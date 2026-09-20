El presidente Rodrigo Paz promulgó el acuerdo de Bolivia con el FMI por 1.900 millones de dólares

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia

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El presidente Rodrigo Paz promulgó este domingo el acuerdo de Bolivia con el FMI por 1.900 millones de dólares, una operación destinada a financiar reformas económicas y reforzar las reservas internacionales, mientras su Gobierno trasladó al precio del diésel el costo de importarlo y anunció medidas de alivio para los sectores afectados.

La Ley 1765 entró en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia, sin un anuncio adicional. La norma habilita el financiamiento del organismo multilateral y formaliza un acuerdo que el Gobierno había oficializado el 29 de julio.

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La promulgación se produjo después de que Paz comunicara a la medianoche del viernes el levantamiento de la subvención al diésel. El litro pasó de 9,80 bolivianos, equivalentes a un dólar, a 17,95 bolivianos, o 1,83 dólares.

La decisión alcanza a un país que arrastra problemas de desabastecimiento de combustibles desde hace unos dos años. Paz asumió la Presidencia en noviembre pasado y su Administración había aplicado ajustes previos sobre los precios de los carburantes.

El acuerdo con el FMI está destinado a fortalecer el programa de reformas económicas del gobierno de Paz y las reservas internacionales de Bolivia (REUTERS/Johannes P. Christo)

El convenio concede a Bolivia 1.369 millones de DEG, equivalentes al monto aprobado, para afrontar desequilibrios fiscales y externos. El documento publicado la semana anterior define esos problemas como “persistentes”.

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El plazo de devolución llegará hasta 10 años desde cada desembolso, con una tasa de interés de 3,47% que podrá variar de acuerdo con la cotización de los derechos especiales de giro. La amortización comenzará a los cuatro años y seis meses, mientras que los desembolsos podrán realizarse durante un máximo de 36 meses.

El acuerdo también prevé que Bolivia pueda captar financiamiento adicional de otros organismos multilaterales por unos USD 5.000 millones. El Gobierno se había comprometido ante el FMI a eliminar por completo la subvención a los combustibles desde 2027.

Paz viajó el sábado a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y mantener reuniones bilaterales. El vocero presidencial José Luis Gálvez indicó al canal estatal Bolivia Tv que los encuentros serán con entidades “que son parte del plan económico”.

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Por su parte, el presidente boliviano anunció que el Estado dejará de usar recursos para sostener la subvención del diésel y los dirigirá a infraestructura pública, como escuelas, hospitales y carreteras. En un mensaje difundido por televisión nacional, el mandatario afirmó: “Hemos tomado la decisión de que desde hoy el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera. No podemos comprar caro para vender barato para que unos cuantos se lo roben”.

El presidente de Bolivia anunció la eliminación del subsidio al diésel tras la aprobación del acuerdo con el FMI (EFE/Luis Gandarillas)

El presidente sostuvo que la medida permitirá asegurar la disponibilidad del combustible. “Con esta decisión garantizamos el abastecimiento permanente del diésel para todos 24 horas, siete días a la semana, garantizando el combustible”, expresó.

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El Gobierno anunció un nuevo pago del bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad para 2,9 millones de personas. También destinará 800 millones de bolivianos, equivalentes a 81,6 millones de dólares, a créditos con condiciones preferenciales para transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos y comerciantes minoristas.

El sector productivo accederá a esos créditos con un interés anual cercano al 6 %. Paz también comunicó que el bono para escolares pasará de 200 bolivianos a 300 bolivianos, que habrá mayores facilidades para créditos de vivienda social y que el Ejecutivo apoyará a los gobiernos regionales para readecuar sus finanzas.

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La Administración eliminará el impuesto para bienes importados destinados a actividades productivas, entre ellos insumos, semillas, drones, genética, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales.

Paz retiró en diciembre la subvención a los combustibles vigente desde 2005, pero en enero emitió un nuevo decreto tras las protestas de sindicatos obreros contra otras disposiciones de la norma original. A principios de julio, el Ejecutivo mantuvo por seis meses los precios fijados en diciembre para la gasolina y otros carburantes, mientras el diésel quedó excluido de esa estabilidad y el compromiso ante entidades internacionales fija 2027 para el fin total del subsidio.

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