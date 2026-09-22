República Dominicana lleva a la ONU una agenda que prioriza temas como Haití, inversiones y exportaciones

Bisonó se reunirá con el canciller de Rusia para abordar Haití y la continuidad del despliegue internacional./ (Presidencia de República Dominicana)

Guardar

República Dominicana lleva a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) una agenda centrada en la situación de Haití, la captación de inversiones y el impulso de las exportaciones, según informó el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, durante el 81.º período de sesiones del organismo internacional.

El canciller sostuvo que la seguridad y la estabilidad en Haití constituyen una prioridad para Santo Domingo, debido a las consecuencias que la crisis en el país vecino tiene sobre República Dominicana. Entre los asuntos previstos figura la renovación del mandato de las fuerzas internacionales desplegadas en territorio haitiano.

PUBLICIDAD

“Si los haitianos tienen paz allá, se quedan allá. Y si tienen paz, seguro van a tener trabajo”, afirmó Bisonó en una entrevista con el periodista Roberto Cavada, al referirse a la relación entre la pacificación de Haití y los movimientos migratorios hacia República Dominicana.

Dentro de su agenda bilateral, el ministro dominicano tiene confirmada una reunión con el canciller de Rusia, uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El encuentro incluirá conversaciones sobre la renovación de las fuerzas internacionales en Haití y otros temas de interés compartido.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se dirige a la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. /(REUTERS/MIKE SEGAR)

La definición sobre ese despliegue depende de las decisiones que adopte el Consejo de Seguridad, donde los cinco miembros permanentes tienen poder de veto. Para el Gobierno dominicano, la continuidad de la asistencia internacional en Haití forma parte de los esfuerzos para contener el deterioro institucional y de seguridad en ese país.

PUBLICIDAD

Bisonó señaló además que mantuvo recientemente un encuentro con la ministra de Relaciones Exteriores haitiana. Ambos gobiernos analizaron la necesidad de sostener una posición coincidente frente al proceso de renovación de las fuerzas de intervención.

La política exterior dominicana busca, según explicó el canciller, combinar la defensa de los intereses nacionales con acciones diplomáticas dirigidas a que Haití recupere condiciones de estabilidad. La renovación de las fuerzas internacionales en Haití aparece así como uno de los principales asuntos de la delegación dominicana en Nueva York.

Estados Unidos concentra la agenda comercial y de inversiones

Las relaciones con Estados Unidos también ocupan un lugar central en las reuniones previstas durante la Asamblea General. Bisonó destacó la gravitación de ese país en la economía dominicana, a partir de su participación en las remesas, el turismo, las exportaciones y las inversiones.

PUBLICIDAD

El Consejo de Seguridad de la ONU decidirá sobre las fuerzas en Haití, con veto de sus cinco miembros permanentes.

El ministro indicó que República Dominicana ya inició conversaciones con autoridades estadounidenses para revisar asuntos vinculados con los aranceles. El objetivo, dijo, es proteger el interés nacional y mejorar las condiciones para la llegada de capitales y la colocación de productos dominicanos en ese mercado.

Tras el cierre de la Asamblea General, Bisonó viajará a Washington para desarrollar una agenda que incluirá contactos con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento de Energía. Esas reuniones buscarán ampliar el diálogo bilateral en materia económica, comercial y de cooperación.

La Cancillería dominicana pretende reforzar su papel como articuladora de oportunidades para empresas y productores nacionales. “La Cancillería se va a convertir en ese brazo de representación, de apoyo, de seguimiento, de acompañamiento a la industria nacional, a la producción nacional, a la exportación y también en la búsqueda de nuevas inversiones”, expresó Bisonó.

PUBLICIDAD

Las misiones diplomáticas buscarán atraer capitales y abrir mercados

El nuevo enfoque fue transmitido a embajadores y cónsules dominicanos, quienes deberán contribuir a identificar proyectos de inversión, promover exportaciones y acompañar al sector productivo en los mercados donde están acreditados.

El presidente Luis Abinader confirmó que asistirá a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. /(Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La estrategia apunta a que las representaciones en el exterior incorporen objetivos económicos junto a sus tareas diplomáticas tradicionales. Según el canciller, esa línea busca consolidar una estructura más orientada al seguimiento de iniciativas comerciales y a la promoción de República Dominicana como punto de conexión para el Caribe.

Entre los proyectos mencionados figura la instalación de puertos secos en la frontera. La iniciativa prevé infraestructura terrestre para el manejo de mercancías, con áreas de acopio, refrigeración y control de volúmenes.

PUBLICIDAD

El Gobierno considera que esos centros pueden mejorar la logística del intercambio fronterizo, reforzar la seguridad y elevar la transparencia en las operaciones comerciales. La propuesta se inscribe en una agenda que vincula la política exterior, la actividad productiva y la gestión de la frontera con Haití.