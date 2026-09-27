Incautación de marihuana en Huila: anunciaron decomiso de 4,2 toneladas en la vía Neiva-Castilla

Imágenes del operativo de la Policía Nacional en la vía Neiva-Castilla, donde las autoridades hallaron marihuana camuflada en un tractocamión. El procedimiento dejó una persona capturada. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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La incautación de marihuana en Huila dejó 4,2 toneladas de la sustancia fuera de circulación, según el anuncio hecho por el presidente Abelardo de la Espriella. El hallazgo se produjo dentro de un tractocamión que transitaba por la vía Neiva-Castilla, donde la droga estaba escondida en medio de un cargamento de cal.

De la Espriella señaló que la operación fue desarrollada por la Policía Nacional y que una persona fue capturada durante el procedimiento. El mandatario estimó que la cantidad decomisada equivale a más de 4,2 millones de dosis y tiene un valor de $ 2.225 millones.

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El anuncio fue publicado por el jefe de Estado en sus redes sociales, en un mensaje en el que presentó el resultado como parte de las acciones de las autoridades contra el tráfico de estupefacientes en el país.

“¡Golpe al narcotráfico en el Huila!”, escribió el presidente al informar sobre el operativo. También sostuvo que el propósito de estas intervenciones es impedir el uso de corredores terrestres para el transporte de cargamentos ilegales.

La información conocida no incluye detalles sobre la identidad de la persona detenida, el punto de origen del vehículo, el destino previsto para la mercancía ni la organización que estaría detrás del transporte de la sustancia.

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Las autoridades incautaron 4,2 toneladas de marihuana que eran transportadas en un tractocamión por la vía Neiva–Castilla - crédito captura de video

La droga estaba escondida entre bultos de cal

El cargamento fue encontrado en un tractocamión que circulaba por el corredor vial entre Neiva y Castilla. Según lo divulgado por el presidente, la marihuana estaba oculta entre bultos de cal, una carga que acompañaba el transporte de la sustancia.

La captura se registró en el marco del mismo procedimiento. Las autoridades no han informado cuáles fueron las circunstancias que permitieron detectar el alijo ni si el caso está relacionado con otros decomisos recientes en el departamento.

De la Espriella afirmó que la incautación evitó que el estupefaciente fuera distribuido. En su mensaje, aseguró que su Gobierno mantendrá las acciones contra los grupos y redes vinculadas con el narcotráfico.

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“A los narcoterroristas les seguiremos cerrando las rutas y golpeando sus negocios criminales. En Colombia manda la ley”, manifestó el mandatario.

El presidente utilizó además las expresiones “Firme por la Patria” y “Que viva Cristo Rey”, con las que cerró la publicación sobre el operativo policial.

El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre el operativo realizado en el departamento del Huila. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El ministro de Defensa atribuyó el resultado al trabajo coordinado

El ministro de Defensa, el mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López, se pronunció después del anuncio presidencial. El funcionario resaltó el impacto económico que, según indicó, representa la salida del cargamento de las redes de narcotráfico.

Mora López aseguró que este tipo de resultados responde a la articulación entre las capacidades de inteligencia, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. Según el ministro, esa coordinación permite intervenir las rutas empleadas para movilizar drogas.

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“Este resultado demuestra que cuando la inteligencia, la Policía y las Fuerzas Militares trabajan coordinadamente, las rutas del crimen se pueden cerrar y sus estructuras pueden ser golpeadas”, expresó el jefe de la cartera de Defensa.

El ministro agregó que la respuesta institucional se mantendrá en Huila y en otras regiones del país. En su publicación, sostuvo que las autoridades continuarán con las acciones destinadas a debilitar las economías criminales y a proteger a la población.

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, se refirió al resultado de la operación contra el narcotráfico en Huila. - crédito @generaljmora/X

La operación divulgada en Huila se conoció dos días después de otro reporte oficial sobre una incautación de drogas, esta vez en el departamento de Vichada. El pasado 25 de septiembre, la Armada Nacional de Colombia informó el decomiso de 1.498 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados por el río Meta.

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El procedimiento se efectuó a la altura del corregimiento de Nueva Antioquia, en el municipio de La Primavera. De acuerdo con la información entregada por la institución, la embarcación que llevaba el cargamento habría sido detectada gracias a labores de inteligencia naval.

Al advertir la presencia de los uniformados, los dos tripulantes llevaron la nave hasta la orilla y escaparon. Unidades navales trasladaron después la embarcación a un puerto seguro, donde integrantes de Policía Judicial realizaron las pruebas de identificación sobre la sustancia.

Los resultados confirmaron que el cargamento correspondía a clorhidrato de cocaína. La droga fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, según el reporte de la Armada.

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El operativo requirió la acción conjunta de la Armada Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía - crédito cortesía Fuerzas Militares

El brigadier general de Infantería de Marina Wilson Mauricio Martínez Londoño, comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquía, afirmó que se trató de una de las mayores incautaciones realizadas hasta ahora en el río Meta.

La operación contó con apoyo del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Seccional de Investigación Criminal de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía.

En el caso de Huila, por ahora, la información oficial divulgada se limita al hallazgo dentro del vehículo de carga, la captura registrada durante el operativo y las cifras expuestas por el presidente sobre el volumen y el valor del cargamento.

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