Costa Rica acumula más de 963 mil infecciones respiratorias agudas en 2026

Costa Rica acumuló 963,554 casos de infecciones respiratorias agudas superiores en las primeras 36 semanas de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Costa Rica acumuló 963,554 casos de infecciones respiratorias agudas superiores (IRAS) durante las primeras 36 semanas de 2026, según datos proporcionados por el Boletín Epidemiológico número 35 de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud.

La carga de enfermedades respiratorias también incluye 10,046 casos de enfermedad tipo influenza (ETI), 6,574 infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) y 5,417 diagnósticos de neumonía. Únicamente en la semana epidemiológica 36, las autoridades sanitarias notificaron 18,377 casos de IRAS, 161 de ETI, 18 de IRAG y 11 de neumonía.

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Por otro lado, las infecciones respiratorias agudas graves afectaron con mayor frecuencia a las personas de 75 años o más, grupo que acumuló 1,617 casos a la semana 36. Le siguieron los niños de uno a cuatro años, con 1,146 casos, y los menores de un año, con 1,103.

Por su parte, la Región Brunca registró la tasa acumulada más alta de IRAG, con 208,7 casos por cada 100,000 habitantes. Después se ubicaron la Región Huetar Norte, con 184,9, y la Región Central Este, con 179,7.

En el caso de las infecciones respiratorias agudas superiores, la Región Pacífico Central presentó la mayor tasa acumulada, con 31,52 casos por cada 100,000 habitantes. Las regiones Chorotega y Huetar Caribe le siguieron con tasas superiores a 20,000 casos por cada 100,000 habitantes.

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La Región Pacífico Central presentó la mayor tasa acumulada de infecciones respiratorias agudas superiores en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neumonía presentó una carga relevante entre adultos mayores, niños pequeños y bebés. De los 5,417 casos acumulados, 1,346 correspondieron a personas de 75 años o más, 753 a niños de uno a cuatro años y 659 a menores de un año. La distribución por sexo fue similar, con 2,718 casos en mujeres y 2,699 en hombres.

La vigilancia de laboratorio también identificó 516 solicitudes con al menos un virus respiratorio detectado hasta la semana epidemiológica 36. El rinovirus/enterovirus fue el agente con mayor circulación, seguido por el virus respiratorio sincicial (VRS) y el SARS-CoV-2.

Por otro lado, el boletín reportó 85 casos nacionales de COVID-19 en la semana epidemiológica 36. En el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al 22 de septiembre, contabilizó 23 pacientes positivos hospitalizados en salón y uno en una unidad de cuidados intensivos.

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Hospital Nacional de Niños reportó 83 pacientes respiratorios y alta ocupación de camas

En el Hospital Nacional de Niños, el reporte operativo del 22 de septiembre registró 75 pacientes respiratorios hospitalizados y ocho en el servicio de Emergencias, para un total de 83.

La ocupación de camas destinadas a enfermedades respiratorias alcanzó el 112% respecto de la dotación habitual, aunque se ubicó en 89% si se considera la capacidad expandida. Además, 17 de los 24 pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos del centro pediátrico tenían patologías respiratorias.

La ocupación de camas destinadas a enfermedades respiratorias en el Hospital Nacional de Niños alcanzó el 112%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, durante la semana epidemiológica 36, el hospital contabilizó 32 hospitalizados por IRAG y 16 de esos pacientes se encontraban en condición crítica, equivalente al 50%. De 137 muestras respiratorias procesadas, 69 resultaron positivas. Mientras que, la mortalidad acumulada por IRAG llegó a 13 fallecimientos al 17 de septiembre de 2026.

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