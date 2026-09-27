Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: cientos de personas permanecen en el centro de Madrid con ecos del 15-M

Acampada en la Puerta del Sol. (Susana Vera/Reuters)

Centenares de personas han pasado la madrugada de este sábado al domingo acampadas en la Puerta del Sol de Madrid para protestar contra la crisis de la vivienda y el desahucio de Maricarmen, una inquilina que ha tenido que abandonar la casa de alquiler donde vivió durante 70 años. Los asistentes han exigido medidas que frenen las expulsiones y han coreado: “O cae el rentismo o cae el Gobierno”.

Alrededor de un centenar de tiendas de campaña se ha instalado durante la noche, después de que la protesta regresara espontáneamente a Sol tras concluir frente al Congreso de los Diputados. Esta mañana, decenas de tiendas permanecían en la plaza, entre caras de sueño y carteles de protesta. Un representante del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha explicado que el plan inmediato es organizar los siguientes pasos de la protesta.