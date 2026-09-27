Costa Rica

Costa Rica acumula más de 963 mil infecciones respiratorias agudas en 2026

Además, el país contabiliza más de 10,000 casos de influenza, 6,500 infecciones agudas graves y 5,400 neumonías

Ilustración de persona con cabello negro y suéter rojo tosiendo, con el cuello resaltado en naranja y fucsia. Fondo violeta a celeste con círculos.
Costa Rica acumuló 963,554 casos de infecciones respiratorias agudas superiores en las primeras 36 semanas de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Costa Rica acumuló 963,554 casos de infecciones respiratorias agudas superiores (IRAS) durante las primeras 36 semanas de 2026, según datos proporcionados por el Boletín Epidemiológico número 35 de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud.

La carga de enfermedades respiratorias también incluye 10,046 casos de enfermedad tipo influenza (ETI), 6,574 infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) y 5,417 diagnósticos de neumonía. Únicamente en la semana epidemiológica 36, las autoridades sanitarias notificaron 18,377 casos de IRAS, 161 de ETI, 18 de IRAG y 11 de neumonía.

PUBLICIDAD

Por otro lado, las infecciones respiratorias agudas graves afectaron con mayor frecuencia a las personas de 75 años o más, grupo que acumuló 1,617 casos a la semana 36. Le siguieron los niños de uno a cuatro años, con 1,146 casos, y los menores de un año, con 1,103.

Por su parte, la Región Brunca registró la tasa acumulada más alta de IRAG, con 208,7 casos por cada 100,000 habitantes. Después se ubicaron la Región Huetar Norte, con 184,9, y la Región Central Este, con 179,7.

En el caso de las infecciones respiratorias agudas superiores, la Región Pacífico Central presentó la mayor tasa acumulada, con 31,52 casos por cada 100,000 habitantes. Las regiones Chorotega y Huetar Caribe le siguieron con tasas superiores a 20,000 casos por cada 100,000 habitantes.

PUBLICIDAD

Ilustración a la acuarela de una persona abrigada con una manta que sostiene un pañuelo de papel sobre su rostro enrojecido.
La Región Pacífico Central presentó la mayor tasa acumulada de infecciones respiratorias agudas superiores en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neumonía presentó una carga relevante entre adultos mayores, niños pequeños y bebés. De los 5,417 casos acumulados, 1,346 correspondieron a personas de 75 años o más, 753 a niños de uno a cuatro años y 659 a menores de un año. La distribución por sexo fue similar, con 2,718 casos en mujeres y 2,699 en hombres.

La vigilancia de laboratorio también identificó 516 solicitudes con al menos un virus respiratorio detectado hasta la semana epidemiológica 36. El rinovirus/enterovirus fue el agente con mayor circulación, seguido por el virus respiratorio sincicial (VRS) y el SARS-CoV-2.

Por otro lado, el boletín reportó 85 casos nacionales de COVID-19 en la semana epidemiológica 36. En el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al 22 de septiembre, contabilizó 23 pacientes positivos hospitalizados en salón y uno en una unidad de cuidados intensivos.

Hospital Nacional de Niños reportó 83 pacientes respiratorios y alta ocupación de camas

En el Hospital Nacional de Niños, el reporte operativo del 22 de septiembre registró 75 pacientes respiratorios hospitalizados y ocho en el servicio de Emergencias, para un total de 83.

La ocupación de camas destinadas a enfermedades respiratorias alcanzó el 112% respecto de la dotación habitual, aunque se ubicó en 89% si se considera la capacidad expandida. Además, 17 de los 24 pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos del centro pediátrico tenían patologías respiratorias.

Primer plano de una mano adulta que sostiene la mano de un niño, quien tiene un vendaje y una vía intravenosa en la muñeca. El fondo es una sábana clara con patrones.
La ocupación de camas destinadas a enfermedades respiratorias en el Hospital Nacional de Niños alcanzó el 112%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, durante la semana epidemiológica 36, el hospital contabilizó 32 hospitalizados por IRAG y 16 de esos pacientes se encontraban en condición crítica, equivalente al 50%. De 137 muestras respiratorias procesadas, 69 resultaron positivas. Mientras que, la mortalidad acumulada por IRAG llegó a 13 fallecimientos al 17 de septiembre de 2026.

