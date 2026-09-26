Las voces originales de Abby y Lev regresan a “The Last of Us”: así serán sus nuevos personajes en la serie

Ian Alexander y Laura Bailey (Izq-Der) regresarán a The Last of Us para la tercera temporada (Composición: REUTERS.

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The Last of Us volverá a contar con dos de los actores que dieron vida a personajes centrales de los videojuegos. Laura Bailey e Ian Alexander, quienes interpretaron a Abby y Lev, respectivamente, en The Last of Us Part II, se incorporarán a la tercera temporada de la serie de HBO, aunque esta vez asumirán papeles completamente distintos.

Bailey será Elizabeth, una de las líderes de los Seraphites, el grupo religioso enfrentado a la organización militar W.L.F. en Seattle. Por su parte, Alexander interpretará a Paco, integrante de una pareja de sobrevivientes que se hace llamar “Heroes of the Highway”. Su compañero Joey será interpretado por el veterano John Goodman (Roseanne, Los Picapiedra).

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John Goodman compartirá escenas con Ian Alexander como Joey, el otro integrante de los “Heroes of the Highway” (REUTERS/Hannah McKay)

De Abby y Lev a nuevos personajes

El regreso de Bailey tiene un detalle adicional: la actriz ya había aparecido brevemente en la serie. En la primera temporada interpretó a una de las enfermeras presentes en el quirófano donde Joel (Pedro Pascal) mata al cirujano que iba a operar a Ellie (Bella Ramsey). En el videojuego de 2013, Bailey también había participado como una de las enfermeras.

Laura Bailey, la actriz que dio voz a Abby en "The Last of Us Part II" (Captura de video)

En 2023, el showrunner Craig Mazin había dejado abierta la opción de volver a contar con ella para otro papel. “Quiero decir, tiene una máscara puesta, así que podemos convertirla en lo que queramos en la próxima temporada”, comentó entonces, según Entertainment Weekly.

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Abby, el personaje original de Bailey en los videojuegos, actualmente está a cargo de Kaitlyn Dever, quien asumió el papel a partir de la segunda temporada.

“Ella es simplemente fenomenal, cada momento que vi en el que estaba presente me encantó todo lo que aportó al personaje y cómo lo hizo suyo”, declaró Laura a Entertainment Weekly.

Alexander, en tanto, había expresado anteriormente su deseo de volver como Lev, personaje que interpretó en The Last of Us Part II. Sin embargo, HBO eligió a Kyriana Kratter para ese papel en la adaptación. Michelle Mao interpretará a Yara, la hermana mayor de Lev.

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Ian Alexander dio voz a Lev en "The Last of Us Part II" (Captura de Instagram)

Una temporada centrada en Abby

La tercera temporada continuará la historia de The Last of Us Part II desde una estructura similar a la del videojuego. Tras los acontecimientos de la segunda temporada, la narración retrocederá en el tiempo para contar los mismos acontecimientos de Seattle desde la perspectiva de Abby.

La historia seguirá el conflicto entre Ellie y Dina (Isabela Merced), quienes buscan a Abby, mientras la nueva temporada profundizará en el recorrido de esta última y en su relación con los Seraphites. Entre los nuevos integrantes del elenco también están Patrick Wilson, como Jerry Anderson, el padre de Abby; Jason Ritter, como el soldado de la W.L.F. Hanley; y Jorge Lendeborg Jr., quien reemplazará a Danny Ramirez como Manny.

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La narración de la tercera temporada retomará acontecimientos de The Last of Us Part II desde la perspectiva de Abby.(HBO)

La producción también atraviesa un cambio importante detrás de cámaras. Neil Druckmann, cocreador de los videojuegos y hasta ahora uno de los responsables creativos de la serie, dejó su puesto como showrunner para concentrarse nuevamente en su trabajo en Naughty Dog. Su distanciamiento de la serie de HBO se hizo pública hace unas semanas, en una entrevista de The Washington Post. Craig Mazin quedó como único showrunner.

La tercera temporada tiene previsto su estreno en 2027 y podría ser la última del proyecto. El jefe de HBO, Casey Bloys, señaló recientemente que cree que Mazin “la ha planeado como la temporada final”, aunque la cadena no ha confirmado de manera definitiva que la producción termine con esta entrega.

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