por NBCUniversal, Focker-In-Law llegará a los cines el 27 de noviembre, Violent Night 2 se estrenará el 4 de diciembre y Werwulf el 25 de diciembre. La página de próximos estrenos de Universal Pictures muestra el 25 de noviembre para Focker-In-Law, una fecha distinta de la indicada en el comunicado corporativo.

La empresa no explicó la diferencia entre ambos listados. El rendimiento de esos títulos y la continuidad de las películas que ya están en cartel determinarán el cierre de la recaudación de Universal en 2026. El próximo balance anual permitirá precisar el aporte del último trimestre al total de taquilla del estudio.