El Salvador

El Festival Experiencia Cultural reúne a más de 12,000 salvadoreños en San Miguel, El Salvador

Las familias, alumnos y residentes del oriente recorrieron FUSALMO desde temprano para participar en espectáculos y talleres de música, danza, gastronomía, pintura, manualidades e historia nacional con la Orquesta Sinfónica, la Banda y elencos nacionales

Más de 12.000 salvadoreños asistieron al Festival Experiencia Cultural para el Florecimiento Salvadoreño en las instalaciones de FUSALMO en San Miguel. (Cortesía: Dirección de Integración)
Más de 12.000 salvadoreños asistieron al Festival Experiencia Cultural para el Florecimiento Salvadoreño en las instalaciones de FUSALMO en San Miguel. (Cortesía: Dirección de Integración)
Guardar

Más de 12,000 salvadoreños participaron en el Festival Experiencia Cultural para el Florecimiento Salvadoreño, realizado en las instalaciones de FUSALMO, en San Miguel, con espectáculos, talleres y expresiones tradicionales orientadas a incorporar el arte y la cultura en la vida cotidiana de las comunidades.

Familias, estudiantes y vecinos de distintas zonas del oriente del país recorrieron el predio desde temprano. La actividad reunió propuestas de música, danza, gastronomía, pintura, manualidades e historia nacional, con espacios para conocer prácticas como el fútbol maya y la técnica del añil.

PUBLICIDAD

El presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, situó la convocatoria dentro de una política pública dirigida a ampliar el acceso cultural. “Acercar al pueblo a la cultura y que la cultura forme parte del día a día de los salvadoreños y que puedan participar y construir cultura también es fantástico”, afirmó.

Gutman sostuvo que durante años y décadas la población no tuvo oportunidades para acercarse a distintas manifestaciones culturales, aunque siempre produjo cultura propia. Para el funcionario, el desafío consiste en enriquecer esa experiencia con los recursos disponibles en el país y llevar las actividades tanto al oriente como al occidente salvadoreño.

PUBLICIDAD

La convocatoria incluyó actuaciones de la Orquesta Sinfónica de El Salvador y la Banda El Salvador, además de presentaciones del Ballet Nacional de El Salvador, el Ballet Folklórico Nacional y la Compañía Nacional de Danza. Los asistentes también pudieron bailar junto a figuras como la Gigantona de Jocoro y los Historiantes.

La actividad incluyó muestras de música, danza y gastronomía, además de talleres sobre fútbol maya y la técnica del añil. (Cortesía: Dirección de Integración)
La actividad incluyó muestras de música, danza y gastronomía, además de talleres sobre fútbol maya y la técnica del añil. (Cortesía: Dirección de Integración)

La cultura como parte de la formación de los jóvenes

El evento coincidió con el avance de un proceso formativo para estudiantes de último año de bachillerato. Gutman indicó que la Dirección de Integración enviará el día 29 las certificaciones a los jóvenes que participaron de esa instancia, para que puedan inscribirse directamente en 46 instituciones.

El presidente de la Dirección de Integración precisó que el acuerdo con esas entidades se completó el viernes anterior a sus declaraciones y abarca a todas las universidades del país. “Antes no podían entrar los jóvenes a las universidades. Hubo millones de salvadoreños que no pudieron elegir entre estudiar y no”, señaló.

Según Gutman, la ampliación del acceso a la educación abrió una nueva etapa en la que la cultura debe acompañar la formación académica. También destacó la participación del público como uno de los resultados más difíciles de alcanzar en este tipo de iniciativas.

Fernando Melgares, quien asistió desde Santa Rosa de Lima, definió la jornada como una oportunidad para divertirse y aprender. “No solo decir: ‘Soy salvadoreño’, sino aprender a vivirlo y ser salvadoreño de corazón”, expresó.

El docente del Complejo Educativo San Fernando de Morazán, Juan Daniel Amaya, llevó a 50 estudiantes de distintos niveles educativos. Los jóvenes participaron de actividades vinculadas con danza, música folclórica, pintura y talleres de manualidades.

El presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, situó el evento dentro de una política pública para ampliar el acceso cultural. (Cortesía: Dirección de Integración)
El presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, situó el evento dentro de una política pública para ampliar el acceso cultural. (Cortesía: Dirección de Integración)

Amaya consideró que la llegada del arte y la cultura a las comunidades más alejadas permite a los estudiantes descubrir habilidades, ampliar sus conocimientos y conocer la historia del país. “Para ellos sería una ventana para descubrir habilidades y destrezas”, sostuvo.

Talleres y convivencia entre familias de distintas comunidades

Alison Vásquez, procedente de Santa María Ostuma, en La Paz, destacó la unión entre estudiantes e instituciones de diferentes lugares. Invitó a otros jóvenes a participar de las actividades culturales que se ofrecen en sus comunidades para conocer más sobre las tradiciones salvadoreñas.

