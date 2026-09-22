América Latina

Lula da Silva: "La ONU fracasa en liberar a la humanidad del flagelo de la guerra y su credibilidad nunca ha sido tan baja"

El presidente de Brasil abrió por décima vez el debate en el pleno de la Asamblea de las Naciones Unidas. Su discurso abarcó desde la guerra en Medio Oriente al papel de las mujeres y la lucha contra el crimen organizado en su país

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirige a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (REUTERS/MIKE SEGAR)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirige a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (REUTERS/MIKE SEGAR)
Guardar

“La ONU está fracasando en liberar a la humanidad del flagelo de la guerra. Su credibilidad nunca ha sido tan baja”. Con esta dura frase, el presidente Luis Inácio “Lula” da Silva abrió el debate general de la 81.ª Asamblea de las Naciones Unidas, su décimo discurso ante el pleno que reúne a los mandatarios de todo el mundo en Nueva York.

El jefe de Estado brasileño también disparó munición gruesa contra las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial y su peso en uno de los organismos más importantes de la ONU: “Somos todos rehenes de un Consejo de Seguridad que no cumple con su función”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Criticó el derecho de veto de los países que tienen presencia permanente en el Consejo, prioridad que Brasil condenó desde el inicio de la ONU.

Dijo que el mundo necesita la valentía de los líderes para elegir entre el multilateralismo y la tendencia a fragmentar el mundo. Puso como ejemplo la crisis de la Organización Mundial del Comercio, a la que consideró frágil a causa de las disputas globales.

Lula da Silva habló sobre el conflicto entre israelíes y palestinos, condenó la violencia de la guerra y culpó al Gobierno de Netanyahu de la situación en Gaza, al mismo tiempo que aseguró que los civiles israelíes pagaron el precio de los ataques de Hamas.

PUBLICIDAD

Además dijo que su país necesita socios para el desarrollo y sentenció: “Brasil no entra en el patio trasero de nadie”. El mensaje parece destinado a Estados Unidos, en referencia a la frase clásica que suele considerar de esa manera a América Latina con respecto a su vecino de Norteamérica.

Dijo que quiere luchar contra la delincuencia con el apoyo de Estados Unidos, pero que no necesita portaaviones en sus aguas custodiando el paso de posibles criminales. Hizo un recuento de la lucha de Brasil contra el crimen organizado, con penas incluso mayores que las que prevé para el terrorismo.

Lula dijo que es necesario redescubrir las iniciativas en favor de las minorías, de las mujeres y de la paz. Por último, aseguró que en las elecciones del 4 de octubre en Brasil, donde se enfrenta a Flávio Bolsonaro, se decidirá entre un pasado oscuro o mantener al país en el camino que él lidera.

Lula abrió el debate de presidentes y jefes de Estado por décima vez (REUTERS/BRENDAN MCDERMID)
Lula abrió el debate de presidentes y jefes de Estado por décima vez (REUTERS/BRENDAN MCDERMID)

El discurso de Guterres

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió sobre la acelerada cesión de poder de los gobiernos y las personas a las grandes empresas tecnológicas y a las máquinas, en un escenario internacional marcado por la fragmentación de los mercados y el debilitamiento de la cooperación.

“La inteligencia artificial ha tomado por sorpresa incluso a quienes la alumbraron” y “los seres humanos ceden cada vez más poder a las máquinas”, sostuvo Guterres. También advirtió que las armas letales autónomas “ya son una realidad militar” y reclamó reglas multilaterales para enfrentar los desafíos de la tecnología, el clima, la desigualdad y los conflictos.

Si bien consideró que el avance del mundo multipolar es una trayectoria irreversible, alertó que hay “mercados fracturados y cooperación menguante”.

No desechó la puja entre potencias para fomentar la pujanza económica, pero advirtió que “la competencia no tiene por qué convertirse en confrontación”. Reclamó que Estados Unidos y China se pongan de acuerdo en el futuro de la IA.

El pleno de la Asamblea escucha a Lula (REUTERS/Shannon Stapleton)
El pleno de la Asamblea escucha a Lula (REUTERS/Shannon Stapleton)

La 81.ª edición de la Asamblea

La Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana, contará con la presencia de 71 jefes de Estado, 45 jefes de Gobierno y 11 vicepresidentes, explicó este lunes el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric.

