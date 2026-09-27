Guatemala

La Dirección General de Transportes en Guatemala alerta por la sustracción de 34 formularios y su posible uso en fraudes

La dependencia guatemalteca comunicó que los documentos desaparecidos estaban bajo custodia de Gestión Documental y que toda gestión vinculada con sus series será sometida a controles administrativos y judiciales específicos

Un montón de papeles encadenados, un vehículo policial, dinero, un icono de prohibición sobre dos manos y una lupa enfocando un autobús.
La Dirección General de Transportes de Guatemala advierte sobre la sustracción de formularios oficiales y refuerza las inspecciones para evitar fraudes en el transporte de pasajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Dirección General de Transportes (DGT) de Guatemala reportó la sustracción de 34 formularios oficiales bajo custodia de su Departamento de Gestión Documental y alertó sobre su posible uso en fraudes o gestiones irregulares vinculadas al transporte de pasajeros. La dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda advirtió que cualquier trámite asociado a los números identificados será revisado y puede derivar en sanciones administrativas y legales.

La advertencia alcanza especialmente al sector transportista, aunque también incluye a quienes reciban ofertas para adquirir documentos o acelerar su emisión mediante pagos no autorizados. La institución pidió evitar cualquier operación fuera de los canales establecidos y denunciar ante el Ministerio Público las propuestas sospechosas.

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La pérdida fue comunicada el 25 de septiembre a las autoridades responsables de regular, inspeccionar y supervisar el tránsito y la circulación en el país. Esa notificación busca reforzar los controles sobre la documentación presentada en operativos y facilitar la identificación de formularios que hayan sido alterados o utilizados sin autorización.

Documento impreso con el escudo de Guatemala y el logotipo del Ministerio de Comunicaciones en el encabezado sobre fondo blanco
Un comunicado de la Dirección General de Transportes de Guatemala informa sobre la sustracción de 34 formularios oficiales y advierte sobre sanciones por su uso irregular. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

Los números de los formularios bajo verificación

La documentación sustraída se divide en dos grupos. El primero corresponde a 21 Formularios de Licencia de Transporte Extraurbano de Pasajeros por Carretera, en su modalidad de horarios, identificados con la numeración correlativa del 50.847 al 50.867.

El segundo grupo está compuesto por 13 Formularios de Tarjeta de Operación, cuyos correlativos van del 46.146 al 46.158. Los números permiten a las autoridades determinar si una solicitud, una licencia o una tarjeta presentada en una inspección está relacionada con los documentos desaparecidos.

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La DGT señaló que los formularios podrían ser manipulados mediante la alteración de datos, la falsificación de firmas, sellos u otros elementos que aparenten una autorización válida. Por ese motivo, toda gestión que involucre esas series y no haya seguido los procedimientos legalmente previstos quedará sujeta a una comprobación específica.

La medida apunta tanto a impedir que los documentos circulen como a detectar posibles intentos de utilizarlos para obtener permisos, autorizaciones o beneficios de manera irregular. La institución indicó que las verificaciones tendrán las consecuencias administrativas y legales aplicables en cada caso.

Una multa de Q 25.000 durante los operativos

La posesión o el uso de los formularios sustraídos durante una inspección puede implicar una multa de Q 25.000. La sanción fue advertida para los casos en que la documentación sea detectada en alguna operatividad de control.

La dependencia pública también remarcó que ninguna persona, sea parte de la institución o ajena a ella, tiene autorización para vender formularios oficiales. Tampoco está permitido exigir dinero por su emisión, autorización o entrega, ya que esos cobros constituyen mecanismos ajenos a los trámites oficiales.

Frente a una oferta de ese tipo, los usuarios deben abstenerse de efectuar pagos y evitar entregar documentación personal. La recomendación incluye no aceptar ni utilizar papeles de origen irregular, incluso si se presentan como documentos válidos o cuentan con sellos, firmas u otros elementos que pretendan darles apariencia de legitimidad.

Las denuncias por posibles ventas, cobros indebidos o intentos de uso de los formularios deben presentarse ante el Ministerio Público. La DGT solicitó a los transportistas y a la población informar sobre cualquier persona que ofrezca estos documentos o prometa obtenerlos fuera de los procedimientos autorizados.

Acciones administrativas y legales por la sustracción

La institución inició acciones administrativas y legales, además de las investigaciones necesarias para esclarecer cómo ocurrió la sustracción y establecer responsabilidades. Las diligencias continuarán hasta determinar quiénes participaron o tuvieron responsabilidad en la desaparición de los formularios.

Una vez concluidas las pesquisas, se aplicarán las medidas correspondientes contra las personas responsables. La entidad vinculó estas actuaciones con la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia en la prestación de sus servicios.

Los usuarios que requieran licencias, tarjetas de operación u otras gestiones deben realizar los trámites únicamente por los procedimientos y canales oficiales. La DGT reiteró su pedido de colaboración al sector transportista y a la ciudadanía para detectar de forma temprana cualquier intento de uso indebido de la documentación sustraída.

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