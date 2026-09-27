El Salvador

La FAO impulsa herramientas digitales para el sector agropecuario de El Salvador

La herramienta, presentada durante un taller del proyecto MERIAN, integra información territorial en mapas para facilitar el análisis de condiciones productivas y la planificación de instituciones públicas salvadoreñas

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura impulsó el uso de tecnologías digitales en el sector agropecuario de El Salvador dentro del proyecto MERIAN./ (FAO El Salvador)
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura impulsó el uso de tecnologías digitales en el sector agropecuario de El Salvador dentro del proyecto MERIAN./ (FAO El Salvador)
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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reunió a representantes de instituciones públicas y de la academia en El Salvador para promover el uso de herramientas digitales aplicadas al sector agropecuario. La actividad se desarrolló en el marco del proyecto MERIAN, ejecutado junto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA), con financiamiento de la Unión Europea.

El encuentro incluyó un taller sobre Sistemas de Información Geográfica (SIG), tecnologías de interoperabilidad y aplicaciones basadas en inteligencia artificial. La jornada tuvo como objetivo compartir experiencias y explorar soluciones que permitan mejorar el acceso, la gestión y el aprovechamiento de los datos relacionados con la actividad agrícola.

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Durante el taller, la ITU presentó el prototipo de un Sistema de Información Geográfica (SIG) diseñado para organizar y analizar información espacial vinculada con el sector agropecuario. La herramienta permite integrar datos sobre el territorio y representarlos mediante mapas, con el propósito de facilitar el análisis de las condiciones productivas y apoyar la planificación institucional.

La presentación incluyó una demostración de AgroGenio.AI, una aplicación basada en inteligencia artificial que busca facilitar el acceso y el aprovechamiento del conocimiento agrícola. De acuerdo con la información difundida por la FAO, la herramienta forma parte de los esfuerzos para acercar recursos digitales a las personas y entidades vinculadas con la producción agropecuaria.

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El taller sobre sistemas de información geográfica promovió el análisis de datos espaciales para optimizar la planificación de la actividad agrícola./ (FAO El Salvador)
El taller sobre sistemas de información geográfica promovió el análisis de datos espaciales para optimizar la planificación de la actividad agrícola./ (FAO El Salvador)

El uso de datos geoespaciales permite relacionar distintos elementos del territorio, como la ubicación de zonas productivas, las características del suelo, las condiciones climáticas y otros factores que pueden influir en la actividad agrícola. En ese sentido, los Sistemas de Información Geográfica ofrecen instrumentos para visualizar información y respaldar procesos de análisis y toma de decisiones.

La FAO señaló que el taller permitió compartir avances en el aprovechamiento de recursos SIG y promover el diálogo sobre gobernanza, interoperabilidad y estándares. Estos temas están relacionados con la forma en que las instituciones recopilan, administran e intercambian información para evitar la fragmentación de los datos y mejorar su uso.

La interoperabilidad facilita que distintas plataformas y entidades puedan intercambiar información bajo criterios comunes. Para el sector agropecuario, este proceso puede contribuir a reunir datos producidos por organismos públicos, centros de investigación y otras instituciones vinculadas con la agricultura.

Las imágenes difundidas por la FAO muestran a los participantes reunidos alrededor de mesas instaladas en una sala de conferencias, mientras una pantalla proyectaba mapas y contenidos relacionados con la consulta y el análisis de información geográfica.

El encuentro cerró con un diálogo sobre gobernanza de datos y transformación digital de la agricultura. /(FAO El Salvador)
El encuentro cerró con un diálogo sobre gobernanza de datos y transformación digital de la agricultura. /(FAO El Salvador)

El proyecto MERIAN forma parte de las iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades digitales y el uso de tecnologías de información en áreas vinculadas con el desarrollo agropecuario. La participación de instituciones públicas y de la academia busca ampliar el intercambio de conocimientos y favorecer la construcción de soluciones adaptadas a las necesidades del territorio salvadoreño.

La actividad se realizó el 25 de septiembre de 2026, según las publicaciones de la FAO El Salvador en la red social X. El encuentro concluyó con la presentación de herramientas y con un intercambio entre los participantes sobre el uso de datos, los estándares técnicos y la transformación digital aplicada a la agricultura.

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