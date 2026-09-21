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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 21 de septiembre: tormenta tropical Polo dejará lluvias intensas y oleaje en el Pacífico mexicano

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El Servicio Meteorológico Nacional(SMN) de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) mantiene este lunes 21 de septiembre un monitoreo en tiempo real del pronóstico del clima en al CDMX y en el resto del país.

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06:32 hsHoy

Tormenta tropical Polo dejará lluvias intensas y oleaje en el Pacífico mexicano este lunes

Mapa de México con divisiones internas, cubierto de nubes y gotas de lluvia, con una gran ola azul verdosa que se acerca desde la parte inferior.
La imagen muestra una ilustración conceptual de una enorme ola tropical de tonos azul verdosos que avanza desde el sur hacia el mapa de México, el cual aparece cubierto de nubes y gotas de lluvia sobre diversas regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tormenta tropical Polo reforzará este lunes 21 de septiembre la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en regiones de Colima, Michoacán y Guerrero, además de provocar oleaje elevado en las costas del occidente y sur del país.

De acuerdo con el aviso meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema se formó la noche del domingo tras la intensificación de la depresión tropical Diecisiete-E en el océano Pacífico.

A las 21:00 horas del domingo, Polo se localizaba a 380 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 435 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima. Presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 km/h y desplazamiento hacia el este-noroeste a 7 km/h.

Para este lunes se esperan acumulados de lluvia de entre 50 y 75 milímetros en zonas de Colima, Michoacán y Guerrero. Asimismo, se prevé mar de fondo y oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas de esas entidades, así como en Oaxaca.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, inundaciones y desbordamientos en zonas bajas. Por ello, recomendaron a la población mantenerse informada mediante los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y atender las indicaciones de Protección Civil.

Conagua prevé que Polo tenga una rápida intensificación durante los próximos días y que pueda convertirse en un huracán mayor hacia mediados de semana.

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