Cincuenta ministros y un príncipe heredero intervendrán también en el debate general de la Asamblea General de Naciones Unidas, que tendrá lugar entre este martes 22 y el próximo lunes 28 de septiembre.

Temas Relacionados

Luiz Inácio Lula da SilvaAsamblea General de las Naciones UnidasMultilateralismo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marco Rubio se reúne con Rodrigo Paz y respalda el crédito del FMI y las reformas económicas que busca Bolivia

El presidente boliviano sostuvo un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos en Nueva York. Abordaron temas económicos y de agenda bilateral

Marco Rubio se reúne con Rodrigo Paz y respalda el crédito del FMI y las reformas económicas que busca Bolivia

Higüey, uno de los principales centros económicos de República Dominicana, sufre apagones de hasta 16 horas

Los cortes de energía afectan a hogares y pequeños comercios, que deben asumir mayores costos para conservar productos, mantener equipos en funcionamiento en sus actividades diarias debido a fallas y trabajos de mantenimiento

Higüey, uno de los principales centros económicos de República Dominicana, sufre apagones de hasta 16 horas

Nicaragua registra al menos 161 desapariciones forzadas desde abril de 2018

Un informe de Naciones Unidas presentado hoy martes, documentó los casos de personas cuyo paradero fue negado por el Estado. Familias recorren cárceles y delegaciones sin respuesta. Al menos 29 personas siguen sin aparecer

Nicaragua registra al menos 161 desapariciones forzadas desde abril de 2018

Espectáculo de ballenas en Punta del Este: decenas de personas se acercaron para verlas desde la playa

Ejemplares de ballena franca austral se acercaron a la costa durante todo el domingo en uno de los puntos de Maldonado donde es habitual observar esta especie durante su migración

Espectáculo de ballenas en Punta del Este: decenas de personas se acercaron para verlas desde la playa

Capturan a dos hermanas señaladas de planificar asesinato en Honduras

La principal línea investigativa apunta a un supuesto conflicto pasional y a celos relacionados con la pareja sentimental de una de las detenidas

Capturan a dos hermanas señaladas de planificar asesinato en Honduras
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, le lanzó pulla a Verónica Alcocer con elogio a la esposa de Abelardo de la Espriella: “Ella sí está realmente involucrada en lo que es realmente el rol de Primera Dama”

Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, le lanzó pulla a Verónica Alcocer con elogio a la esposa de Abelardo de la Espriella: “Ella sí está realmente involucrada en lo que es realmente el rol de Primera Dama”

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga Mx Femenil tras la Jornada 8

Así comenzo la participación de la delegación colombiana, liderada por José Manuel Restrepo, en la Asamblea General de la ONU: “¿Cómo no pensar en los niños, niñas y jóvenes de Colombia?”

La Fiscalía archiva la denuncia contra Pilar Rahola y descarta un delito de odio en su defensa de Israel

Juzgado de Bogotá le lanzó ultimátum a la esposa de Abelardo de la Espriella: la primera dama Ana Lucía Pineda tendrá que revelar cuánto dinero recaudó su fundación para damnificados del terremoto

DEPORTES

Franco Colapinto contó cuál fue su sueldo el primer año en la Fórmula 1 y reveló por qué perdió plata en Williams

Franco Colapinto contó cuál fue su sueldo el primer año en la Fórmula 1 y reveló por qué perdió plata en Williams

A bordo de un Cadillac de 1970 y con un llamativo look: así llegó una figura del Liverpool a su país para disputar las fechas FIFA

Murió Tulio Crespi, una leyenda del automovilismo argentino: la emotiva carta que dejó para publicar el día de su partida

Las fotos de las vacaciones que Sabalenka tomó tras su dolorosa derrota en el US Open: "Descanso y reinicio"

Lideró toda la carrera, lo pasaron 400 metros antes de cruzar la meta y sorprendió con su reacción tras perder: increíble definición en el automovilismo argentino

ENTRETENIMIENTO

La causa de muerte oficial de Hayden Panettiere ha sido revelada

La causa de muerte oficial de Hayden Panettiere ha sido revelada

Así era el lujoso centro de rehabilitación donde murió Presley Gerber

Tom Cruise defiende el arte humano frente al avance de la IA en Hollywood: “La gente quiere ver cosas reales”

Prisión federal para una ex estrella infantil de Disney: Bobb'e J. Thompson, condenado a más de dos años por portar un arma robada

Acusan al streamer Clavicular de violación y suministro de alcohol a una menor