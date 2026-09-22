Marco Rubio se reunió con Rodrigo Paz en Nueva York y respaldó el acuerdo de Bolivia con el FMI para impulsar su programa de reformas (REUTERS)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió el lunes en Nueva York con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en un encuentro que incluyó el respaldo de Washington al acuerdo alcanzado por el Gobierno boliviano con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para impulsar su programa de reformas.

La reunión tuvo lugar en un hotel de Nueva York, donde ambos se encuentran con motivo de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Rubio destacó el vínculo entre Estados Unidos y Bolivia y señaló que la relación bilateral resulta clave para los planes de La Paz en materia de apoyo financiero del FMI y reformas económicas.

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“Reunión productiva con el presidente boliviano Rodrigo Paz en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nuestra relación clave con Bolivia es fundamental para los planes de Bolivia en cuanto al apoyo del Fondo Monetario Internacional, y la reforma de sus sectores de combustibles, minería y energía”, declaró Rubio en redes sociales.

El secretario de Estado vinculó así el encuentro con el acuerdo entre Bolivia y el organismo financiero internacional, que contempla un financiamiento de 1.900 millones de dólares y una serie de compromisos económicos para el Gobierno de Paz.

Durante un saludo protocolario ante la prensa, el mandatario boliviano recibió una pregunta sobre la posibilidad de que solicite apoyo a Estados Unidos frente a una eventual reanudación de los bloqueos de carreteras por parte de sectores opositores. Paz no respondió sobre ese punto.

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“Un cariño para todos”, se limitó a decir el presidente ante las cámaras.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (REUTERS)

Más tarde, Paz detalló en redes sociales algunos de los asuntos abordados durante la reunión con Rubio. Según explicó, ambos conversaron sobre la posibilidad de “trabajar juntos” frente al impacto del fenómeno de El Niño, además de la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la Policía y las Fuerzas Armadas bolivianas.

El encuentro se produjo dos días después de que Paz promulgara el acuerdo con el FMI por 1.900 millones de dólares, luego de que el Congreso de Bolivia aprobara el financiamiento el viernes.

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El convenio fue negociado en julio y todavía requiere la aprobación final del Directorio Ejecutivo del FMI. El acuerdo establece compromisos para que Bolivia avance hacia la eliminación de las subvenciones a los combustibles a partir de 2027, además de medidas destinadas a reducir el déficit fiscal y flexibilizar el régimen cambiario.

En el marco de las primeras medidas vinculadas con la reforma de los combustibles, Paz anunció el fin inmediato de la subvención al diésel. A partir de esa decisión, el precio del litro pasó de 9,80 bolivianos, equivalente a un dólar, a 17,95 bolivianos, unos 1,83 dólares.

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La eliminación de los subsidios forma parte de las medidas económicas previstas dentro del programa acordado con el FMI. El Gobierno de Paz también enfrenta el desafío de avanzar con las reformas mientras busca contener las protestas de distintos sectores sociales y políticos.

Las medidas generaron tensión social en Bolivia. En julio, el Gobierno declaró el estado de emergencia ante las protestas de grupos opositores, campesinos y mineros, que reclamaban la renuncia de Paz.

Las medidas generaron tensión social en Bolivia (EFE/ Luis Gandarillas)

Los manifestantes protagonizaron entonces bloqueos de carreteras que provocaron escasez de alimentos y medicinas en distintas zonas del país. La posibilidad de que vuelvan a producirse cortes de rutas también estuvo presente durante la visita de Paz a Nueva York, aunque el mandatario no respondió a la consulta de la prensa sobre un eventual pedido de asistencia a Washington.

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(Con información de EFE)