Dimas Enrique Martínez, padre de familia, asistió con su hija y valoró la convivencia entre padres, madres e hijos durante la jornada. Explicó que los niños pudieron conocer el significado de cada espacio, practicar actividades, dibujar y recorrer aspectos de la historia y la cultura del país.

Martínez afirmó que el acceso a estas propuestas anteriormente estaba concentrado en pocos sectores. Durante la actividad, su familia profundizó conocimientos sobre los antepasados salvadoreños y sobre procedimientos que antes conocían de manera superficial, como la elaboración de camisas con añil, los dibujos de barro y la pintura.

Temas Relacionados

San MigueltradicionesEducación superiorEl Savador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¡Renace la ilusión! El Salvador pega fuerte en casa y vence 3-1 a Martinica en el arranque de la Liga de Naciones

Con una brillante actuación de Brayan Gil, autor de un doblete, y un gol más de Harold Osorio, el conjunto dirigido por Hernán Darío “Bolillo” Gómez resolvió el encuentro en un contundente primer tiempo y sumó sus primeros tres puntos en el Grupo B de la Liga A

¡Renace la ilusión! El Salvador pega fuerte en casa y vence 3-1 a Martinica en el arranque de la Liga de Naciones

Las mejores imágenes de El Salvador, la única selección de Centroamérica que ganó en la primera jornada de Liga de Naciones

El Salvador enfrentó a Martinica en la primera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027, partido en el cual La Selecta ganó 3-1 a la selección caribeña.

Las mejores imágenes de El Salvador, la única selección de Centroamérica que ganó en la primera jornada de Liga de Naciones

Remesas dejaron más fondos en la banca y empujaron el crédito para empresas en El Salvador

Un reciente informe de la agencia inglesa EMFI destaca que el aumento de los depósitos privados coincidió con una aceleración de los préstamos corporativos, lo cual prevé que sostenga el crecimiento económico durante 2026 y 2027

Remesas dejaron más fondos en la banca y empujaron el crédito para empresas en El Salvador

Alejandro Gutman, el arquitecto social de Bukele: “Estudiar dejó de ser un privilegio de pocos para convertirse en un derecho de todos”

A días de que miles de jóvenes salvadoreños reciban las certificaciones que les abrirán las puertas de la universidad, el empresario argentino que diseñó el programa de becas del presidente salvadoreño repasa en exclusiva con Infobae dos décadas de trabajo social convertidas en política de Estado

Alejandro Gutman, el arquitecto social de Bukele: “Estudiar dejó de ser un privilegio de pocos para convertirse en un derecho de todos”

Caravana “Fe y Esperanza” llega a México con migrantes hondureños y al menos un salvadoreño

Un contingente de aproximadamente 300 migrantes, en su mayoría hondureños, llegó este viernes a Tapachula, Chiapas, tras cruzar la frontera con Guatemala

Caravana “Fe y Esperanza” llega a México con migrantes hondureños y al menos un salvadoreño

TECNO

Ranking de tendencias en YouTube Argentina: los 10 videos más reproducidos

Ranking de tendencias en YouTube Argentina: los 10 videos más reproducidos

Cuál es la única plataforma autorizada para ver Las Guerreras K-pop y por qué es peligroso buscar otras opciones

Lista de los 10 videos más populares hoy en YouTube Colombia

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Chile?

Top 10 videos más vistos en YouTube España hoy

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone desnuda sus heridas a los 80: crisis de ansiedad, padres violentos y la razón por la que nunca buscó terapia

Sylvester Stallone desnuda sus heridas a los 80: crisis de ansiedad, padres violentos y la razón por la que nunca buscó terapia

Las voces originales de Abby y Lev regresan a “The Last of Us”: así serán sus nuevos personajes en la serie

Sylvester Stallone confiesa que desarrolló bulimia al grabar “Rocky III”: “Mi cuerpo se convirtió en una obsesión”

Universal supera los USD 5.000 millones en taquilla mundial y se convierte en el primer estudio en alcanzar esa cifra en 2026

Margaret Qualley y Sabrina Carpenter, las elegidas para la biopic de Fred Astaire con Tom Holland

MUNDO

El régimen de Irán confirmó la condena a 74 latigazos a una cantante por realizar un concierto sin velo

El régimen de Irán confirmó la condena a 74 latigazos a una cantante por realizar un concierto sin velo

Irán no cede y volvió a exigir a EEUU que cumpla sus condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz

Cómo Corea del Sur redujo casi por completo el desecho de alimentos y basura: qué medidas implementaron

Alemania exigió a Rusia un “diálogo constructivo” para terminar la guerra en Ucrania: “El futuro no se construye sobre cadáveres en pueblos”

Las pulgas de mar desplazan hasta 50 kilogramos de arena por metro de playa cada día