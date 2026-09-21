América Latina

Siete médicos fueron detenidos en Ecuador por ser sospechosos de ayudar a un capo albanés prófugo

Infobae había documentado desde 2022 las firmas irregulares y certificados utilizados para acreditar el de la prelibertad de Dritan Rexhepi, ahora preso en Albania

La red, integrada por médicos del MSP y personas vinculadas a la defensa técnica, habría manipulado procedimientos judiciales y controles penitenciarios para favorecer irregularmente a este sujeto, quien salió del Ecuador por Rumichaca el 7 de septiembre de 2022 utilizando una identidad falsa y fue detenido en Turquía en noviembre de 2023, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.
La red, integrada por médicos del MSP y personas vinculadas a la defensa técnica, habría manipulado procedimientos judiciales y controles penitenciarios para favorecer irregularmente a este sujeto, quien salió del Ecuador por Rumichaca el 7 de septiembre de 2022 utilizando una identidad falsa y fue detenido en Turquía en noviembre de 2023, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.
Guardar

Siete médicos y exmédicos del Ministerio de Salud Pública de Ecuador (MSP) y un funcionario del sistema penitenciario fueron detenidos por su presunta participación en una estructura que habría permitido al narcotraficante albanés Dritan Rexhepi aparentar que cumplía las condiciones de su prelibertad cuando ya había abandonado Ecuador.

La Policía y la Fiscalía ejecutaron 11 allanamientos en Guayaquil, Quito y Macas después de una investigación de aproximadamente ocho meses. El ministro del Interior, John Reimberg, informó que los detenidos son investigados por presunta delincuencia organizada y delitos asociados, entre ellos fraude procesal, suplantación de identidad y falsificación y uso de documentos falsos.

PUBLICIDAD

La operación vuelve sobre una trama que Infobae documentó desde 2022, cuando reveló que las autoridades ecuatorianas habían perdido el rastro de Rexhepi y posteriormente accedió a los registros oficiales que mostraban firmas inconsistentes, certificados médicos cuestionados y una dirección que no correspondía al lugar donde realmente residía el albanés.

El capo albanés es requerido en Albania, Italia y Bélgica. (Europol)
El capo albanés era requerido en Albania, Italia y Bélgica. (Europol)

Rexhepi había sido detenido en Ecuador en 2014 y condenado a 13 años de prisión por narcotráfico. En noviembre de 2021 obtuvo la prelibertad. Entre las condiciones impuestas estaba presentarse cada 15 días en la Casa de Confianza de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, donde debía registrar su asistencia.

PUBLICIDAD

La nueva investigación establece que Rexhepi salió de Ecuador el 7 de septiembre de 2022 por el paso fronterizo de Rumichaca, utilizando una identidad falsa. Sin embargo, después de esa fecha continuaron apareciendo registros que pretendían demostrar que permanecía en el país y cumplía las obligaciones establecidas judicialmente.

Según Reimberg, para sostener esa apariencia se habrían utilizado documentos fraudulentos, firmas falsas y certificados médicos irregulares. La investigación también detectó un mecanismo para simular las presentaciones: una reproducción de la huella dactilar de Rexhepi habría sido colocada en un guante de látex para registrar su supuesta presencia.

Trazos distintos en las firmas de Rexhepi de noviembre de 2021, marzo y noviembre de 2022.
Trazos distintos en las firmas de Rexhepi de noviembre de 2021, marzo y noviembre de 2022.

Infobae había revelado en marzo de 2023 que el Gobierno ecuatoriano había perdido el rastro del albanés y que existían sospechas de que otra persona firmaba los registros de presentación en su nombre. Dos fuentes, una del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) y otra de la Unidad de Antinarcóticos de la Policía, confirmaron entonces a este medio que esa posibilidad estaba siendo considerada.

Un mes después, Infobae accedió a la documentación oficial entregada por el SNAI al entonces legislador Fernando Villavicencio. Los expedientes mostraban que, durante su prelibertad, Rexhepi registraba 22 presentaciones y 14 ausencias justificadas.

Los documentos también mostraban diferencias entre las firmas atribuidas al narcotraficante. Un oficio del 20 de abril de 2023 de la Subdirección de Medidas Cautelares y Ejecución de Penas del SNAI advertía sobre “inconsistencias e irregularidades” en esos registros.

Inconsistencias en el certificado médico sobre Dritan Rexhepi, también conocido como Murataj Lulezim.
Inconsistencias en el certificado médico sobre Dritan Rexhepi, también conocido como Murataj Lulezim.

Los justificativos médicos también presentaban anomalías. Infobae comprobó que documentos correspondientes a diciembre de 2022 y enero de 2023 repetían diagnósticos, síntomas y hasta valores de saturación y ritmo cardíaco pese a haber sido elaborados en fechas diferentes. En otra historia clínica, utilizada para justificar una ausencia en marzo de 2023, Rexhepi aparecía descrito como un paciente de 64 años cuando tenía alrededor de 42.

