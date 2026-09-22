Quién es Jorge Añorve, el hijo de un senador que gastó millones para tener a Disclosure en su boda

Jorge Añorve Aguayo, hijo del senador Manuel Añorve Baños, pasó años fuera del radar público hasta que su boda millonaria con Disclosure como acto estelar lo convirtió en noticia nacional. Crédito: Especial

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Jorge Añorve Aguayo, abogado, empresario e hijo del senador priista Manuel Añorve Baños, se convirtió en el centro de la atención pública en septiembre de 2026 al celebrar su boda con Karla Kristhel García Denis en una fiesta de tres días que incluyó dos ceremonias en distintos estados del país y la actuación del dúo británico Disclosure.

La primera ceremonia tuvo lugar el 7 de septiembre en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, y la segunda el 17 de septiembre en la Cava Domecq, en Valle de Guadalupe, Baja California, en medio de un despliegue de lujo que generó debate por el perfil político de su padre y el de él mismo. A continuación te decimos a qué se dedica.

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Jorge Añorve Aguayo: abogado con paso por Stanford, el Senado y la SCT

Jorge Añorve Aguayo cursó estudios en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. Su trayectoria profesional combina una formación de élite con años de experiencia en la administración pública federal.

Jorge Añorve Aguayo, hijo del senador priista Manuel Añorve Baños, es abogado, egresado de Stanford y director general de Novax desde 2023. Crédito: Especial

Entre 2009 y 2012 se desempeñó como jefe de staff en el Senado de la República. De 2012 a 2014 ocupó ese mismo cargo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando la dependencia estaba bajo la titularidad de Gerardo Ruiz Esparza.

Desde mayo de 2023 ocupa el cargo de director general de Novax, una empresa de servicios financieros con sede en la Ciudad de México fundada ese año. También es cofundador de Kuantum, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.

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Entre 2019 y 2021 fue fundador de la Taquería El Jaguar, establecida en la colonia Roma de la Ciudad de México. El emprendimiento gastronómico operó dos años antes de cerrar.

Jorge Añorve Aguayo, hijo del senador priista Manuel Añorve Baños, es abogado, egresado de Stanford y director general de Novax desde 2023. Crédito: Especial

Junto con su familia, Añorve Aguayo ha participado en jornadas de ayuda alimentaria para habitantes del puerto de Acapulco tras desastres naturales. Esas acciones se enmarcan en el vínculo político de su padre con el estado de Guerrero.

El senador Manuel Añorve Baños tiene dos hijos: Manuel Añorve Aguayo y Jorge Añorve Aguayo. Ambos llevan el apellido materno Aguayo.

La boda de Jorge Añorve y Karla García: dos ceremonias, tres días y Disclosure en vivo

A pesar de su paso por la administración pública y su actividad empresarial, Jorge Añorve Aguayo era un nombre poco conocido fuera de los reflectores hasta que su boda lo colocó en la conversación pública. La celebración comenzó el 7 de septiembre con la ceremonia religiosa en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

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Una misa en la Basílica de Guadalupe, tres días de fiesta en Baja California y Disclosure tocando en vivo. Jorge Añorve Aguayo, el hijo discreto del senador Manuel Añorve, se convirtió en el tema del momento sin haberlo buscado. Crédito: Especial

La misa fue transmitida en vivo por el canal del recinto y tuvo una duración aproximada de una hora. El lugar exige reservación con meses de anticipación por la alta demanda, lo que da cuenta del nivel de planificación que requirió el evento.

Sin embargo, el 17 de septiembre, la pareja formalizó su unión civil en la Cava Domecq, parte de Bodegas Domecq, en el Valle de Guadalupe, Ensenada, Baja California. Las festividades se extendieron desde ese jueves hasta el sábado 19 de septiembre, con los invitados distribuidos en seis hoteles de la zona.

El programa del festejo incluyó un torneo de golf en el Bajamar Ocean Front Golf Resort y un recorrido por viñedos de la región, entre ellos Relieve Vinícola y Clos de Tres Cantos. La jornada también contempló una comida en Finca Altozano.

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Una misa en la Basílica de Guadalupe, tres días de fiesta en Baja California y Disclosure tocando en vivo. Jorge Añorve Aguayo, el hijo discreto del senador Manuel Añorve, se convirtió en el tema del momento sin haberlo buscado. Crédito: Especial

El tercer día de celebración tuvo lugar en el rancho Encinal de L.A. Cetto, con etiqueta formal. La organización puso camiones a disposición de los asistentes para su traslado de regreso a los puntos de alojamiento.

El diseñador de interiores y planificador de bodas Leonardo Olavarrieta compartió en redes sociales fotos y videos del evento, entre los que se apreciaron platillos de alta cocina y pastel de higo. Las imágenes también fueron difundidas por el periodista Jorge García Orozco en X.

El punto de mayor atención fue la actuación de Disclosure, el dúo de música electrónica formado por los hermanos británicos Guy y Howard Lawrence, conocidos por géneros como el deep house y el garage house. El grupo es autor de “Latch”, grabada en colaboración con Sam Smith.

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Una misa en la Basílica de Guadalupe, tres días de fiesta en Baja California y Disclosure tocando en vivo. Jorge Añorve Aguayo, el hijo discreto del senador Manuel Añorve, se convirtió en el tema del momento sin haberlo buscado. Crédito: Especial

Según una publicación de García Orozco en X, el costo de la presentación habría oscilado entre 2 y 5 millones de pesos, de acuerdo con lo que informó Infobae México. El propio Jorge Añorve publicó en sus historias de Instagram imágenes de los integrantes del dúo durante el evento.

El senador Añorve Baños celebró el matrimonio con una publicación en su cuenta de Facebook: “Mi hijo Jorge y mi querida Karla unieron sus vidas ante Dios. Que Dios bendiga siempre su matrimonio y el hogar que hoy comienzan a construir”.

Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado, busca la gubernatura de Guerrero en 2027

El padre del novio es coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República. Su trayectoria incluye los cargos de alcalde de Acapulco, diputado local, diputado federal y senador, cargo que renovó en 2024 bajo la coalición opositora.

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Manuel Añorve Baños condenó el nombramiento de Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España (Foto: Twitter / @manuelanorve / @QuirinoOC)

La semana previa a la boda civil, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, señaló públicamente que Manuel Añorve es la principal carta del tricolor para disputar la gubernatura de Guerrero en 2027. El propio senador confirmó su interés y dijo que esperará la convocatoria formal de su partido.

La aspiración de Añorve Baños se da en un contexto en que Morena ya posicionó a la senadora Beatriz Mojica Morga como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero. Esa designación la coloca como virtual candidata oficialista, con el respaldo del Partido Verde.

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El PRI llega al ciclo electoral 2026-2027 con dos gubernaturas, 37 diputaciones federales y 15 senadurías. La dirigencia negocia una alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano para disputar las 17 entidades que renovarán gobierno ese año, aunque Movimiento Ciudadano ha rechazado públicamente la propuesta.