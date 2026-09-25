Un gigantesco avión militar de Estados Unidos aterrizó en Ecuador

IMAGEN DE ARCHIVO. Vista de un C-5M Super Galaxy de EEUU. REUTERS/Ricardo Arduengo

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Uno de los aviones de transporte militar con mayor capacidad del mundo aterrizó en Ecuador. Un C-5M Super Galaxy de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llegó al aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, en medio de una etapa de creciente cooperación entre ambos países para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado.

La aeronave aterrizó aproximadamente a las 18:26 del jueves 24 de septiembre. Los registros abiertos de seguimiento aéreo permitieron identificarla con la matrícula 87-0027 y el indicativo RCH9066.

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La particularidad del vuelo está en las dimensiones y capacidades del aparato que Estados Unidos desplazó hasta Ecuador. La Fuerza Aérea estadounidense describe oficialmente al C-5M como el avión más grande de su inventario y lo utiliza para el transporte estratégico de personal y equipos a grandes distancias.

Hasta el 25 de septiembre, sin embargo, las autoridades no habían detallado públicamente qué transportó el avión hacia Guayaquil ni la misión específica de su llegada al país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la Cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

El C-5M puede llevar hasta 127.460 kilogramos de carga. Su bodega está diseñada para movilizar equipos que difícilmente pueden ser transportados en aeronaves convencionales, entre ellos vehículos, helicópteros, maquinaria y otros elementos de grandes dimensiones.

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El avión mide 75,3 metros de largo y tiene una envergadura cercana a los 68 metros. Su altura alcanza casi los 20 metros y su peso máximo de despegue supera las 381 toneladas. La aeronave dispone además de accesos de carga en ambos extremos del fuselaje, una característica que permite realizar operaciones logísticas con equipos pesados.

Estas capacidades no permiten determinar qué llevaba el avión que aterrizó en Ecuador. Hasta que exista información oficial sobre el vuelo, no hay elementos que permitan afirmar que transportaba armamento, vehículos, tropas u otro equipamiento militar específico.

Su llegada ocurre, no obstante, durante semanas en las que la participación estadounidense en actividades de seguridad desarrolladas en territorio ecuatoriano se ha hecho más visible.

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Osprey en la Amazonía ecuatoriana

En septiembre, las Fuerzas Armadas de Ecuador informaron que un MV-22B Osprey estadounidense participó en operaciones en Alto Punino, en la provincia amazónica de Orellana. El aparato, capaz de despegar verticalmente como un helicóptero y desplazarse posteriormente como un avión, fue empleado para transportar personal, carga y equipos hacia sectores de difícil acceso.

Otra imagen de esa cooperación apareció precisamente el 24 de septiembre, el mismo día del aterrizaje del C-5M.

Personal estadounidense estuvo presente durante un amplio operativo ejecutado por las fuerzas de seguridad ecuatorianas en Puerto Mocolí, una exclusiva urbanización de Samborondón, en la provincia del Guayas. La intervención dejó más de 30 personas detenidas.

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Entre los capturados se encontraba un hombre identificado por el ministro del Interior, John Reimberg, como presunto financista de una estructura dedicada al narcotráfico con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación de México.

Foto: Policía Nacional de Ecuador

No existe información oficial que permita relacionar la llegada del Super Galaxy con ese procedimiento. La coincidencia entre ambos acontecimientos únicamente muestra el contexto en el que se produjo el aterrizaje de la aeronave.

Ecuador y Estados Unidos han ampliado durante los últimos años sus mecanismos de cooperación en materia de seguridad. La relación incluye capacitación, intercambio de información, asistencia contra el narcotráfico y cooperación militar.

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Uno de los instrumentos que regula esa relación es el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas, conocido como SOFA, que establece condiciones para la presencia temporal de personal militar estadounidense durante actividades acordadas entre los dos gobiernos.

El C-5M es precisamente una de las principales herramientas logísticas de las Fuerzas Armadas estadounidenses para desplegar material a grandes distancias. Con aproximadamente 54 toneladas de carga puede recorrer cerca de 8.900 kilómetros sin necesidad de reabastecimiento y también puede recibir combustible durante el vuelo.

La aeronave que llegó a Guayaquil forma parte de una flota relativamente especializada. Estados Unidos mantiene unidades de este modelo en instalaciones militares ubicadas en Delaware, California, Texas y Massachusetts.

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