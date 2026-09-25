Kast defendió la adhesión de Chile al Escudo de las Américas: “No perderemos soberanía”

El presidente de Chile, José Antonio Kast. EFE/Sarah Yenesel

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El presidente de Chile, José Antonio Kast, defendió la adhesión de su país al Escudo de las Américas, la iniciativa de coordinación contra el crimen organizado en el continente americano impulsada por Estados Unidos, y aseguró que la participación de su nación no implicará una pérdida de soberanía ni operaciones militares en territorio chileno.

“En el tema de las intervenciones en lo que refiere a Chile, siempre lo dijimos, nosotros no vamos a participar en intervenciones militares en otros países y tampoco vamos a perder nuestra soberanía con la llegada de eventuales ejercicios militares para combatir el crimen organizado en nuestra nación”, declaró Kast ante periodistas en Nueva York.

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El mandatario afirmó que Chile se sumó al mecanismo para reforzar la colaboración internacional contra el crimen organizado: “Adherimos a la colaboración internacional para combatir el mayor flagelo de lo que existe en el país”.

El Gobierno chileno anunció el martes su incorporación al Escudo de las Américas, un espacio de coordinación que permite el acceso a información sobre redes criminales, sistemas de análisis de datos y capacitación para Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI).

La iniciativa incluye el intercambio de datos, el seguimiento de organizaciones y la coordinación entre organismos de seguridad. El Ejecutivo señaló que el marco también contempla asuntos vinculados con la economía, las cadenas de suministro de minerales críticos y la infraestructura digital de los países participantes.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en un evento de «Escudo de las Américas» al margen de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

Kast subrayó que el acuerdo no supone la firma de un tratado ni la cesión de facultades nacionales. “Aquí no hay un tratado, para que nadie crea que aquí estamos pasando a llevar la soberanía de Chile y la institucionalidad nacional”, afirmó el mandatario tras la reunión del bloque en Nueva York.

Entre las organizaciones criminales identificadas por el grupo figuran el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, de Brasil; Los Choneros y Los Lobos, de Ecuador, y el Tren de Aragua. Junto con Chile, participan en esta coordinación Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. En paralelo, Chile impulsa el Acuerdo de Santiago, un mecanismo regional contra el crimen organizado transnacional que reúne, entre otros países, a Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú.

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Los opositores a Kast criticaron la adhesión al Escudo de las Américas

Los ex presidentes chilenos Gabriel Boric y Michelle Bachelet pidieron al Gobierno que reconsidere la permanencia de Chile en el la iniciativa de coordinación contra el crimen organizado impulsada Washington. En una declaración conjunta difundida el 24 de septiembre, Boric y Bachelet manifestaron su “preocupación” por la adhesión anunciada por el Ejecutivo.

“La cooperación internacional es indispensable para enfrentar amenazas transnacionales como el crimen organizado. Sin embargo, esa cooperación debe realizarse siempre resguardando plenamente la autonomía de las decisiones de Chile y sin subordinar nuestra política exterior, de seguridad o defensa a prioridades definidas por una potencia extranjera”, señalaron los ex mandatarios.

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Los ex presidentes chilenos Gabriel Boric y Michelle Bachelet (Archivo)

Ambos cuestionaron además el concepto de “soberanía continental”, al considerar que puede debilitar el principio de soberanía nacional defendido históricamente por Chile.

“En el actual escenario geopolítico, Chile no debe verse obligado a escoger un bando”, afirmaron Boric y Bachelet. Los opositores a Kast reclamaron que el país fortalezca sus vínculos con distintas regiones, sin exclusiones externas y con preservación de su autonomía estratégica.

La declaración se sumó a los cuestionamientos de sectores contrarios a Kast, que advirtieron sobre el posible alcance político y geopolítico de la iniciativa. El Escudo de las Américas, inaugurado en marzo en Miami, reúne a gobiernos de América Latina y el Caribe para coordinar medidas contra el narcotráfico y otras estructuras criminales.

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(Con información de EFE)