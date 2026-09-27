Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: cientos de personas permanecen en el centro de Madrid con ecos del 15-M

Centenares de personas han pasado la madrugada de este sábado al domingo acampadas en la Puerta del Sol de Madrid para protestar contra la crisis de la vivienda y el desahucio de Maricarmen, una inquilina que ha tenido que abandonar la casa de alquiler donde vivió durante 70 años. Los asistentes han exigido medidas que frenen las expulsiones y han coreado: “O cae el rentismo o cae el Gobierno”.
Alrededor de un centenar de tiendas de campaña se ha instalado durante la noche, después de que la protesta regresara espontáneamente a Sol tras concluir frente al Congreso de los Diputados. Esta mañana, decenas de tiendas permanecían en la plaza, entre caras de sueño y carteles de protesta. Un representante del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha explicado que el plan inmediato es organizar los siguientes pasos de la protesta.
La noche en la Puerta del Sol, en imágenes
La próxima fecha clave: el martes
Los manifestantes tienen marcado en el calendario el próximo martes como fecha clave, pues se espera que ese día el Consejo de Ministros apruebe un real decreto sobre vivienda.
Una portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, ha explicado en declaraciones a La Sexta que “es lo mínimo que el Gobierno puede hacer”. “Si no se puede hacer nada, entonces la pregunta que queda es quién gobierna. ¿Quién gobierna en este país entonces? Gobiernan los rentistas, gobiernan los buitres, gobiernan los empresarios. Eso es lo que nos están diciendo a la cara. Entonces, si el martes no hay real decreto, nos están diciendo que hay que elegir entre dos bandos: o cae el rentismo o cae el Gobierno”, ha continuado.
Decenas de personas han iniciado una acampada en la Puerta del Sol de Madrid tras la manifestación por la vivienda que este sábado por la tarde ha reclamado medidas para frenar los desahucios y cambios en el mercado del alquiler, después del desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer octogenaria con discapacidad que ha sido forzada esta semana a dejar la vivienda donde había residido durante 70 años.