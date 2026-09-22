Juan Manzo responde a denuncia por presunta delincuencia organizada: acusa intento de desprestigio

Tras la acusación presentada ante la FGR, Juan Manzo rechazó los señalamientos y defendió su trayectoria; es hermano del fallecido Carlos Manzo.

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Juan Daniel Manzo Rodríguez, subsecretario de Gobierno de Michoacán y hermano del fallecido exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, respondió a la denuncia presentada en su contra por el regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo ante la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de sus redes sociales, Juan Manzo rechazó los señalamientos y calificó la denuncia como un intento de desprestigio. También aseguró que cuenta con una trayectoria de 25 años dentro de la administración pública y afirmó estar dispuesto a colaborar con las autoridades para aclarar cualquier situación relacionada con la acusación.

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La respuesta ocurrió este lunes 21 de septiembre, luego de que De la Cruz Saucedo acudiera a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para presentar una denuncia por presunta delincuencia organizada.

Juan Manzo acusa un intento de desprestigio tras la denuncia

En su publicación, Juan Manzo sostuvo que la denuncia responde a una reacción de personas a las que vinculó con el llamado “Cártel del Sombrero”. El funcionario también lanzó acusaciones contra Víctor Hugo de la Cruz, a quien identificó con el alias de “Saladitas”.

Declaraciones de Juan Manzo.

Manzo afirmó que los señalamientos buscan desviar la atención de las acusaciones que él ha realizado en relación con el asesinato de su hermano Carlos Manzo.

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El subsecretario también señaló que está dispuesto a atender cualquier requerimiento de las autoridades y sostuvo que no tiene inconveniente en que se revisen los señalamientos formulados en su contra.

En ese mismo mensaje, defendió su trayectoria dentro del servicio público y aseguró que cuenta con 25 años de experiencia en la administración pública.

¿De qué acusa Víctor Hugo de la Cruz a Juan Manzo?

Horas antes de la respuesta de Juan Manzo, el regidor de Uruapan acudió a la FGR para presentar una denuncia por presunta delincuencia organizada.

De acuerdo con lo expuesto por De la Cruz, la acusación está relacionada con unos videos que datan de 2015 y que recientemente volvieron a difundirse.

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El regidor presentó una denuncia por presunta delincuencia organizada. (Juan Manzo)

Según su señalamiento, en las grabaciones presuntamente aparece Juan Daniel Manzo acompañado por personas que el regidor identifica como integrantes de Los Caballeros Templarios.

De la Cruz sostuvo que en ese material se observaría una supuesta planeación de un atentado contra Ramón Hernández Orozco, quien en ese momento era candidato del PRI a la alcaldía de Uruapan.

El regidor pidió que las autoridades federales revisen el contenido de los videos y determinen si existen elementos para establecer alguna responsabilidad.

Entre los puntos señalados por el regidor se encuentran:

La presentación de una denuncia ante la FGR y la FEMDO .

Los videos difundidos originalmente desde 2015 .

El señalamiento de una presunta relación de Juan Manzo con integrantes de Los Caballeros Templarios .

La acusación sobre un supuesto atentado contra Ramón Hernández Orozco .

La petición para que las autoridades federales revisen y periten el material audiovisual.

La denuncia también fue relacionada con el caso de Carlos Manzo

Víctor Hugo de la Cruz también vinculó sus señalamientos contra Juan Manzo con la investigación por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan.

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Víctor Hugo pidió que la FGR atraiga la investigación por el homicidio. (Crédito: X | )

El regidor pidió que la FGR atraiga la investigación del homicidio, al señalar que ya no existe confianza en la Fiscalía de Michoacán.

De la Cruz recordó además que Carlos Manzo había hablado públicamente sobre las diferencias que mantenía con su hermano Juan. Según el regidor, esas declaraciones forman parte de los antecedentes que deben ser considerados dentro de la investigación.

La denuncia presentada este lunes, sin embargo, corresponde a los señalamientos formulados por el regidor y será la autoridad competente la encargada de determinar si existen elementos para continuar con una investigación.

Juan Manzo defiende su relación con su hermano Carlos

Además de rechazar la denuncia, Juan Manzo respondió a las referencias sobre la relación que mantenía con Carlos Manzo.

El funcionario aseguró que mantenía un vínculo genuino con el exalcalde de Uruapan. (Fb: Carlos Manzo)

El subsecretario aseguró que el vínculo entre ambos hermanos fue genuino y familiar, en respuesta a los señalamientos de De la Cruz sobre las diferencias que existían entre ellos.

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Juan Manzo también afirmó que está interesado en que se esclarezca el asesinato de su hermano y sostuvo que continuará a disposición de las autoridades para cualquier asunto que requiera ser aclarado.

Su posicionamiento se produjo el mismo día en que el regidor de Uruapan acudió ante la FGR para solicitar una investigación por presunta delincuencia organizada.

¿Qué sigue tras la denuncia contra Juan Manzo?

Por ahora, las posturas de ambas partes son distintas.

Las autoridades federales analizarán los señalamientos y el material entregado. Crédito: FB: Juan Manzo

Víctor Hugo de la Cruz sostiene que los videos de 2015 contienen elementos que deben ser investigados por las autoridades federales, mientras que Juan Manzo rechaza los señalamientos y asegura que la denuncia forma parte de un intento de desprestigio.

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El regidor también pidió que se revisen los antecedentes y el material audiovisual que presentó ante la FEMDO.

Juan Manzo, por su parte, reiteró que está a disposición de las autoridades y defendió tanto su trayectoria en la administración pública como la relación que mantuvo con Carlos Manzo.

La investigación determinará el alcance de los señalamientos y de los elementos presentados por el regidor ante la Fiscalía General de la República.