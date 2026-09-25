Jair Bolsonaro retiró su pedido a la Corte Suprema para que suspenda la condena por golpismo

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

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La defensa del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro desistió el jueves del pedido para suspender la ejecución de su condena a 27 años y tres meses de cárcel por tentativa de golpe de Estado, pocas horas después de haber presentado el recurso ante la Corte Suprema.

Los abogados habían solicitado al magistrado Kassio Nunes Marques que dejara sin efecto de forma cautelar la pena que Bolsonaro cumple bajo prisión domiciliaria, hasta que el Supremo Tribunal Federal (STF) analizara una revisión criminal del proceso.

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El recurso cuestionaba la competencia de la Primera Sala del STF, que condenó al ex mandatario el 11 de septiembre de 2025 por cuatro votos contra uno. La defensa sostuvo que el caso debió ser juzgado por el pleno de la Corte, al tratarse de delitos atribuidos a un presidente durante el ejercicio de sus funciones.

“La continuidad de la ejecución de la pena durante la tramitación de la revisión criminal puede producir un daño irreparable”, argumentaron los abogados en el pedido inicial. La defensa alegó que Bolsonaro, de 71 años, está sometido a una restricción máxima de libertad.

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Sin embargo, la solicitud de suspensión fue retirada menos de tres horas después de su presentación. La defensa mantuvo el pedido de revisión criminal, que busca anular la condena, y atribuyó el cambio a una “reevaluación de la estrategia de defensa”. Jair Bolsonaro “viene respetuosamente ante Su Excelencia a DESISTIR del pedido de medida cautelar presentado en esta fecha”, señaló el nuevo escrito.

Bolsonaro fue condenado por liderar una trama para impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor de las elecciones de 2022.

La estatua de la Justicia se ve ante el edificio de la Corte Suprema antes de una sesión plenaria en Brasilia, Brasil, el miércoles 2 de septiembre de 2026 (AP/Eraldo Peres)

El pedido de la defensa de Jair Bolsonaro surgió en medio de una crisis institucional en el STF, donde varios magistrados afrontan cuestionamientos por supuestos vínculos con el banquero Daniel Vorcaro, detenido de forma preventiva en una investigación por un fraude financiero multimillonario. El caso de Banco Master alcanzó a varios integrantes del máximo tribunal, entre ellos el juez Alexandre de Moraes, instructor de la causa que derivó en la condena del ex presidente por la trama golpista. De Moraes niega haber realizado actos en favor del banco o de Vorcaro y no fue acusado formalmente. La Corte postergó una decisión sobre la eventual apertura de una investigación.

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La situación coincidió con la recta final de la campaña presidencial. Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro se mantienen en empate técnico a diez días de las elecciones del 4 de octubre, según una encuesta de Datafolha divulgada el jueves.

Lula, candidato a un cuarto mandato no consecutivo, reúne 40% de las intenciones de voto para la primera vuelta, frente a 36% del legislador. La diferencia de cuatro puntos está dentro del margen de error de dos puntos porcentuales. El sondeo muestra una variación mínima respecto de la medición anterior, difundida una semana antes. En aquel relevamiento, Lula registraba 39% y Bolsonaro 36%.

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Una imagen compuesta muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda) y al senador Flavio Bolsonaro (derecha) (REUTERS/Adriano Machado/)

En un eventual balotaje, el mandatario obtiene 47% de respaldo, contra 45% del aspirante de ultraderecha. El resultado también se encuentra dentro del margen de error y configura un empate técnico. Datafolha entrevistó a 2.002 personas entre el 22 y el 23 de septiembre. Si ningún candidato consigue más de la mitad de los votos válidos el 4 de octubre, la segunda vuelta se realizará el 25 de octubre.

Por detrás de los dos favoritos, el escritor Augusto Cury figura en el tercer lugar, con 5% de las intenciones de voto. Lo sigue el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, con 4%, y el candidato de ultraderecha Renan Santos, con 3%. El resto de los aspirantes no registró cambios relevantes en el sondeo de Datafolha, realizado entre el 22 y el 23 de septiembre a 2.002 electores.

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(Con información de EFE)