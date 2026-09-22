Abelardo de la Espriella anuncia plan de choque en salud para destrabar la atención de 1.069.196 pacientes

El presidente detalló los cuatro pasos de la primera fase del 'plan de choque en salud', que incluye la identificación de usuarios, la gestión de recursos y el seguimiento hasta verificar la entrega de medicamentos o la realización de procedimientos. - crédito Presidencia

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció este lunes, 21 de septiembre de 2026, la puesta en marcha de la primera fase del plan de choque en salud, una estrategia con la que el Gobierno busca destrabar la atención de 1.069.196 usuarios que tienen pendientes medicamentos o procedimientos médicos.

El anuncio fue realizado al término del Consejo de Ministros, desde la Casa de Nariño. Según explicó el mandatario, la medida parte de un cruce de información disponible, el trabajo con los aseguradores y el seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos presentados por los usuarios del sistema.

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De acuerdo con las cifras expuestas por De la Espriella, entre enero y julio de 2026 se registraron más de 1,2 millones de reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, equivalentes a unos 5.772 reclamos diarios. El 92% de estos casos, señaló, estaría relacionado con barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud.

El Gobierno estableció cuatro pasos para identificar las atenciones pendientes, determinar los responsables, gestionar los recursos y verificar que los servicios sean efectivamente prestados. - crédito Secretaría de Salud y Colprensa

Plan de choque en salud priorizará medicamentos y procedimientos pendientes

El presidente explicó que la primera fase del programa estará dirigida a usuarios que tienen atenciones pendientes y que requieren seguimiento hasta que efectivamente reciban el servicio ordenado.

Entre los pacientes identificados se encuentran personas con cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, VIH, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, EPOC, asma y condiciones relacionadas con salud mental, además de mujeres gestantes que requieren tratamientos esenciales.

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“Por eso, he dado instrucciones a la señora ministra de Salud para poner en marcha inmediatamente la primera fase del plan de choque en salud, precisamente para identificar a los pacientes que tienen medicamentos o procedimientos pendientes, para destrabar su atención y hacer seguimiento hasta comprobar que efectivamente los pacientes recibieron lo que necesitan”, afirmó el jefe de Estado.

La estrategia tendrá cobertura nacional y, según las cifras presentadas por el Gobierno, alcanzará a más de 700.000 usuarios con medicamentos pendientes y a más de 300.000 pacientes con procedimientos pendientes.

La identificación de estos casos busca que la intervención no termine simplemente con el cierre administrativo de una reclamación. De la Espriella sostuvo que el seguimiento deberá mantenerse hasta comprobar que el medicamento fue entregado o que el tratamiento o procedimiento se realizó.

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​​El Presidente Abelardo de la Espriella recordó que el ‘plan de choque en salud’ es una promesa de campaña, y comenzará a implementarse desde hoy para beneficiar a más de un millón de pacientes. - crédito Isaac Bechara/Presidencia

Gobierno plantea cuatro pasos para atender a los usuarios

La primera fase del plan de choque en salud contempla cuatro acciones para establecer el estado de cada caso y determinar quién debe responder por la atención.

El primer paso consiste en identificar al paciente y la atención que tiene pendiente. Posteriormente, se deberá establecer cuál es el medicamento o procedimiento requerido y quién tiene la responsabilidad de garantizarlo.

El tercer componente estará relacionado con la gestión de los recursos necesarios para que la atención pueda materializarse. Finalmente, se realizará seguimiento hasta verificar que el servicio haya sido prestado.

El mandatario enfatizó que el objetivo no es únicamente resolver los trámites registrados en las plataformas de atención al usuario.

“Aquí no basta con cerrar un reclamo en una plataforma. La solución tiene que llegar al paciente”, aseguró.

De esta manera, el Gobierno plantea una intervención centrada en los casos que ya fueron identificados como pendientes, con seguimiento sobre el cumplimiento de las atenciones correspondientes.

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Compra de cartera tendrá 0% de interés y un año de gracia

Para respaldar financieramente las atenciones incluidas en esta primera fase, el Gobierno anunció un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida, con 0% de interés y un año de periodo de gracia.

Según explicó De la Espriella, esta herramienta estará destinada exclusivamente a las atenciones contempladas dentro del programa y tendrá mecanismos de control sobre los recursos.

El presidente también precisó que la medida no implica que el Estado vaya a asumir nuevamente servicios que ya hayan sido pagados.

“Esto no es un cheque en blanco para las EPS. No vamos a pagar dos veces una misma atención ni a reconocer nuevamente servicios que ya hayan sido pagados”, manifestó.

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De acuerdo con el mandatario, los recursos estarán vinculados a las atenciones incluidas en el plan y tendrán seguimiento para verificar su destinación.

El Ministerio de Salud, la Supersalud y la ADRES integrarán la mesa técnica encargada de vigilar la ejecución de los recursos destinados al plan. - crédito Academia Nacional de Medicina de Colombia

Ministerio de Salud, Supersalud y Adres integrarán mesa técnica

Como parte del mecanismo de control, el Gobierno anunció la instalación de una mesa técnica integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Adres, encargada de hacer seguimiento a la ejecución del programa.

La Superintendencia Nacional de Salud tendrá, según lo anunciado, la tarea de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las EPS y adelantar las acciones correspondientes cuando se presenten incumplimientos.

El Gobierno también hizo énfasis en que el mecanismo anunciado tiene carácter extraordinario y temporal. Por esa razón, la puesta en marcha del plan no modifica las obligaciones permanentes de las entidades encargadas de garantizar la atención a sus afiliados.

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“Este plan de choque no reemplaza las obligaciones de las EPS. Que quede bien claro. Este es un mecanismo extraordinario y temporal para poner al día las atenciones represadas, los medicamentos que no se han entregado”, sostuvo De la Espriella.