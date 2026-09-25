Fernando Cerimedo afirmó ante la Fiscalía de Bolivia que puede demostrar el origen de su dinero

El consultor político Fernando Cerimedo durante su audiencia de medidas cautelares en Santa Cruz, Bolivia, el 21 de agosto de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez

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El consultor político Fernando Cerimedo aseguró ante la Fiscalía boliviana que puede demostrar la procedencia lícita de sus recursos, en el marco de las investigaciones que lo acusan por legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos.

En una declaración que duró siete horas, el exasesor del presidente Rodrigo Paz indicó que el dinero encontrado en allanamientos lo había traído desde Argentina, su país de origen.

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Cerimedo respondió a más de 300 preguntas formuladas por una comisión de fiscales que se trasladó hasta el penal de Chonchocoro, a unos 30 kilómetros de La Paz, donde permanece con detención preventiva. El interrogatorio comenzó alrededor de las 11:00 y se prolongó hasta las 18:00.

El fiscal Miguel Cardozo informó que el investigado respondió todas las preguntas y proporcionó información que será analizada por el Ministerio Público dentro de la investigación por legitimación de ganancias ilícitas, falsedad material, uso de instrumento falsificado y usurpación de funciones.

Un grupo de policías espera fuera la cárcel de Chonchocoro la llegada del consultor Fernando Cerimedo, quien llegó de Santa Cruz de la Sierra el 8 de septiembre de 2026. REUTERS/Claudia Morales

“En relación al dinero (...) aseguró que ingresó de Argentina y que puede demostrarlo, pero será el Ministerio Público quien corrobore toda la información”, señaló Cardozo, citado por el periódico El Deber.

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La procedencia de los fondos se convirtió en uno de los principales puntos del interrogatorio, después de que en allanamientos realizados en el marco de la investigación se encontrara dinero en efectivo en inmuebles vinculados a Cerimedo.

El Ministerio Público también interrogó al consultor argentino sobre su relación con el presidente boliviano. De acuerdo con la explicación del fiscal, Cerimedo reconoció que inicialmente fue asesor del mandatario y que posteriormente se alejó de esas funciones.

Cerimedo sostuvo además que no recibía un salario del Estado boliviano y que nunca trabajó oficialmente para el Gobierno, pese a que en su domicilio se encontraron tarjetas de presentación en las que se identificaba como “asesor principal” de Paz, se incluía un correo electrónico oficial y uno de los números de teléfono de contacto estaba registrado a nombre del Ministerio de la Presidencia.

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Rodrigo Paz camina junto a su asesor Fernando Cerimedo en la Casa Grande del Pueblo antes de una entrevista virtual con un medio internacional. (Manuel Seoane.)

De igual forma, una colección de fotografías y registros escritos muestra la cercanía de Cerimedo con el presidente, a quien acompañó en eventos privados de alto nivel como una reunión con Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, junto al entonces canciller.

La comparecencia de Cerimedo ante los fiscales forma parte de una investigación todavía en curso. Cardozo señaló que sus respuestas serán analizadas y que posteriormente se decidirán las siguientes actuaciones del caso.

Cerimedo, de 45 años, enfrenta cuatro procesos en Bolivia y en dos de ellos recibió detención preventiva por seis meses. El primero por tentativa de feminicidio, luego del ataque armado de dos sicarios contra su expareja, y el segundo por legitimación de ganancias y otros delitos relacionados, luego de que la víctima lo acusara de presuntos casos de corrupción que salpican incluso a la familia del primer mandatario.

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Adicionalmente, el consultor político es investigado por violencia familiar y por presunto encubrimiento del narcotráfico.

Cerimedo antes fue asesor de otros líderes de la región, como Javier Milei y Jair Bolsonaro, y según registros públicos llegó a Bolivia en 2024 para realizar estudios de mercado. Posteriormente se vinculó con varios candidatos presidenciales —desde el socialista Andrónico Rodríguez hasta el libertario Jaime Dunn—, para finalmente trabajar con Rodrigo Paz desde la segunda vuelta electoral.