Tras conocer estos documentos, Villavicencio presentó una denuncia ante la Fiscalía y solicitó investigar a siete funcionarios del SNAI, al defensor público de Rexhepi y a seis médicos del Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil que habían emitido certificados médicos utilizados para justificar sus ausencias.

Las autoridades no han informado todavía si esos seis médicos corresponden a parte de los siete profesionales detenidos en la operación ejecutada este fin de semana.

Rexhepi fue capturado en Estambul en noviembre de 2023 y posteriormente extraditado a Albania. La investigación abierta en Ecuador busca ahora determinar quiénes hicieron posible que, mientras estaba fuera del país, los registros estatales continuaran mostrando que cumplía las obligaciones de una sentencia que todavía estaba vigente.

Temas Relacionados

Dritan RexhepiMafia Albanesa Ecuador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hondureños emprenden caravana migratoria desde San Pedro Sula

Cerca de 400 hondureños emprendieron este domingo un nuevo recorrido migratorio desde San Pedro Sula, Cortés, motivados, según testimonios, a la falta de empleo

Hondureños emprenden caravana migratoria desde San Pedro Sula

Cubanoamericanos con grandes fortunas se reúnen en Miami para rescatar a Cuba, reveló una publicación de un periódico de EE.UU.

Mansiones frente a la bahía de Biscayne, videoconferencias con fondos de inversión y borradores legales para un gobierno provisional: una élite adinerada de Miami diseña el futuro de la isla sin que el régimen haya caído, revela una investigación

Infobae

Dos ancianos mueren soterrados tras el derrumbe parcial de su vivienda en La Habana

Las víctimas se encontraban sentadas en el portal de la casa, situada en el barrio de Lawton, cuando parte de la estructura se desplomó. Bomberos y personal sanitario participaron en las labores de rescate

Dos ancianos mueren soterrados tras el derrumbe parcial de su vivienda en La Habana

Ministerio de Agricultura y Ganadería atendió a 125,000 animales afectados por la sequía en El Salvador

La cartera de Agricultura aplicó desparasitación, vitaminas y sueros como respuesta a la falta prolongada de lluvias, una intervención que, según el viceministro Óscar Domínguez, también alcanzó a más de 30,000 productores

Ministerio de Agricultura y Ganadería atendió a 125,000 animales afectados por la sequía en El Salvador

Economía panameña crece a 6.4% durante el segundo trimestre del 2026, de acuerdo con el Ministerio de Economía y finanzas

Tasa de desempleo alcanza el 10.4%, dejando a más de 227 mil ciudadanos sin trabajo

Economía panameña crece a 6.4% durante el segundo trimestre del 2026, de acuerdo con el Ministerio de Economía y finanzas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

“No hay dedazo”: Sheinbaum defiende el método de encuestas de Morena y promete abrir los resultados ante críticas al proceso

“No hay dedazo”: Sheinbaum defiende el método de encuestas de Morena y promete abrir los resultados ante críticas al proceso

Se agrava la crisis de Granja Tres Arroyos: ofreció pagar parte de los salarios con pollos

Presidente de Corea del Sur llega a México este jueves: los temas de la visita de Estado

Asesinaron a jefe de ventas de Coca-Cola porque no entendió lo que quería el ladrón: le dispararon en la cabeza tras robarle una cadena y un celular

Jueza ordena 15 días de detención preliminar a implicados en el asesinato de ‘La China’ Polo en Caraz

DEPORTES

El particular ritual con sus dedos en medio de un partido del “Bobo” Weghorst que recorre el mundo

El particular ritual con sus dedos en medio de un partido del “Bobo” Weghorst que recorre el mundo

“Relación con la violencia” y “apreté el gatillo”: las confesiones del principal acusado en el juicio del crimen del ex Puma Aramburu

Es una estrella de su selección, enfrentó a Argentina en el Mundial y podría ir a la cárcel por falsificar un documento médico

El circuito que piensa la F1 para la definición de la temporada si se cancelan los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi

Estalló el conflicto en Inglaterra: una figura que no jugó el Mundial se bajó de la selección tras volver a ser convocado

ENTRETENIMIENTO

Ke Huy Quan reveló el extraordinario monto que recibió por su papel en “Indiana Jones” con tan solo 12 años

Ke Huy Quan reveló el extraordinario monto que recibió por su papel en “Indiana Jones” con tan solo 12 años

“Había algo magnético en ese hombre”, aseguró Robert Pattinson sobre su fascinación con Chris Hansen

Murió a los 44 años Sway DaSafo, el primer rapero sin contrato discográfico en ganar un premio Mobo

Paris Hilton llora la muerte de Presley Gerber en un emotivo mensaje: “Te voy a extrañar más de lo que las palabras pueden decir”

Alan y Catherine Ritchson anunciaron su separación: “Nada puede disminuir lo que estos años significaron para nosotros”