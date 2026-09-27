Momentos de angustia en Puerto Vallarta: corriente arrastra carro con madre e hija dentro y vecinos las salvan

Un automóvil fue arrastrado por una corriente de agua en la colonia Villa de Guadalupe, en Puerto Vallarta. Vecinos de la zona intervinieron para ayudar a las personas atrapadas a salir del vehículo a través de las ventanillas.

Guardar

Momentos de angustia se vivieron en Puerto Vallarta, Jalisco luego de que una fuerte corriente de agua arrastrara un automóvil en cuyo interior viajaban una madre y su hija de aproximadamente 5 años, durante las intensas lluvias registradas en la región.

Este hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas en el cruce de Alemania y Lázaro Cárdenas. La corriente desplazó un Nissan Sentra azul por cuadra y media hasta llevarlo hacia un canal pluvial que desemboca en las inmediaciones del río Pitillal.

PUBLICIDAD

El incidente quedó registrado en video y las imágenes muestran la fuerza con la que avanzaba el agua, al grado de desplazar el vehículo mientras ambas permanecían dentro.

Sin embargo, el auto choca contra la parte superior de un puente de concreto y ocasiona que quede atorado en el cruce de 20 de Noviembre, entre Japón y Alemania.

Vecinos rescatan a madre e hija

Vecinos rescatan a madre e hija tras inundaciones en Puerto Vallarta por las fuertes lluvias de las últimas horas (especial)

Ante la emergencia, varias personas que se encontraban en la zona reaccionaron rápidamente y se acercaron al automóvil para intentar ayudar a la mujer y a la menor.

En medio de la corriente, los vecinos realizaron maniobras para auxiliar a las ocupantes y evitar que ocurriera una desgracia mayor.

La escena muestra momentos de tensión mientras el automóvil es desplazado por la corriente y quienes se encontraban en el lugar buscan una herramienta para romper pos vidros de las ventanas y poder llegar hasta la madre y su hija.

PUBLICIDAD

Finalmente, ambas lograron salir del vehículo y ser puestas a salvo, de acuerdo con los reportes locales.

Auto es arrastrado por la corriente durante las lluvias

Puerto Vallarta Jalisco rescate madre e hija lluvias inundaciones

El hecho ocurrió en medio de las fuertes precipitaciones que han afectado a Puerto Vallarta, donde las lluvias han provocado acumulaciones de agua y corrientes en distintos puntos de la ciudad.

Las condiciones meteorológicas han generado situaciones de riesgo para peatones y automovilistas, particularmente en zonas donde el agua se concentra o comienza a desplazarse con mayor velocidad.

En este caso, la corriente alcanzó la zona donde se encontraba el automóvil y comenzó a moverlo, dejando a la madre y a su hija en una situación de riesgo mientras permanecían dentro de la unidad.

PUBLICIDAD

El rescate fue posible gracias a la intervención de las personas que se encontraban cerca y que acudieron para ayudarlas.

Lluvias asociadas a los efectos del huracán Polo

Las alertas meteorológicas se activan en EEUU por un fuerte temporal y en México por el huracán Polo

Las precipitaciones registradas en Puerto Vallarta se presentan en el contexto de las condiciones meteorológicas asociadas al huracán Polo, fenómeno que ha generado lluvias y otros efectos en diferentes zonas del Pacífico mexicano.

Ante este tipo de condiciones, las autoridades de protección civil recomiendan evitar cruzar calles inundadas o zonas donde existan corrientes de agua, ya sea a pie o en automóvil.

La fuerza de una corriente puede aumentar rápidamente y provocar que un vehículo pierda estabilidad o sea desplazado, incluso cuando el nivel del agua no parece demasiado elevado.

PUBLICIDAD

Por ello, ante lluvias intensas, se recomienda buscar sitios seguros, evitar zonas bajas y mantenerse alejado de cauces, arroyos y vialidades donde el agua pueda acumularse.

Ante climas extremos, tomar precauciones

El caso ocurrido en Puerto Vallarta terminó con la madre y su hija a salvo después de que vecinos se movilizaran para ayudarlas.

Las imágenes del rescate muestran el riesgo al que estuvieron expuestas ambas debido a la fuerza de la corriente y sirven como referencia de los peligros que pueden presentarse durante una tormenta.

Mientras continúen las lluvias en la región, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de las autoridades y evitar desplazamientos durante los periodos de mayor precipitación, especialmente por vialidades que presenten inundaciones o corrientes de agua.

PUBLICIDAD