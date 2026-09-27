Un Lotus Esprit que se convertía en submarino y un Aston Martin DB5 con asiento eyectable: los 10 vehículos más recordados de James Bond

Los vehículos de James Bond integran la identidad de la saga desde la década de 1960

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Los vehículos de James Bond son parte de la identidad de la saga desde la década de 1960. A lo largo de sus películas, el agente británico condujo desde grandes turismos con artefactos de espionaje hasta taxis, triciclos y vehículos todoterreno.

Estos son 10 de los vehículos más recordados de 007, según el repaso publicado por Top Gear.

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1. El Aston Martin DB5 fijó la imagen clásica de Bond

El Aston Martin DB5 debutó junto a Sean Connery en "Goldfinger" con equipamiento de espionaje como ametralladoras y asiento eyectable

El Aston Martin DB5 debutó junto a Sean Connery en Goldfinger (1964), apenas tres meses después de la presentación comercial del modelo. Incorporaba ametralladoras, matrículas giratorias, cortina de humo, pinchos para neumáticos y asiento eyectable. El automóvil reemplazó al DB MkIII que Ian Fleming había elegido para las novelas y volvió a aparecer en GoldenEye, de 1995.

2. El BMW Z8 llevó a Bond a fines de los 90

Pierce Brosnan manejó un BMW Z8 dotado de blindaje de titanio y misiles tierra-aire en la película "The World Is Not Enough"

En The World Is Not Enough (1999), Pierce Brosnan manejó un BMW Z8 equipado con blindaje de titanio, pantalla proyectada sobre el parabrisas y misiles tierra-aire. El roadster utilizaba el V8 de 4,9 litros del BMW M5 E39, con 400 CV y 500 Nm de par. Podía acelerar de 0 a 100 km/h en menos de cinco segundos.

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3. El Lotus Esprit se convirtió en submarino

El Lotus Esprit S1 de Roger Moore se transformaba en un submarino capaz de disparar proyectiles antiaéreos bajo el agua

Roger Moore condujo un Lotus Esprit S1 blanco en The Spy Who Loved Me (1977). Durante la persecución, el cupé se transformaba en un vehículo submarino con capacidad para disparar misiles antiaéreos. La unidad para las escenas acuáticas, llamada “Wet Nellie”, era una carrocería de Esprit operada por buzos. El vehículo pertenece hoy a Elon Musk.

4. El Aston Martin V8 Vantage sumó misiles y propulsor

La versión de producción del Aston Martin V8 Vantage incorporó un motor V8 de 5,3 litros

Timothy Dalton estrenó su etapa como Bond en The Living Daylights (1987) a bordo de un Aston Martin V8 Vantage. El auto contaba con misiles, láseres en las ruedas, neumáticos con pinchos, blindaje y un propulsor adicional. La versión de producción llevaba un motor V8 de 5,3 litros y alcanzaba 274 km/h, con una aceleración de 0 a 96 km/h en 5,3 segundos.

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5. El Citroën 2CV resistió una persecución en Grecia

El Citroën 2CV de la película "For Your Eyes Only" recibió un motor de mayor cilindrada para concretar las escenas de riesgo

El Citroën 2CV amarillo de For Your Eyes Only (1981) escapó de varios Peugeot 504 pese a su menor potencia. Para filmar las secuencias de riesgo, el especialista Rémy Julienne sustituyó el motor original de 602 cm³ y 29 CV por un bóxer de 1.015 cm³ proveniente del Citroën GS, que entregaba 54 CV. Luego, Citroën comercializó una edición especial con referencias a 007.

6. El Renault 11 TXE siguió tras perder el techo

El taxi Renault 11 TXE continuó la marcha en París tras perder el techo y el extremo posterior en "A View to a Kill" (Captura de pantalla)

En A View to a Kill (1985), Bond toma un Renault 11 TXE para perseguir a May Day por París. Durante la escena, el taxi pierde el techo y luego parte de su extremo posterior, pero continúa en marcha. Los responsables de los efectos utilizaron una estructura adaptada y pequeñas ruedas ocultas para filmar las tomas con la carrocería reducida.

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7. El tuk-tuk de Octopussy cambió las reglas de la persecución

El agente James Bond escapó de sus perseguidores a bordo de un triciclo Bajaj RE por las calles de Udaipur (Captura de pantalla)

La fuga por Udaipur, India, en Octopussy (1983) tuvo como protagonista a un Bajaj RE, conocido como tuk-tuk o autorricshaw. Moore y el agente Vijay escapan de sus perseguidores con un triciclo que realiza maniobras alejadas de las prestaciones habituales de este tipo de transporte. Los Bajaj RE actuales pueden contar con motores de 145 cm³ y una potencia de 8,8 CV.

8. El Honda ATC 90 llevó a Bond al desierto

Sean Connery utilizó un Honda ATC 90 durante la película "Diamonds Are Forever" de 1971 (Captura de pantalla)

Sean Connery utilizó un Honda ATC 90 en Diamonds Are Forever (1971), durante su huida de un complejo que simulaba instalaciones espaciales. El vehículo de tres ruedas era uno de los primeros todoterreno recreativos de Honda y montaba un monocilíndrico de cuatro tiempos, 89 cm³ y 7 CV. Sus neumáticos de gran volumen estaban diseñados para avanzar sobre arena y barro.

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9. El Mercury Cougar XR7 quedó en manos de Tracy

El descapotable Mercury Cougar XR7 dotado de un motor Cobra Jet pertenecía al personaje de Tracy di Vicenzo (Captura de pantalla)

El Mercury Cougar XR7 Convertible de On Her Majesty’s Secret Service (1969) no pertenecía a Bond, sino a Tracy di Vicenzo, interpretada por Diana Rigg. El convertible derivaba del Ford Mustang y disponía del motor 428 Cobra Jet Ram Air, con una potencia declarada de 335 CV. Tracy conduce el auto sobre nieve, participa en una carrera y logra dejar atrás a sus perseguidores.

10. “Little Nellie” llevó el arsenal de Bond al aire

El autogiro Little Nellie incorporó un arsenal de ametralladoras, cohetes y lanzallamas para combatir desde el aire (Captura de pantalla)

En You Only Live Twice (1967), Connery empleó “Little Nellie”, un autogiro Wallis WA-116 Agile pilotado por su creador, el comandante Ken Wallis. La aeronave medía poco más de 3,3 metros y estaba equipada para la ficción con ametralladoras, cohetes, misiles, lanzallamas y minas con paracaídas. El nombre fue un homenaje a la artista británica Nellie Wallace.

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