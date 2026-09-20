América Latina

La DEA advirtió sobre el avance de la mafia albanesa: la Policía uruguaya vigila el ingreso de ciudadanos de los Balcanes

Las autoridades hacen un seguimiento de los ingresos de nacionalidades de riesgo, pero por el momento no detectaron actividades delictivas. Un senador impulsa exigir visa a quienes provengan de Albania y Montenegro

Dos montenegrinos relacionados a droga incautada en Uruguay en 2023 (Ministerio del Interior)
Dos montenegrinos relacionados a droga incautada en Uruguay en 2023 (Ministerio del Interior)
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Dos montenegrinos fueron detenidos en Uruguay en 2023 en el marco de un operativo antidrogas que terminó con la incautación de 500 kilos de cocaína que ingresó al país desde Argentina. Estuvieron dos años presos por ser cómplices del narcotráfico y en 2025 fueron extraditados a su país.

En agosto de 2025, la Policía de Montenegro llegó a Uruguay a buscar al narcotraficante Ardijan Ajdrapasic, de 27 años, que estaba requerido por la Justicia de su país por otros delitos, consignó La Diaria. La droga incautada en Uruguay, que iba a ser enviada a Europa tenía estampadas las imágenes de Pluto y Mickey Mouse.

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Los dos montenegrinos eran parte del clan Škaljari.

Operativo policial en 2023, en Montevideo Captura Telemundo/Canal 12)
Operativo policial en 2023, en Montevideo Captura Telemundo/Canal 12)

El caso volvió a ser mencionado esta semana en Uruguay, en el marco de una alerta por un posible avance de las organizaciones criminales europeas en el país, entre ellas, la mafia albanesa.

El avance del grupo criminal surgido en Albania a principios de los 90 fue un tema de conversación en una reunión que la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) mantuvo en agosto en Buenos Aires con autoridades policiales de toda la región.

Por el momento no se conocen actividades de ese grupo en el territorio pero la Policía uruguaya está en alerta, informó el noticiero uruguayo Telemundo días atrás.

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Dos montenegrinos relacionados a droga incautada en Uruguay en 2023 (Ministerio del Interior)
Dos montenegrinos relacionados a droga incautada en Uruguay en 2023 (Ministerio del Interior)

La mafia albanesa es una red de crimen organizado transnacional que opera en Europa, América Latina y otras regiones. Se consolidó como un actor clave del narcotráfico internacional por el envío masivo de cocaína desde puertos como el de Ecuador hacia Europa. Una de las alianzas estratégicas que mantiene es con la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa.

En Ecuador se los responsabiliza por el avance de la violencia de la última década.

Este asunto fue tema de conversación la semana pasada en Uruguay, luego de que el senador del opositor Partido Nacional Sebastián Da Silva alertara sobre el número de ingresos de ciudadanos albaneses registrado en los últimos años.

Durante el operativo se decomisó un millón de dólares. (Fiscalía General)
Operativos contra la mafia albanesa (Fiscalía General)

La Policía está haciendo un seguimiento de estos ingresos porque se trata de una nacionalidad, según las autoridades, considerada de riesgo. Sin embargo, por el momento no se detectó actividad criminal de este grupo en el país.

El ministro del Interior, Carlos Negro, señaló ante los medios que son pocos los ciudadanos de estas nacionalidades que llegan al país.

“Tenemos registros que indican el ingreso de ciudadanos de esa región de Europa. También tenemos registros sobre el egreso de esas personas”, dijo el ministro en una rueda de prensa. Reconoció que la cantidad de ingresos supera a la de los egresos, pero no en una proporción muy elevada.

11 toneladas de cocaína cayeron en España y confirmaría la presencia de la mafia albanesa en Colombia.
11 toneladas de cocaína cayeron en España y confirmaría la presencia de la mafia albanesa en Colombia - crédito Policía España

“Hay registros de movimientos que superan los egresos, pero es muy mínima la cantidad. Estamos hablando de 745 movimientos de ingresos y unos 730 de egresos. Estamos hablando de una diferencia mínima de gente que se ha quedado en el país. Muchos de ellos, aparte, con visa”, expresó.

Tiempo atrás, albaneses provenientes de Ecuador y Perú –dos puntos clave de la operación de esta mafia– se alojaron en lugares cercanos al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en un momento en el que hubo cancelaciones de vuelo, detalló Teledoce. Rápidamente retomaron el camino hacia Europa.

En las últimas grandes incautaciones realizadas en Uruguay no se detectó presencia de estos grupos criminales y tampoco se ha logrado probar presencia permanente de las organizaciones en el país.

El ministro del Interior, Carlos Negro, delante de la droga que fue arrojada desde una avioneta en Uruguay (Archivo/Ministerio del Interior)
El ministro del Interior, Carlos Negro, delante de la droga que fue arrojada desde una avioneta en Uruguay (Archivo/Ministerio del Interior)

Proponen pedir visa para quienes llegan de Serbia y Montenegro

El senador opositor Da Silva le preguntó tiempo atrás al ministro del Interior por el ingreso de 26 albaneses en 2025. “No sé qué andarán haciendo esos albaneses en Uruguay. ¿Se les hace un seguimiento?”, preguntó el legislador. Además, dijo que los montenegrinos que ingresaron fueron 69 y los serbios 651.

Esta semana, entrevistado en el programa Así nos va de Radio Carve, dijo que está haciendo un seguimiento de esta situación.

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva (x Sebastián Da Silva)
El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva (x Sebastián Da Silva)

“A mi entender hay movimientos raros. Se enfavelaron muchos barrios. No es normal que salgan en TikTok estos malandras (…) Empezás a atar cabos y le pregunté [a Negro]”, planteó en la entrevista radial. Da Silva dijo que Uruguay requiere visa para los ciudadanos albaneses que llegan al país, pero no para los ciudadanos de Montenegro.

En una rueda de prensa en el Parlamento insistió en su preocupación. “Hay algunas nacionalidades que son complicadas, que no vienen acá a ver las llamadas [de candombe]. Yo estoy muy preocupado por los albaneses, por los montenegrinos y por algunos serbios”, señaló.

Da Silva dijo que requerir visa permitiría tener una “red previa” de control.

Los albaneses dominan las mafias del narcotráfico mundial. ¿Y desde cuándo Uruguay es un destino atractivo para los albaneses? ¿Desde cuándo?”, expresó.

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