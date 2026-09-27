Golpearon y patearon al jefe de Seguridad Personal cubana y le robaron un Rolex y su pistola

El general Emir Mesa Corona sufrió un asalto en Centro Habana en el que le despojaron de un reloj Rolex y de su pistola reglamentaria. (Imagen retomada de Periódico Cubano)

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El general de brigada Emir Mesa Corona sufrió un asalto en una vía pública de Centro Habana a principios de septiembre, cuando varios agresores lo golpearon y le robaron un reloj Rolex Jubilee y su pistola reglamentaria. El militar dirige la Dirección de Seguridad Personal, encargada de proteger a los principales funcionarios del régimen cubano, según confirmó una fuente a Periódico Cubano.

El operativo posterior al ataque derivó en la detención de al menos tres personas, aunque no se conocen sus identidades ni el estado de la investigación. Los sospechosos habrían escapado tras la agresión, ocurrida cuando Mesa Corona se dirigía al Centro Comercial Casalinda, en las cercanías de las calles Galiano y San Rafael.

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Los atacantes golpearon y patearon al general, pero no utilizaron armas blancas. La fuente describió la violencia del episodio: “No fue apuñalado ni cortado, pero sí fue muy golpeado”.

La primera versión comenzó a circular en Facebook mediante publicaciones del usuario Lemay Jiménez. Luego fue difundida por La Tijera News y por el perfil Máximo Decimo Meridios, antes de que la fuente consultada confirmara el hecho al medio digital.

El ataque después de la reaparición de Raúl Castro

El asalto se produjo poco después de una ceremonia por los 65 años de la Dirección de Seguridad Personal, en la que reapareció el expresidente cubano Raúl Castro tras versiones difundidas en redes sociales sobre su estado de salud. Mesa Corona participó en ese acto junto a otros integrantes de la estructura encargada de la protección de la élite gobernante.

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Las autoridades detuvieron a tres sospechosos en el operativo posterior a la agresión contra el alto oficial cubano. (Imagen retomada del gobierno de Cuba)

Durante su intervención, el jefe de Seguridad Personal se refirió a los escenarios que podrían enfrentar los dirigentes cubanos y planteó la necesidad de prepararse ante eventuales secuestros o asesinatos de altos funcionarios. Como referencia, mencionó la operación estadounidense que terminó con la captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro.

Mesa Corona insistió en la disciplina, la coordinación y el entrenamiento de los organismos responsables de la protección de los principales dirigentes de Cuba. Raúl Castro asistió acompañado por su nieto Raúl Guillermo “El Cangrejo” Rodríguez Castro, antiguo escolta del exmandatario.

Una trayectoria de casi tres décadas en la seguridad estatal

Los registros públicos sitúan a Mesa Corona dentro del aparato de seguridad desde, al menos, 1998. Ese año, Granma lo identificó como capitán y jefe de Unidad de la Casa Militar durante una ceremonia diplomática; esa estructura integra el dispositivo de protección de la máxima dirigencia cubana.

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En 2013 apareció como coronel y segundo jefe de Dirección del Ministerio del Interior durante el ejercicio militar Bastión. En esa ocasión informó a Raúl Castro sobre operaciones vinculadas con la seguridad y el orden interior.

Los atacantes propinaron golpes al jefe de la Dirección de Seguridad Personal cerca del Centro Comercial Casalinda sin emplear armas cortantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Consejo de Estado le otorgó en febrero de 2018 la Medalla Eliseo Reyes de Segunda Clase, una condecoración destinada a oficiales con una extensa trayectoria en el Ministerio del Interior y relacionados con tareas de seguridad nacional.

Documentos oficiales de Vietnam lo mencionaron en 2023 como jefe del organismo encargado de proteger a altos dirigentes cubanos. La identificación se produjo durante una visita de una delegación del Ministerio del Interior encabezada por el ministro Lázaro Alberto Álvarez Casas.

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Un año después, Mesa Corona participó en una reunión internacional de seguridad en Managua junto a funcionarios cubanos, rusos, nicaragüenses, venezolanos y bolivianos, informó 14yMedio. Su cargo había generado dudas por versiones que atribuían la conducción de Seguridad Personal a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, pero documentos más recientes vincularon directamente al general con la dirección de ese organismo.