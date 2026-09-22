México

Juan Manzo responde a denuncia por presunta delincuencia organizada: acusa intento de desprestigio

El hermano de Carlos Manzo cuestionó los señalamientos y aseguró tener una trayectoria de 25 años en la administración pública

Tras la acusación presentada ante la FGR, Juan Manzo rechazó los señalamientos y defendió su trayectoria; es hermano del fallecido Carlos Manzo.
Tras la acusación presentada ante la FGR, Juan Manzo rechazó los señalamientos y defendió su trayectoria; es hermano del fallecido Carlos Manzo.
Guardar

Juan Daniel Manzo Rodríguez, subsecretario de Gobierno de Michoacán y hermano del fallecido exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, respondió a la denuncia presentada en su contra por el regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo ante la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de sus redes sociales, Juan Manzo rechazó los señalamientos y calificó la denuncia como un intento de desprestigio. También aseguró que cuenta con una trayectoria de 25 años dentro de la administración pública y afirmó estar dispuesto a colaborar con las autoridades para aclarar cualquier situación relacionada con la acusación.

PUBLICIDAD

La respuesta ocurrió este lunes 21 de septiembre, luego de que De la Cruz Saucedo acudiera a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para presentar una denuncia por presunta delincuencia organizada.

Juan Manzo acusa un intento de desprestigio tras la denuncia

En su publicación, Juan Manzo sostuvo que la denuncia responde a una reacción de personas a las que vinculó con el llamado “Cártel del Sombrero”. El funcionario también lanzó acusaciones contra Víctor Hugo de la Cruz, a quien identificó con el alias de “Saladitas”.

Declaraciones de Juan Manzo.
Declaraciones de Juan Manzo.

Manzo afirmó que los señalamientos buscan desviar la atención de las acusaciones que él ha realizado en relación con el asesinato de su hermano Carlos Manzo.

PUBLICIDAD

El subsecretario también señaló que está dispuesto a atender cualquier requerimiento de las autoridades y sostuvo que no tiene inconveniente en que se revisen los señalamientos formulados en su contra.

En ese mismo mensaje, defendió su trayectoria dentro del servicio público y aseguró que cuenta con 25 años de experiencia en la administración pública.

¿De qué acusa Víctor Hugo de la Cruz a Juan Manzo?

Horas antes de la respuesta de Juan Manzo, el regidor de Uruapan acudió a la FGR para presentar una denuncia por presunta delincuencia organizada.

De acuerdo con lo expuesto por De la Cruz, la acusación está relacionada con unos videos que datan de 2015 y que recientemente volvieron a difundirse.

Hombre de cabello corto viste una camisa clara y una chamarra beige frente a un fondo blanco
El regidor presentó una denuncia por presunta delincuencia organizada. (Juan Manzo)

Según su señalamiento, en las grabaciones presuntamente aparece Juan Daniel Manzo acompañado por personas que el regidor identifica como integrantes de Los Caballeros Templarios.

De la Cruz sostuvo que en ese material se observaría una supuesta planeación de un atentado contra Ramón Hernández Orozco, quien en ese momento era candidato del PRI a la alcaldía de Uruapan.

El regidor pidió que las autoridades federales revisen el contenido de los videos y determinen si existen elementos para establecer alguna responsabilidad.

Entre los puntos señalados por el regidor se encuentran:

  • La presentación de una denuncia ante la FGR y la FEMDO.
  • Los videos difundidos originalmente desde 2015.
  • El señalamiento de una presunta relación de Juan Manzo con integrantes de Los Caballeros Templarios.
  • La acusación sobre un supuesto atentado contra Ramón Hernández Orozco.
  • La petición para que las autoridades federales revisen y periten el material audiovisual.

La denuncia también fue relacionada con el caso de Carlos Manzo

Víctor Hugo de la Cruz también vinculó sus señalamientos contra Juan Manzo con la investigación por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan.

Víctor Hugo pidió que la FGR atraiga la investigación por el homicidio. (Crédito: X | )
Víctor Hugo pidió que la FGR atraiga la investigación por el homicidio. (Crédito: X | )

El regidor pidió que la FGR atraiga la investigación del homicidio, al señalar que ya no existe confianza en la Fiscalía de Michoacán.

De la Cruz recordó además que Carlos Manzo había hablado públicamente sobre las diferencias que mantenía con su hermano Juan. Según el regidor, esas declaraciones forman parte de los antecedentes que deben ser considerados dentro de la investigación.

La denuncia presentada este lunes, sin embargo, corresponde a los señalamientos formulados por el regidor y será la autoridad competente la encargada de determinar si existen elementos para continuar con una investigación.

Juan Manzo defiende su relación con su hermano Carlos

Además de rechazar la denuncia, Juan Manzo respondió a las referencias sobre la relación que mantenía con Carlos Manzo.

El funcionario aseguró que mantenía un vínculo genuino con el exalcalde de Uruapan. (Fb: Carlos Manzo)
El funcionario aseguró que mantenía un vínculo genuino con el exalcalde de Uruapan. (Fb: Carlos Manzo)

El subsecretario aseguró que el vínculo entre ambos hermanos fue genuino y familiar, en respuesta a los señalamientos de De la Cruz sobre las diferencias que existían entre ellos.