Temas Relacionados

Infecciones respiratoriasCosta RicaNeumoníaenfermedad tipo influenza

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica advierte sobre los criptoactivos en el financiamiento político y refuerza sus controles

El organismo electoral inicia una prueba con once agrupaciones y promete seguir donaciones, préstamos y certificados de cesión para reforzar la rendición de cuentas durante los procesos electorales en Costa Rica

Costa Rica advierte sobre los criptoactivos en el financiamiento político y refuerza sus controles

Cuatro de cada diez hogares en Costa Rica viven en casas deterioradas o en condiciones regulares

Un informe de la Universidad de Costa Rica revela que 152,288 viviendas presentan problemas que requieren atención y que cerca de 232,600 personas habitan en asentamientos informales distribuidos en 64 cantones del país.

Cuatro de cada diez hogares en Costa Rica viven en casas deterioradas o en condiciones regulares

Empresarios advierten sobre riesgo de escasez eléctrica en Costa Rica y piden aprobar reforma para ampliar la generación de energía

Las cámaras advierten que el crecimiento de la demanda, la variabilidad climática y los costos internacionales de los combustibles plantean desafíos para el abastecimiento y la competitividad del país.

Empresarios advierten sobre riesgo de escasez eléctrica en Costa Rica y piden aprobar reforma para ampliar la generación de energía

Multinacional estadounidense inaugura planta de USD 15 millones en Costa Rica y anuncia nuevas oportunidades de empleo

La compañía ya cuenta con más de 50 colaboradores y busca contratar personal en ingeniería, finanzas, producción y logística durante lo que resta de 2026 y el próximo año.

Multinacional estadounidense inaugura planta de USD 15 millones en Costa Rica y anuncia nuevas oportunidades de empleo

Costa Rica debe preparar sus viviendas y ciudades para un clima más extremo: expertos advierten sobre riesgos de inundaciones y sequías

Especialistas recomiendan incorporar ventilación natural, sistemas de gestión del agua y vegetación para enfrentar las consecuencias del calor y las lluvias intensas.

Costa Rica debe preparar sus viviendas y ciudades para un clima más extremo: expertos advierten sobre riesgos de inundaciones y sequías

TECNO

Ranking de tendencias en YouTube Argentina: los 10 videos más reproducidos

Ranking de tendencias en YouTube Argentina: los 10 videos más reproducidos

Cuál es la única plataforma autorizada para ver Las Guerreras K-pop y por qué es peligroso buscar otras opciones

Lista de los 10 videos más populares hoy en YouTube Colombia

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Chile?

Top 10 videos más vistos en YouTube España hoy

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone desnuda sus heridas a los 80: crisis de ansiedad, padres violentos y la razón por la que nunca buscó terapia

Sylvester Stallone desnuda sus heridas a los 80: crisis de ansiedad, padres violentos y la razón por la que nunca buscó terapia

Las voces originales de Abby y Lev regresan a “The Last of Us”: así serán sus nuevos personajes en la serie

Sylvester Stallone confiesa que desarrolló bulimia al grabar “Rocky III”: “Mi cuerpo se convirtió en una obsesión”

Universal supera los USD 5.000 millones en taquilla mundial y se convierte en el primer estudio en alcanzar esa cifra en 2026

Margaret Qualley y Sabrina Carpenter, las elegidas para la biopic de Fred Astaire con Tom Holland

MUNDO

El régimen de Irán confirmó la condena a 74 latigazos a una cantante por realizar un concierto sin velo

El régimen de Irán confirmó la condena a 74 latigazos a una cantante por realizar un concierto sin velo

Irán no cede y volvió a exigir a EEUU que cumpla sus condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz

Cómo Corea del Sur redujo casi por completo el desecho de alimentos y basura: qué medidas implementaron

Alemania exigió a Rusia un “diálogo constructivo” para terminar la guerra en Ucrania: “El futuro no se construye sobre cadáveres en pueblos”

Las pulgas de mar desplazan hasta 50 kilogramos de arena por metro de playa cada día