Juan Manzo también afirmó que está interesado en que se esclarezca el asesinato de su hermano y sostuvo que continuará a disposición de las autoridades para cualquier asunto que requiera ser aclarado.

Su posicionamiento se produjo el mismo día en que el regidor de Uruapan acudió ante la FGR para solicitar una investigación por presunta delincuencia organizada.

¿Qué sigue tras la denuncia contra Juan Manzo?

Por ahora, las posturas de ambas partes son distintas.

El familiar del exalcalde señala que los señalamientos del senador distraen del esclarecimiento del homicidio
Las autoridades federales analizarán los señalamientos y el material entregado. Crédito: FB: Juan Manzo

Víctor Hugo de la Cruz sostiene que los videos de 2015 contienen elementos que deben ser investigados por las autoridades federales, mientras que Juan Manzo rechaza los señalamientos y asegura que la denuncia forma parte de un intento de desprestigio.

El regidor también pidió que se revisen los antecedentes y el material audiovisual que presentó ante la FEMDO.

Juan Manzo, por su parte, reiteró que está a disposición de las autoridades y defendió tanto su trayectoria en la administración pública como la relación que mantuvo con Carlos Manzo.

La investigación determinará el alcance de los señalamientos y de los elementos presentados por el regidor ante la Fiscalía General de la República.

Temas Relacionados

Juan ManzoCarlos ManzoMichoacánUruapanGrecia QuirozPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Receta de gelatina de jamaica con chía: el postre que calma tu antojo mientras te ayuda a bajar de peso

La flor de jamaica se utiliza en forma de infusión concentrada, mientras que la chía ayuda a sumar fibra a la receta

Receta de gelatina de jamaica con chía: el postre que calma tu antojo mientras te ayuda a bajar de peso

Más de 175 mil refugiados han encontrado un hogar en México, afirma la ACNUR

La ACNUR impulsa empleos, estudios y proyectos mediante Seamos Hogar, que reúne 11 testimonios de quienes reconstruyen su vida en siete ciudades del país

Más de 175 mil refugiados han encontrado un hogar en México, afirma la ACNUR

CFE despliega más de mil electricistas ante el avance del huracán Polo

La Comisión Federal de Electricidad activa un plan de contingencia con grúas, plantas de emergencia y un helicóptero mientras el ciclón se fortalece frente a las costas del Pacífico mexicano

CFE despliega más de mil electricistas ante el avance del huracán Polo

La Glorieta de Insurgentes tendrá Feria de Vinilos con entrada libre: fechas, horarios y cómo llegar

Más de 15 tiendas de discos participarán en la Gran Feria de Vinilos que se instalará en la Glorieta de Insurgentes

La Glorieta de Insurgentes tendrá Feria de Vinilos con entrada libre: fechas, horarios y cómo llegar

Temblor hoy en México 21 de septiembre de 2026: se registra sismo de magnitud 4,6 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 21 de septiembre de 2026: se registra sismo de magnitud 4,6 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de septiembre: caen 7 sicarios y liberan a 3 gambusinos en Sonora

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de septiembre: caen 7 sicarios y liberan a 3 gambusinos en Sonora

Dan casi 300 años de prisión a cuatro integrantes del Cártel del Pacífico Sur por el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia

Reportan desaparición del hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla: arman operativo para localizarlo

Cobro de 200 mil pesos desató ataque contra la diseñadora muxe Elvis Guerra: autoridades de Oaxaca le brindan protección

Sheinbaum marca pauta a Maru Campos: le recuerda que la FGR la está investigando por el caso CIA

ENTRETENIMIENTO

La Glorieta de Insurgentes tendrá Feria de Vinilos con entrada libre: fechas, horarios y cómo llegar

La Glorieta de Insurgentes tendrá Feria de Vinilos con entrada libre: fechas, horarios y cómo llegar

Galilea Montijo y Andrea Legarreta apoyan a David Zepeda tras comentarios de Pedro Sola sobre su orientación sexual

Carín León enfrenta demanda de fans tras concierto cancelado en Las Vegas, gastaron más de 60 mil pesos para verlo

Kunno defiende a Ángela Aguilar y asegura que la frase “fan de su relación” es falsa

Alex Fernández actualiza su estado de salud tras cancelar su presentación en Sinaloa

DEPORTES

Liga MX reprograma el Tigres vs Puebla y Querétaro vs Atlante: estos son los nuevos horarios

Liga MX reprograma el Tigres vs Puebla y Querétaro vs Atlante: estos son los nuevos horarios

Inicia concentración de la Selección Mexicana con bajas: Rafa Márquez pierde a otro elemento por lesión

Senado buscará reglamentar ascenso y descenso en la Liga MX: presentarán iniciativa de ley de mérito deportivo

Liga Mx Femenil: dónde y cómo ver los partidos que se transmiten este lunes 21 de septiembre

Sebastián Ruíz finaliza en el lugar 23 en la prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo